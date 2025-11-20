Общество

На издание опочецкого тома книги «Солдаты Победы» могут выделить 1,2 млн рублей

На издание 10-го тома книги «Солдаты Победы», посвященного участникам Великой Отечественной войны — уроженцам Опочецкой земли, могут выделить 1 241 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере гозакупок.

Общий объем книги составит более 550 книжных страниц. Структура традиционная и содержит вступительную статью, разделы «Они сражались за Родину», «На той войне» и цветную вклейку с информационными материалами.

Многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нем отражены имена уроженцев Псковской области, которые вернулись с фронтов Великой Отечественной войны и восстанавливали послевоенное хозяйство. Всего в настоящее время выпущено 9 томов.

В первых двух увековечены имена участников Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 апреля 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам Великих Лук, четвертый — ветеранам Невельского муниципального округа, пятый — участникам войны из Новосокольнического округа, шестой — ветеранам Дновского муниципального округа, седьмой — фронтовикам Себежского округа. Восьмая книга рассказывает о жителях Островского округа — участниках Великой Отечественной войны, девятая — о псковичах.

В томе будут собраны материалы о 820 участниках войны. Статьи проиллюстрированы 386 фотографиями. В книге будет отражена информация о трех участниках Парада Победы 24 июня 1945 года, которые родились или проживали на Опочецкой земле. Кроме того, будут представлены поименные сведения о 41-м ветеране, которые были включены в Книги Памяти Псковской области и других регионов как погибшие или пропавшие без вести, а на самом деле остались живы.

Изготовить тираж планируется не позднее 1 апреля 2026 года. Подрядчика определят 4 декабря текущего года.