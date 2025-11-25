Псковcкая обл.
Общество

«Дневной дозор»: Что будут делать псковичи в случае закрытия соцсетей?

25.11.2025 11:01|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что вы будете делать при закрытии соцсетей?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Изображение: Шедеврум

Роскомнадзор все больше ограничивает социальные сети. Все началось с марта 2023 года, когда на территории РФ запретили социальные сети Facebook* и Instagram*, которые принадлежат компании Meta — она была признана экстремистской и запрещена на территории России. Потом, в 2024 году, произошло «замедление» YouTube, которое, по сути, полностью парализовало работу площадки. Недавно в «немилость» попали Telegram и WhatsApp* (второй мессенджер принадлежит все той же Meta**, признанной экстремистской организацией).

Параллельно во многих регионах России (и Псковская область — не исключение) искусственно «деградировал» мобильный интернет, что создало трудности для пользователей соцсетей и вызвало общественное возмущение как в публичной плоскости, так и во всемирной паутине. Некоторые эксперты опасаются, что уже действующие ограничения — это лишь первый шаг, и Рунет медленно, но верно дрейфует в сторону Чебурнета. «Чебурнет» — неофициальный термин, который обозначает концепцию изолированного российского интернета, способного работать автономно без связи с глобальной сетью. Слово образовано от имени персонажа Чебурашки и слова «интернет». Термин появился как ироничное обозначение усилий российских властей по созданию автономной инфраструктуры интернета. Смех — смехом, но курс российской власти на увеличение числа ограничений в интернет-сфере становится всё более явным. Тем более — перед глазами у «власть предержащих» есть пример, где изолированный национальный интернет — реальность на протяжении многих лет. Таким образом Россия, с ее разворотом на Восток, норовит скопировать многие практики Китая.

Грозит ли нам дальнейшее ужесточение политики в Интернете, в том числе новые ограничения соцсетей? Какова будет реакция общественности, если ограничения приведут к полному прекращению работы соцсетей? Что об этом думают представители разных социальных сфер и профессиональных сообществ, узнаем в программе «Дневной дозор». 

По мнению председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, введением различного рода ограничений власти наводят в интернете порядок. Также он рассказал, мешают ли ему эти ограничения в работе с избирателями.

«Я не вижу деградации. Государство наводит порядок в интернете. Я считаю, что это абсолютно правильно. Несмотря на то, что идет борьба с мошенничеством, хотя она не всегда эффективна, это надо делать в любом случае. Для избирательной комиссии никаких препятствий к донесению информации для избирателей нет. И это показывают результаты наших голосований. Когда при замедлении интернета, а не деградации, в определенных случаях, которые связаны с безопасностью нашей страны, мы провели дистанционное электронное голосование в сентябре этого года, и избиратели пользовались ДЭГ на 2% больше тех, которые пришли к избирательным участкам для голосования. И мы довели информацию до каждого избирателя, и даже до тех, у которых не было выборов. Они нам звонили, спрашивали, почему про выборы везде пишут, а у нас выборов нет. Поэтому я здесь проблем не вижу».

Известный псковский медиаменеджер Александр Машкарин сообщил, что никаких проблем от ограничений интернета или же социальных сетей и мессенджеров он не ощутил. Ветеран псковской журналистики считает, что переживать россиянам не стоит.

«Я привык пользоваться всеми инструментами коммуникации и площадками доступа к информации, которые существуют. Вне зависимости, замедляются или не замедляются. Поэтому, может быть, мне в этом плане проще. Я, честно говоря, сомневаюсь, что Telegram или WhatsApp* окончательно закроют. Вероятно, будет неудобно пользоваться, но для этого есть другие коммуникационные площадки, которые будут набирать вес и обороты, и всё зависит от их создателей, будут ли эти площадки такими же удобными, как все существующие популярные мессенджеры. Более того, я уверен, что, собственно говоря, опыт последних десятков лет показывает, что есть определенная цикличность в 3–4 года для появления на рынке мессенджеров новых продуктов. Сейчас появился Max, через три года появится еще что-то и так далее. Поэтому, безусловно, не всегда приятно, когда твои сообщения уходят не быстро или не уходят, а что делать? Я думаю, ни для кого не секрет, что в определенной степени это касается и национальной безопасности. Надо просто это пережить, привыкнуть и пользоваться новыми инструментами».

Власти некоторыми ограничениями и нововведениями стараются оградить население от опасностей на просторах интернета, считает руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева. По ее словам, создание и запуск российских мессенджеров, призванных заменить иностранные, — часть этой важной работы.

«Основная безопасность — это, конечно, цифровая. Max даёт более высокий уровень верификации, что снижает риски мошенничества, утечек данных и распространения фейков. Для органов власти важно, чтобы общение с гражданами было максимально защищённым и прозрачным. Главное преимущество Max — это, конечно, безопасность и ответственность авторов за контент. Механизмы верификации помогают предотвращать мошенничество, фишинг и распространение ложной информации. Для граждан это означает меньше рисков, а для органов власти — надежный и защищенный канал связи».

Экс-руководитель псковского государственного медиахолдинга, smm-редактор службы «Милосердие Казань» и редактор сайта «Милосердие Приволжье» Ирина Назарова убеждена, что социальные сети являются важным каналом коммуникации Русской православной церкви с верующими, и рассказала, почему.

Фото из соцсетей Ирины Назаровой

«Владимир Легойда (российский журналист и педагог — ред.), пресс-секретарь патриарха, на обучении говорил, что мы должны быть там, где есть аудитория. Если мы сейчас не пойдем в социальные сети, то, соответственно, потеряем нашу молодежь. Я проводила обучение по ведению социальных сетей в 48 епархиях Приволжского федерального округа. Мы говорим в Синодальном отделе по церковной благотворительности о том, что социальные сети церкви должны быть обязательны у каждого прихода, не только у прихода, но и у социального отдела, чтобы оказывать помощь. Соцсети должны быть сейчас везде. Соцсети епархии очень сильно, мощно представлены, порядка 90 тысяч подписчиков у Псково-Печерского монастыря. Я веду аккаунт Старца Николая, там порядка 90 тысяч тоже. У людей есть запрос на веру».

Депутат Псковской городской Думы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко считает, что некоторые ограничения, которые присутствуют в интернете, идут на пользу, в том числе и развитию российской IT-отрасли. Медиаменеджер из-за ограничений социальных сетей и интернета никаких неудобств не испытывает.

«Государство обеспечивает протекционистской политикой и защитой наши мессенджеры, и у нас, в принципе, довольно мощно развивается российская соцсеть "ВК", причем также есть и "ВК-видео", и различные доставки контента всем нашим пользователям, и мессенджер Max, в котором можно совершать и звонки, и общаться, создавать каналы. Да, там есть определенные нюансы, есть некая очередность в создании каналов, но тем не менее они слышат различные, скажем, докрутки. При отсутствии интернета я, например, понимаю, что я в каком-то из мессенджеров не могу почитать новости, я открываю Max, читаю там. Открываю "ВК", просматриваю каналы, какие мне нужны. Проблемы с соцсетями я не вижу. Да, вы говорили о запрещенных в России соцсетях, но я уже несколько лет живу без них и не чувствую никакого ущемления своих прав или ограничений».

По мнению актера театра и кино, музыканта Дениса Кугая, запретов в российском сегменте интернета в последнее время непомерно много, что ему крайне не нравится. Мало того, что государство ограничивает доступ к большому количеству ресурсов и материалов и замедляет мобильный интернет, недавно власти добрались и до мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Денис Кугай сообщил, что из-за ограничений в этих мессенджерах ему пришлось стать пользователем Max, который не во всем его устраивает.

«Когда всё, что мы можем предложить пользователям, это "ВКонтакте" и Max, а запрещаем просто гору всего, потому что кажется, что там слишком много людей высказывается не так, как нам хочется, и присутствуют активности, которые недопустимы с точки зрения закона, это понятно. Что тут можно сказать? Давайте всё запретим. У нас, по-моему, Государственная Дума только этим и занимается. Законодательная деятельность вообще не сводится к запретительной деятельности. Закон - не равно запрет. Хотелось бы, чтобы наши депутаты это понимали и стимулировали нашу IT-сферу таким образом, чтобы мы могли создавать нормальные современные мессенджеры, а не те, которые выдают уведомления о новых сообщениях только при хорошей погоде и настроении. Соцсети, в которых не нужно обращаться в поддержку каждую неделю, потому что на странице произвольно что-то куда-то отваливается и пропадает. Нужно учиться делать самим хорошо, а не запрещать то, что кто-то сделал лучше. Пока я крайне недоволен работой этого мессенджера, он абсолютно ужасный. Много чего нужно исправлять. В первую очередь пользовательский интерфейс никуда не годится. У них огромное количество примеров прекрасных мессенджеров перед глазами, при этом они даже повторить толком не могут. Это стыдно».

Солистка музыкального проекта «Лиза Матрешка» Елизавета Степанова ведет активную деятельность в социальных сетях. Пользуется она и мессенджерами, и все новые ограничения со стороны государства ей не по душе.

«Что касается Telegram: помимо того, что это удобный мессенджер, это очень классный, уютный и близкий канал для общения со своими слушателями и подписчиками. У меня есть Telegram-канал, и я его веду, и очень бы не хотела с ним расставаться, если честно. WhatsApp* тоже хороший мессенджер, там сложилась многолетняя клиентская база, и рабочие вопросы решаются быстро, хорошо. Поэтому, если честно, не хотелось бы расставаться с такими хорошими рабочими инструментами. Но, с другой стороны, если вдруг придётся, то деваться некуда. Будем настраивать новые каналы связи, будем придумывать что-то, использовать альтернативные источники. Поэтому, с одной стороны, очень не хотелось бы, потому что неудобно. С другой стороны, такие обстоятельства, будем с ними сосуществовать».

По мнению директора продюсерского центра «Королев продакшн» Николая Королева, если на смену привычным придут другие мессенджеры, ничего критичного не произойдет.

«Я отношусь к этому очень философски. Закроют Telegram — откроют какой-то российский (мессенджер - ред.), в котором мы будем публиковать свои посты. Нельзя, чтобы общество было постоянно статичным. Я никогда не понимал людей, которые: "Ой, сносят лавочку, построенную в 1936 году. Эта же лавочка ещё стояла и стояла. А какую уродливую лавочку вместо нее поставили. Вы посмотрите, какая она прямая, не круглая, как та была. У неё и вензеля не такие. Да всё не такое. Тогда было лучше". Должно всё меняться: сети, люди. Нельзя жить в одной парадигме всю свою жизнь. Мне так кажется, потому что я проживаю очень динамичную жизнь, у меня всё меняется ежедневно. Я не считаю, что это проблема. Не надо убиваться после закрытия каких-либо соцсетей. Всё будет хорошо».

По итогу сегодняшней программы мнения наших собеседников традиционно разделились. Одни уверены: к ощутимым неудобствам действующие ограничения в Интернете не приводят, а некоторые из-за этих ограничений даже вздохнули с облегчением. Другие недовольны всё увеличивающимся количеством запретов и ограничений, в том числе и на просторах интернета. Есть и те, кто напоминает, что социальные сети необходимы для связи профессиональных сообществ с населением. Мы уже давно должны были привыкнуть к изменениям, которые происходят в самых разных сферах, и, по мнению некоторых наших собеседников, новые ограничения переживем. Главное — набраться терпения и помнить, что наша жизнь происходит не в интернете и состоит не только из социальных сетей.

Александра Братчикова

* принадлежат компании Meta** — она была признана экстремистской и запрещена на территории России

** признана экстремистской организацией и запрещена в РФ 

Источник: Псковская Лента Новостей
