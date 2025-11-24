Общество

Как витамин C укрепляет иммунитет в сезон простуд, рассказал врач

Поскольку человек утратил способность синтезировать витамин C эндогенно, его необходимо регулярно получать с пищей или в виде добавок. Врач Екатерина Дмитренко рассказала о том, каким образом можно это сделать.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Витамин C укрепляет барьерные функции организма, способствуя выработке коллагена — основного компонента кожи и слизистых оболочек, что помогает препятствовать проникновению патогенов. Он поддерживает работу иммунных клеток, повышая фагоцитарную активность нейтрофилов и оптимизируя функции лимфоцитов, а также выполняет роль антиоксиданта, нейтрализуя свободные радикалы, которые возникают при воспалительных и инфекционных процессах и могут повреждать ткани.

«Кроме того, витамин C участвует в регенерации тканей и заживлении ран, что особенно важно при повреждении слизистых. Наиболее подвержены риску дефицита витамина C курильщики из‑за повышенного окислительного стресса и повышенной потребности, люди с ограниченным доступом к свежим овощам и фруктам, пожилые люди с возможными проблемами всасывания и пациенты с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом», — пояснила врач.

Лучшие пищевые источники витамина C — цитрусовые, киви, клубника и шиповник, болгарский перец, брокколи, брюссельская капуста и свежая зелень, при этом в процессе длительной варки и хранении содержание витамина снижается, поэтому желательно употреблять эти продукты сырыми или подвергать минимальной тепловой обработке. Если рацион не покрывает потребности, целесообразно рассмотреть добавки; среди форм наиболее привлекательны натуральные экстракты (например, ацерола), липосомальные препараты, которые могут обеспечивать лучшую биодоступность и мягкую переносимость при повышенных дозах, и микроинкапсулированные формы для более равномерного высвобождения.

Аскорбиновая кислота как синтетическая форма широко доступна, но её качество во многом зависит от производителя и источника сырья. Максимально переносимая суточная доза витамина C составляет для детей 1–3 лет 400 мг, для детей 4–8 лет 650 мг, для детей 9–13 лет 1200 мг, для подростков 14–18 лет 1800 мг и для взрослых 19 лет и старше 2000 мг; для младенцев 0–12 месяцев верхний предел не установлен. В отношении пожилых людей данных недостаточно, однако высказывалось предположение, что прием около 400 мг в день может быть полезен тем пожилым людям, у которых затруднено усвоение витамина или имеется высокий риск возрастных хронических заболеваний, но такое решение требует индивидуальной медицинской оценки.

При длительном приеме высоких доз возможны побочные эффекты со стороны желудочно‑кишечного тракта, в отдельных случаях — повышенный риск образования оксалатных камней у предрасположенных лиц, поэтому превышать рекомендуемые пределы без консультации врача не следует. При выборе добавки стоит отдавать предпочтение проверенным производителям с прозрачной системой контроля качества и учитывать переносимость конкретных форм препарата.

Витамин C является важным инструментом для укрепления иммунитета в осенний период, но приоритетом должен оставаться полноценный рацион, включающий свежие овощи и фрукты. Когда питание не обеспечивает достаточного поступления витамина, добавки могут быть уместны, особенно для курильщиков, пожилых людей и тех, кто находится в группе повышенного риска, однако выбор формы и дозировки лучше согласовать с врачом. Соблюдение мер по обеспечению адекватного потребления витамина C вместе с общей профилактикой поможет организму эффективнее справляться с сезонными простудами и снизит вероятность осложнений, пишет RuNews24.ru.