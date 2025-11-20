Первый всероссийский форум молодых парламентариев прошёл с участием представителя Молодёжного парламента при ПОСД

Заместитель председателя Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Дарья Морозова приняла участие в первом Всероссийском форуме молодых парламентариев. В Мариинском дворце в Санкт-Петербурге, где состоялось открытие масштабного мероприятия, собрались активисты из 24 субъектов Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов
Молодых парламентариев приветствовал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский: «Здесь собрались ребята от Калининграда до Владивостока. Молодёжный парламент – это важная связь между властью и молодёжью. Хотя может показаться, что наш молодёжный парламент дублирует работу депутатов, на самом деле мы работаем над созданием площадки для обсуждения актуальных вопросов, которые волнуют наше молодое поколение. Мы вас слушаем и стараемся реализовать ваши идеи. Мир меняется, и нам важно разработать инструменты, которые будут полезны вам в будущем».
Спикерами форума также стали депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов и председатель комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга Роман Волковский.
На полях форума прошли дискуссии о ключевых аспектах реализации молодёжной политики и роли молодых лидеров в этих процессах, значимости молодёжных парламентов в системе публичной власти и формирование межрегиональных коммуникаций.
По словам Дарьи Морозовой, все три дня были насыщены обсуждениями, встречами и обменом опытом.
Участники выразили уверенность, что Всероссийский форум молодых парламентариев станет регулярной площадкой для развития молодёжного законотворчества и укрепления связей между активной молодёжью регионов России.