Псковские курсанты приняли участие в пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, исправление»

Представители Псковского филиала Университета ФСИН России приняли участие в VII Международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, исправление», сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Международный пенитенциарный форум состоялся в Академии ФСИН России в Рязани с участием заместителя директора ФСИН России Александра Матвеенко, начальника Академии ФСИН России Сергея Никитюка, руководителей структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФСИН России, представителей Минюста, Генпрокуратуры, МВД, Минобрнауки России, а также экспертов, ученых в составе делегаций разных стран – Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и впервые в этом году – Китая.

Представители Псковского филиала Университета ФСИН России во главе с заместителем начальника образовательной организации по учебной и научной работе Романом Иваняковым приняли участие в пленарном заседании форума, на открытии которого Александр Матвеенко зачитал приветственное слово директора Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева и отметил насыщенную событийность форума, уделив отдельное внимание мероприятиям в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также научному рассмотрению становления уголовно-исполнительной системы в России.

В течение трех дней Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» был ключевой площадкой по широкому спектру вопросов и направлений деятельности, связанных с исполнением уголовных наказаний: в ходе масштабного мероприятия его участники на конференциях, круглых столах, панельных сессиях и лекциях смогли озвучить передовые отечественные идеи и перенять опыт зарубежных стран, укрепив взаимодействие с коллегами и предложив наиболее эффективные решения задач, стоящих перед уголовно-исполнительными системами России и иностранных государств.

Преподаватели Псковского филиала Университета ФСИН России Екатерина Баранова в рамках апробации диссертационного исследования выступила с докладом «Реализация пробационных мероприятий в отношении осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и имеющих несовершеннолетних детей» на одной из научных секций форума «Применение пробации и исполнение уголовных наказаний: состояние, проблемы, перспективы развития», Екатерина Туманова отметилась участием в форуме представленным на Международную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы деятельности уголовно-исполнительной системы» докладом «Понятие и сущность основных средств исправления», Антон Орлов на Всероссийской межведомственной научно-практической конференции «Оперативно-розыскная деятельность в пенитенциарных учреждениях: вопросы теории и практики» выступил с докладом «Проблемы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в УИС в условиях интеграции новых субъектов Российской Федерации».

Как отмечают организаторы и участники VII Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление», он внес вклад в обмен достижениями и идеями, обеспечил синтез теоретических разработок с данными и результатами практики, обмен экспертными мнениями и позволил сформулировать новые предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с учетом международного опыта и новых вызовов.