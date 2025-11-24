Общество

Лекции о профилактике ВИЧ проведут в Псковской области

В Псковской области стартовал четвертый этап масштабного проекта Роспотребнадзора лекторий «Санпросвет», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

С 24 ноября по 5 декабря эксперты Управления Роспотребнадзора по Псковской области, представители региональных партнеров расскажут студентам колледжей, техникумов, а также высших учебных заведений о профилактике ВИЧ-инфекции, современных методах диагностики и перспективах лечения.

Лекции пройдут в формате живого общения: участники смогут задать экспертам все интересующие их вопросы.

Напомним, более двух тысяч жителей Псковской области уже приняли участие в масштабной просветительской акции Роспотребнадзора. Она направлена на повышение уровня информированности людей об основных инструментах профилактики инфекционных заболеваний, а также на укрепление в общественном сознании чувства ответственности за здоровье свое и окружающих. Лекторий запущен в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

Эксперты Управления Роспотребнадзора по Псковской области провели занятия для детей и подростков с 11 по 20 августа, для трудовых коллективов с 22 сентября по 3 октября, для пенсионеров с 20 по 31 октября. Наши слушатели получили из первых уст актуальную информацию о мерах профилактики гриппа, ОРВИ, ВИЧ-инфекции.