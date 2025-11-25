Общество

Более 43% респондентов ПЛН боятся, что скоро ИИ поработит человечество

Большая часть (43.4%) респондентов Псковской Ленты Новостей категорически против тенденции развития искусственного интеллекта и боятся, что скоро ИИ поработит человечество. В опросе приняли участие 175 человек.

24% участников опроса пользуются своими мозгами и обращаются к специалистам. 16.6% респондентов используют ИИ исключительно в профессиональной сфере или учёбе. 9.1% создают картинки, тексты, спрашивают советы, используют как поисковик, ИИ стал незаменимой частью их ежедневного быта. 6.3% принявших участие в опросе не понимают, как им может пригодиться ИИ. 0.6% иногда советуются, как поступить, используют его как психолога.

Таким образом, несмотря на технологический прогресс и рост доступности ИИ-инструментов, общество остаётся расколотым: часть людей видит в ИИ угрозу, другая — инструмент, но лишь немногие воспринимают его как неотъемлемую часть повседневной жизни. Это, в частности, подчёркивает необходимость просветительской работы, повышения цифровой грамотности, ведь очевидно, что ИИ теперь с нами навсегда.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?»