Общество

Новая страница истории Псковской Ленты Новостей — обновленный сайт

Ведущее интернет-СМИ региона, Псковская Лента Новостей, завершает год своего 25-летия запуском обновленного сайта, что станет первым крупным изменением с 2018 года.

Мы сделали привычное еще удобнее!

С 25.12.25 года новая версия ресурса предложит пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.

Обновление затронет не только визуальный облик портала — мы существенно усовершенствовали функционал, выведя его на качественно новый уровень. Главная цель — сделать сайт адаптивным, чтобы он корректно отображался на разных устройствах с различными характеристиками: компьютерах, ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах.

Теперь в главном горизонтальном меню появятся новые разделы — «Дневной дозор» и «Рейтингомер», благодаря чему тексты популярных проектов ПЛН и ПЛН FM стало намного удобнее находить.

Для поклонников ПЛН FM на главной странице будут выделены крупные блоки с видеотрансляциями эфиров и онлайн‑трансляцией радиостанции. Лента новостей переместится вправо, а сама главная страница будет структурирована в виде тематических блоков.

Особого внимания заслуживает блок «Резонанс», где будут собраны самые популярные и обсуждаемые материалы, последний опрос и актуальные сюжеты. Опрос станет более заметным — его оформление будет ярким и цветным, а сюжеты будут размещены рядом с ним.

На сайте появится виджет Telegram‑канала: теперь пользователи сразу увидят последние обновления, включая не только новости, но и авторскую аналитику.

В разделе «Полная картина жизни» будут представлены восемь блоков с последними новостями из основных рубрик сайта. В авторских колонках появится новый автор — «Господин Рейтингомер», а общее оформление колонок станет более современным и выразительным. Раздел «Наглядно» также станет удобнее: здесь собраны все последние фоторепортажи, видео, лонгриды и инфографики.

Традиционная возможность комментировать новости в форуме сохранится, при этом будет добавлена новая функция: пользователи смогут скрыть свои данные от других посетителей сайта — в таком случае информация будет доступна только администраторам.

По‑прежнему будет работать рубрика «Интерактив» и сервис отправки посланий для публикации на ПЛН.

Редакция стремится сделать свой сайт образцом удобства и стиля для жителей региона и всех тех, кому важна качественная и интересная информация.