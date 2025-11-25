Общество

Известная телеведущая Екатерина Андреева провела лекцию об успехе для псковской полиции

Занятие для личного состава аппарата УМВД России по Псковской области и территориальных органов МВД России прошло в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства. Мероприятие организовали в формате видеоконференции. Открывая встречу, заместитель начальника УМВД полковник полиции Сергей Ащеулов представил известную телеведущую программы «Время» на Первом канале Екатерину Андрееву.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Лауреат премии «ТЭФИ» Екатерина Андреева поделилась своим опытом и рассказала о связи медиа и правоохранительных органов. Она подчеркнула, как такая связь может способствовать созданию безопасного общества.

Кавалер ордена Дружбы и ордена Почета Екатерина Андреева также провела лекцию на тему «Личная стратегия успеха: самомотивация и целеполагание». Она перечислила принципы построения успешной карьеры. Телеведущая отметила, что уверенность в себе, хорошая физическая форма и целеустремленность помогают достигать целей. Она также упомянула, что лень и страх могут мешать человеку добиваться успеха.

Екатерина Андреева раскрыла некоторые секреты своей жизненной философии: она увлекается йогой и придает особое значение дыхательной технике. Спикер рассказала, что в молодости хотела стать силовиком и даже работала в прокуратуре, но затем изменила свою судьбу, поступив на исторический факультет. В итоге она нашла себя на телевидении.

После выступления Екатерине Андреевой вручили цветы и памятный подарок под аплодисменты аудитории.

Следующей темой занятия стали «Льготы и налоговые вычеты: всё что нужно знать». Главный экономист экономического отдела отделения по Псковской области Центрального банка Российской Федерации, лектор Александр Иванов рассказал о различных типах налоговых вычетов и механизмах их получения.