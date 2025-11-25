Общество

В Псковском филиале университета ФСИН России проходят противопожарные тренировки

В Псковском филиале Университета ФСИН России с 24 по 27 ноября проходят масштабные противопожарные тренировки при участии ГУ МЧС России по Псковской области. Мероприятия направлены на отработку действий персонала и курсантов в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Сегодня, в 15:02 в здании учебного корпуса прозвучал сигнал тревоги, оповестившей личный состав образовательной организации о пожарной опасности. Согласно легенде учений, на четвертом этаже произошло возгорание из-за аварийного режима работы электроприбора, что привело к задымлению и создало угрозу для находящихся в здании людей. Трое «пострадавших» курсантов не смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

В течение 5 минут 30 секунд состоялась эвакуация людей на безопасное расстояние. На территорию филиала прибыли три единицы пожарной техники ГУ МЧС России по Псковской области. В ходе тренировки все условно пострадавшие были спасены, а персонал и курсанты отработали применение индивидуальных спасательных средств и первичных средств первичного пожаротушения.

В течение следующих двух дней противопожарные тренировки продолжатся: действия пожарных, сотрудников и курсантов должны быть отработаны до безупречности.