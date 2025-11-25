Общество

Псковские пандусы как они есть. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пандусы являются жизненной необходимостью для ряда категорий граждан — они обеспечивают доступность важных социальных учреждений, магазинов, точек общепита.

До определенного времени, в том числе и в Псковской области, их установка была либо необязательной, либо в недостаточной степени контролировалась. Да и сегодня нормам соответствуют далеко не все пандусы даже в областной столице — городе Пскове. Некоторые из них скорее призывают: «Попробуй, взберись на меня». К счастью, есть и другие примеры — пандусы, которые сделаны по всем правилам, как того требует закон.

С разнообразим псковских пандусов можно ознакомиться в фоторепортаже Анны Тягуновой.