Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним широкий круг вопросов — от итогов работы над федеральным бюджетом-2026 до свежих запретительных инициатив. Как Александр Козловский в целом оценивает федеральный бюджет на 2026 год? За счет чего можно было бы пополнить бюджет, чтобы не залезать в карман граждан? Что происходит с российской экономикой в целом и с предприятиями Псковской области? Чем вызвана ротация в президиуме политсовета Псковского регионального отделения «Единой России»?