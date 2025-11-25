Общество

Жители Псковской области напишут военно-патриотический диктант

Псковская область присоединится к ежегодной всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант». Мероприятие организовано учебно-методически центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в соответствии с планом мероприятий Министерства обороны РФ, посвященных Году защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото с официального портала акции

Задания диктанта охватят ключевые периоды отечественной военной истории: от ратных подвигов древней Руси до современных достижений российской армии, включая блок к 80-летию Великой Победы, а также вопросы, связанные с государственной символикой, произведениями литературы и искусства на патриотическую тематику. Всего будет задано 25 вопросов. На ответы будет отведено 45 минут. Вопросы диктанта сформированы экспертами на основе анализа исторических фактов, документов, биографий выдающихся личностей, произведений литературного, изобразительного и музыкального искусства, связанных с военной тематикой.

Диктант пройдет в двух форматах. 1 декабря очно написать его его смогут учащиеся школ региона — в каждом муниципальном образовании будет предоставлена площадка. Кроме того, участие в акции будет организовано для обучающихся 10-x классов общеобразовательных учреждений в период проведения 5-дневных учебных сборов по основам военной службы на базе центра «Авангард» на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском округе. Очно к акции также присоединятся и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Написать диктант онлайн 1 декабря смогут все гости и жители Псковской области в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на площадке регионального центра по сохранению исторической памяти.

Проверить свои знания по истории Отечества все жители страны смогут на сайте diktant.avangard.center в период 1 по 14 декабря.

«Военно-патриотический диктант» — это значимая просветительская инициатива, которая позволяет гражданам глубже понять исторические основы нашего государства и отдать дань уважения подвигу великого поколения Героев.

Целями проведения диктанта являются: популяризация военно-патриотического образования и воспитания граждан, повышение уровня патриотизма, развитие ценностного отношения к сохранению культурного многообразия, наследия и истории народов Российской Федерации.

За 2022–2024 годы в диктанте приняли участие более 800 тысяч человек, а география проекта охватила все 89 регионов России.