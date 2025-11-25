Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Атлас здоровья ЛОНГРИД
где подают лучший завтрак
Работа в «Россети Северо-Запад»
ESG-активность на Некрасова
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
Новогодняя елка в «Гельдте»
в «СтругановЪ»
Господин Рейтингомер
вопросы о муниципальной реформе
Дорогу педагогу
Город Рождества
история буквы «Ё»
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Из агрономов в фермеры
 
 
 
ещё Общество 25.11.2025 11:010 «Дневной дозор»: Что будут делать псковичи в случае закрытия соцсетей? 26.11.2025 16:200 Переохлажденный дождь прогнозируют в Псковской области 27 ноября 26.11.2025 16:140 В чем может быть подвох обозначений «эко» на товарах, рассказали псковичам 26.11.2025 16:070 Московский театр представит псковичам шоу «Облачные клоуны» 26.11.2025 15:500 ГТРК «Псков» отпраздновала две годовщины торжественным мероприятием 26.11.2025 15:460 МФЦ Псковской области расширяет сферу социально значимых услуг для населения
 
 
 
Самое популярное 21.11.2025 21:004 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 23.11.2025 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 25.11.2025 15:360 Режим неполного рабочего времени введен на четырех предприятиях в Псковской области 19.11.2025 12:340 Интерактив: Зима не застала Псков врасплох 20.11.2025 11:311 Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы закроют на год для стройки путепровода
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Жители Псковской области напишут военно-патриотический диктант

26.11.2025 15:18|ПсковКомментариев: 0

Псковская область присоединится к ежегодной всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант». Мероприятие организовано учебно-методически центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в соответствии с планом мероприятий Министерства обороны РФ, посвященных Году защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Фото с официального портала акции

Задания диктанта охватят ключевые периоды отечественной военной истории: от ратных подвигов древней Руси до современных достижений российской армии, включая блок к 80-летию Великой Победы, а также вопросы, связанные с государственной символикой, произведениями литературы и искусства на патриотическую тематику. Всего будет задано 25 вопросов. На ответы будет отведено 45 минут. Вопросы диктанта сформированы экспертами на основе анализа исторических фактов, документов, биографий выдающихся личностей, произведений литературного, изобразительного и музыкального искусства, связанных с военной тематикой.

Диктант пройдет в двух форматах. 1 декабря очно написать его его смогут учащиеся школ региона — в каждом муниципальном образовании будет предоставлена площадка. Кроме того, участие в акции будет организовано для обучающихся 10-x классов общеобразовательных учреждений в период проведения 5-дневных учебных сборов по основам военной службы на базе центра «Авангард» на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском округе. Очно к акции также присоединятся и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Написать диктант онлайн 1 декабря смогут все гости и жители Псковской области в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на площадке регионального центра по сохранению исторической памяти.

Проверить свои знания по истории Отечества все жители страны смогут на сайте diktant.avangard.center в период 1 по 14 декабря.

«Военно-патриотический диктант» — это значимая просветительская инициатива, которая позволяет гражданам глубже понять исторические основы нашего государства и отдать дань уважения подвигу великого поколения Героев.

Целями проведения диктанта являются: популяризация военно-патриотического образования и воспитания граждан, повышение уровня патриотизма, развитие ценностного отношения к сохранению культурного многообразия, наследия и истории народов Российской Федерации.

За 2022–2024 годы в диктанте приняли участие более 800 тысяч человек, а география проекта охватила все 89 регионов России.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?
В опросе приняло участие 53 человека
26.11.2025, 16:200 Переохлажденный дождь прогнозируют в Псковской области 27 ноября 26.11.2025, 16:170 У комика Тимура Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве 26.11.2025, 16:140 В чем может быть подвох обозначений «эко» на товарах, рассказали псковичам 26.11.2025, 16:070 Московский театр представит псковичам шоу «Облачные клоуны»
26.11.2025, 16:050 Александр Козловский: Нам нельзя возвращаться в 90-е годы 26.11.2025, 15:500 ГТРК «Псков» отпраздновала две годовщины торжественным мероприятием 26.11.2025, 15:460 МФЦ Псковской области расширяет сферу социально значимых услуг для населения 26.11.2025, 15:360 Правительство разработало второй пакет мер по защите от онлайн-мошенников
26.11.2025, 15:180 Жители Псковской области напишут военно-патриотический диктант 26.11.2025, 15:000 Несовершеннолетний попал в центр временного содержания за езду без прав в Палкино 26.11.2025, 14:510 Александр Козловский: Если вы считаете, что на строительство школ стоит очередь из подрядчиков, то вы глубоко ошибаетесь 26.11.2025, 14:440 Стало известно, какие группы поборются в «отборочниках» за участие в псковском «Добром роке»
26.11.2025, 14:320 Налипание мокрого снега на провода и гололед ожидаются в Псковской области 26.11.2025, 14:230 Центральная усадьба Пушкинского заповедника возобновила работу после санитарного периода 26.11.2025, 14:080 Псковичам перечислили простые экопривычки, доступные каждому 26.11.2025, 13:590 В Петербурге 13-летняя школьница жестоко убила мать после ссоры из-за телефона
26.11.2025, 13:550 Около 500 музыкантов заявились на участие в псковском фестивале «Добрый рок» 26.11.2025, 13:460 Александр Козловский: Критика бюджета страны на 2026 год абсолютно не оправдана 26.11.2025, 13:410 Профсоюзы призывают жителей Псковской области подарить детям праздник 26.11.2025, 13:330 «МегаФон» подтвердил лидерство на рынке частных LTEсетей — исследование
26.11.2025, 13:230 Два сотрудника великолукского СИЗО-2 удостоены звания «Почетный донор России» 26.11.2025, 13:100 Сводка криминальных новостей. ИНФОГРАФИКА 26.11.2025, 13:080 Акция «Моей Отчизны герб» пройдет в псковском музее  26.11.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским
26.11.2025, 12:580 У кабанов в Изборско-Мальской долине начался период гона 26.11.2025, 12:500 Псковские учителя стали участниками пятого съезда Общества русской словесности 26.11.2025, 12:460 Ушел из жизни создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев 26.11.2025, 12:360 С ремонтировавшего дедовичскую школу подрядчика взыскали 42 млн рублей
26.11.2025, 12:230 Где позаботиться о здоровье в ноябре, рассказали псковичам 26.11.2025, 12:160 «Дневной дозор»: Нужно ли включить в дизайн-код Пскова требования к заборам? 26.11.2025, 12:080 Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже денег со счета псковички 26.11.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Экопривычки на каждый день. В чем подвох?
26.11.2025, 12:000 Уроженца Псковской области назначили прокурором Ханты-Мансийского автономного округа 26.11.2025, 11:580 «Собственной персоной»: Александр Козловский о работе над федеральным бюджетом и запретительных инициативах 26.11.2025, 11:530 Псковская гордума и Витебский городской Совет депутатов стали сотрудничать 26.11.2025, 11:490 В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ
26.11.2025, 11:450 В Печорах стартовал образовательный заезд «СоТворение» проекта «Истоки. Школа» 26.11.2025, 11:410 Полицейские предотвратили обман 73-летней великолучанки 26.11.2025, 11:370 Скончался режиссер сериала «Каменская» Всеволод Шиловский 26.11.2025, 11:290 Житель Палкино вырастил коноплю у себя на участке и получил реальный срок
26.11.2025, 11:270 Концерт «Балетная фантазия» пройдет в псковской филармонии 26.11.2025, 11:120 «Великий, могучий»: Где ёж и другие змеееды — изюминки русского языка. Часть 1 26.11.2025, 11:090 Роллы, которых вы не найдёте больше нигде 26.11.2025, 11:080 «Придумано и сделано в России»: пуф «Йак»
26.11.2025, 10:540 Бывший зампрокурора Псковской области стал начальником управления кадров Генпрокуратуры РФ 26.11.2025, 10:520 Renault Logan сгорел на улице Никольской в псковской деревне Родина 26.11.2025, 10:410 «Экосреда»: Экопривычки на каждый день. В чем подвох? 26.11.2025, 10:390 Псковская школа межэтнической журналистики в четвертый раз победила в конкурсе «СМИротворец»
26.11.2025, 10:290 Мужчина погиб при пожаре в порховской деревне Боровичи 26.11.2025, 10:220 Семейный флешмоб «Поблагодари маму!» стартовал в Псковской области 26.11.2025, 10:020 С наступлением осени россияне стали чаще искать услуги эвакуатора 26.11.2025, 09:590 Volkswagen и ВАЗ столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской в Пскове
26.11.2025, 09:490 Автомобиль горел на трассе Псков — Изборск 26.11.2025, 09:340 Станислав Стармолотов: Жители Хотиц будут ездить, как ездили, только с пересадкой 26.11.2025, 09:000 Сергей Вострецов: Декрет — это инвестиция государства в семью 26.11.2025, 08:400 Учения с применением стрелкового оружия продолжаются на полигонах 76-й дивизии
26.11.2025, 08:200 Россияне стали больше опасаться покупать жилье у пожилых владельцев 26.11.2025, 08:000 Российская компания создала голубей-биодронов 26.11.2025, 07:300 Налоговые доначисления бизнесу и гражданам выросли в 1,5 раза 26.11.2025, 07:000 Всемирный день информации празднуют 26 ноября
25.11.2025, 22:000 Психолог объяснил, что такое «любовь к себе» 25.11.2025, 21:400 Пскович предстанет перед судом за кражу игрушек-трансформеров из магазина 25.11.2025, 21:201 В Госдуме предложили выплачивать пособие неработающим родителям 25.11.2025, 21:040 ТОСы помогают обновлять дома культуры Псковского округа
25.11.2025, 21:000 В Пушкинских Горах продолжаются работы по строительству сетей водоотведения в рамках федеральной программы 25.11.2025, 20:400 Жительница Острова осуждена за кражу 56 тысяч рублей у родственницы 25.11.2025, 20:200 Сотрудники МЧС провели рейд по пожарной безопасности в Острове 25.11.2025, 20:000 В Псковском филиале университета ФСИН России проходят противопожарные тренировки
25.11.2025, 19:401 В Пскове завершилась научная конференция «Земля Псковская, древняя и современная» 25.11.2025, 19:200 В Пыталово возбуждено уголовное дело о хищении 30 тысяч рублей 25.11.2025, 19:000 Первую годовщину «Трилучья» отметили в Пскове праздником для православной молодежи 25.11.2025, 18:340 Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к году
25.11.2025, 18:180 Псковичам напомнили о новых требованиях к автомобилям такси 25.11.2025, 18:132 Автобус №118 перестанет заезжать в псковскую деревню Хотицы 25.11.2025, 18:102 «Гонки по вертикали»: бюджет, еще бюджет! 25.11.2025, 18:030 Тракторист оштрафован за наезд задним ходом на разворачивающийся Volkswagen в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru