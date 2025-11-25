Общество

В Великих Луках открывается смотр-конкурс «Новогодняя витрина-2025»

Администрация Великих Лук проводит смотр-конкурс «Новогодняя витрина - 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Конкурс открыт для субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих внести вклад в создание новогоднего настроения в городе.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 17 декабря в комитет потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд администрации города Великие Луки. Заявки принимают по адресу: площадь Ленина, дом 1, кабинет 108А. Время работы учреждения: с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Итоги конкурса подведут 25 декабря. Победители, набравшие наибольшее количество баллов, получат дипломы и призы.