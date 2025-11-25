Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Новогодний корпоратив
Новогодняя елка в «Гельдте»
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
где подают лучший завтрак
в «СтругановЪ»
До нового года не трогать!
Работа в «Россети Северо-Запад»
история буквы «Ё»
Город Рождества
Дорогу педагогу
Из агрономов в фермеры
вопросы о муниципальной реформе
 
 
 
ещё Общество 25.11.2025 11:010 «Дневной дозор»: Что будут делать псковичи в случае закрытия соцсетей? 27.11.2025 12:380 Ограниченная доступность 27.11.2025 12:320 Андрей Михайлов: Общественного обсуждения бюджета онлайн достаточно 27.11.2025 12:230 На цифровую трансформацию Псковской области в ближайшие три года направят более 1 млрд рублей 27.11.2025 12:120 Yota запускает платформу для обмена архивными тарифами между абонентами 27.11.2025 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Андрем Михайловым
 
 
 
Самое популярное 21.11.2025 21:004 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 23.11.2025 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 25.11.2025 15:360 Режим неполного рабочего времени введен на четырех предприятиях в Псковской области 25.11.2025 15:231 Интерактив: Жителей псковской деревни загоняют в эстонские сети 26.11.2025 17:113 Псковский госслужащий подозревается в даче взятки экс-руководителю факультета допобразования вуза
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Андрей Михайлов: Общественного обсуждения бюджета онлайн достаточно

27.11.2025 12:32|ПсковКомментариев: 0

Общественного обсуждения бюджета в режиме онлайн достаточно, потому что данный формат позволяет избежать неконструктивных споров и сосредоточиться на реальных вопросах. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6) высказал депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Михайлов.

«Я думаю, достаточно онлайн, потому что зачастую площадка используется совсем не для обсуждения бюджета, а чтобы вставить палки в колеса исполнительной власти, лишь бы не было никак. Нет конструктивного предложения», — отметил гость студии.

По словам Андрея Михайлова, поступили десятки вопросов от заявителей, участвующих в онлайн-обсуждениях.

«Были разные вопросы, начиная от ремонта дорог, кредитования, установки детских площадок, до знаковых вопросов с разъяснением, почему определенная статья расходов обеспечена именно этими средствами», — уточнил депутат.

Он также подчеркнул, что правительство и министерство финансов предоставляют разъяснения по всем вопросам.

«Любой человек имеет право задать вопрос как правительству, исполнительной власти, так и законодательной», — заявил Андрей Михайлов.

Проблема очных обсуждений проекта бюджета, по его словам, заключается в отсутствии системности вопросов.

«Нет системы. Если бы граждане задавали вопросы, которые были бы системными и били в одну точку, да, есть общая проблема, которую необходимо решать, которую, как вы говорите, может быть, кто-то замалчивает. Но тематика вопросов разная, ее можно распределить только по направлениям: ЖКХ, экономика, образование и медицина, но чтобы какой-то такой, знаете, Клондайк проблем, он не выявлен», - заключил депутат.

Напомним, проект областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов принят в первом чтении.

Пресс-портрет
Михайлов Андрей Владимирович Депутат Псковского областного Собрания.
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?
В опросе приняло участие 70 человек
27.11.2025, 12:380 Ограниченная доступность 27.11.2025, 12:320 Андрей Михайлов: Общественного обсуждения бюджета онлайн достаточно 27.11.2025, 12:230 На цифровую трансформацию Псковской области в ближайшие три года направят более 1 млрд рублей 27.11.2025, 12:120 Yota запускает платформу для обмена архивными тарифами между абонентами
27.11.2025, 12:100 Житель Дедовичского округа хотел пригласить в гости девушку, но был обманут мошенниками 27.11.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Андрем Михайловым 27.11.2025, 12:010 Фотофакт: Первый большой снегопад накрыл Псков 27.11.2025, 11:530 Педагог из Дедовичей вошла в топ-60 финалистов премии «Новая философия воспитания»
27.11.2025, 11:500 День самозанятых. Праздник тех, кто всё может сам 27.11.2025, 11:440 Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2026 год 27.11.2025, 11:350 Подарками для маленьких пациентов пополнил «Коробку храбрости» Юрий Сорокин 27.11.2025, 11:340 Завершается ремонт кровли Стефановской церкви Мирожского монастыря
27.11.2025, 11:300 Вечер, который согреет душу: живая музыка в GURAVI 27.11.2025, 11:180 Два пожара произошло в Псковском округе из-за аварийной работы электросети 27.11.2025, 11:170 «Три мудреца»: Нужна ли России «сильная рука»?  27.11.2025, 11:060 В Великих Луках открывается смотр-конкурс «Новогодняя витрина-2025»
27.11.2025, 11:050 Жилой дом горел на улице Смольной в Бежаницах 27.11.2025, 11:020 Россиян могут начать штрафовать за читерство в компьютерных играх 27.11.2025, 10:490 Несовершеннолетняя псковичка перечислила мошенникам сбережения своей бабушки 27.11.2025, 10:360 Сборы ветеранов СВО Северо-Запада прошли в Гатчине с участием региональных парламентариев
27.11.2025, 10:320 Псковские пандусы как они есть. ФОТОРЕПОРТАЖ 27.11.2025, 10:300 «Настоящий друг Пскова» Сергей Кудь-Сверчков отправляется в космос 27.11.2025, 10:250 Мужчина погиб при пожаре в Нелидовском проезде в Великих Луках 27.11.2025, 10:070 «Гайд-парк»: Депутат Андрей Михайлов об итогах «бюджетной» сессии
27.11.2025, 10:030 Коммунальные службы Пскова работают в усиленном режиме из-за снега 27.11.2025, 10:010 В великолукском магазине спорттоваров задержали 18-летнего вора 27.11.2025, 10:000 Директор департамента «Домклик»: Спрос на жильё начинает восстанавливаться 27.11.2025, 09:590 Органную музыку Германии и Франции услышат псковичи на концерте 30 ноября
27.11.2025, 09:541 Каждый третий пскович полностью отказался от телевизора — опрос 27.11.2025, 09:540 Назван самый популярный в РФ кофейный напиток 27.11.2025, 09:000 «До нового года не трогать!»: Рулетики с плавленым сыром 27.11.2025, 08:400 Иностранцы с 1 декабря будут сдавать биометрию в пунктах пропуска
27.11.2025, 08:200 В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества перед Днем матери 27.11.2025, 08:000 Производство подсолнечного масла может сократится на 5% 27.11.2025, 07:300 Псковичке грозит тюремный срок за ложное сообщение о минировании в нетрезвом состоянии 27.11.2025, 07:000 Со дня трагедии в порховской деревне Красуха прошло 82 года
26.11.2025, 22:000 Психолог раскрыл семь ступеней любви 26.11.2025, 21:400 Комету 3I (Atlas) запечатлели над храмом Михаила Архангела в Псковской области 26.11.2025, 21:200 Правительство Псковской области окажет поддержку молодежному футболу 26.11.2025, 21:200 В деревне Ершово Псковского округа провели ремонт водопровода
26.11.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 27 ноября 26.11.2025, 20:400 Учения МЧС прошли на территории деревообрабатывающего предприятия в Псковской области 26.11.2025, 20:200 В режим работы конференции «Изборск и его округа» внесли изменения 26.11.2025, 20:000 Мультимедийную выставку о защите суверенитета России предложил посетить псковичам Алексей Севастьянов
26.11.2025, 20:000 Колледж искусств приглашает псковичей на концерт к 65-летию музыкального училища 26.11.2025, 19:400 Аглая Тарасова получила 3 года условно 26.11.2025, 19:200 Псковичка стала серебряным призером первенства России по гребле 26.11.2025, 19:000 Для налогоплательщиков в Псковской области проведут «День открытых дверей»
26.11.2025, 18:400 Делегация Псковской области представляет регион на фестивале «Российская студенческая весна» 26.11.2025, 18:390 Три машины столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 26.11.2025, 18:200 В Псковской области в кенийских розах выявили опасного вредителя плодовых и цветочных культур 26.11.2025, 18:140 «Собственной персоной»: Александр Козловский о федеральном бюджете и запретительных инициативах. ВИДЕО
26.11.2025, 18:121 В администрации Пскова прокомментировали идею ввести единые требования к заборам 26.11.2025, 18:080 Ежегодный флешмоб по математике MathCat состоится в Пскове 26.11.2025, 18:060 Приставы взыскали полмиллиона рублей с гдовича за участие в разбойном нападении 26.11.2025, 18:000 Аналитики: Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые животные россиян
26.11.2025, 17:580 Тонкости шинирования зубов раскрыли псковские стоматологи 26.11.2025, 17:542 «Псковские тепловые сети» берут курс на модернизацию котельного оборудования 26.11.2025, 17:490 «Великий, могучий»: Где ёж и другие змеееды — изюминки русского языка. Часть 1. ВИДЕО 26.11.2025, 17:470 Мошенники обманывают псковичей под видом «Антирадара ДПС»
26.11.2025, 17:460 О начале строительства Изборска можно узнать на выставке в Доме купца Анисимова 26.11.2025, 17:400 Псковичей предупреждают о мошенниках, требующих оплату «долгов» за вывоз ТКО 26.11.2025, 17:340 Музей приглашает провести январские выходные в Псковском кремле 26.11.2025, 17:280 «Экосреда»: Экопривычки на каждый день. В чем подвох? ВИДЕО
26.11.2025, 17:270 Александр Козловский: Мы ждем от Антона Мороза позитивного влияния на партию и даем ему возможность себя проявить 26.11.2025, 17:230 Прокурор запросил условный срок для актрисы Тарасовой 26.11.2025, 17:190 ИТ-холдинг Т1 и «Форсайт» объединяют усилия в развитии аналитики с применением ИИ 26.11.2025, 17:170 Суд заменил обязательные работы жителю Пскова на заключение в колонии
26.11.2025, 17:113 Псковский госслужащий подозревается в даче взятки экс-руководителю факультета допобразования вуза 26.11.2025, 17:061 Как устроен интернет в Китае и зачем нам об этом знать 26.11.2025, 16:570 Заключенный плеснул кислотой в лицо начальнику российской колонии 26.11.2025, 16:520 Псковские экологи усомнились в пользе биоразлагаемых пакетов
26.11.2025, 16:480 «СтругановЪ» приглашает на семейный пиратский квест в честь особого праздника 26.11.2025, 16:470 Александр Козловский: Первичные организации — основа и фундамент партии «Единая Россия» 26.11.2025, 16:390 Комнату режиссера Андрея Тарковского предлагают посетить гостям Изборска 26.11.2025, 16:310 Фасады оштукатурили в здании начала XX века вблизи псковского ЗАГСа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru