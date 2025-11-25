Общество

Андрей Михайлов: Общественного обсуждения бюджета онлайн достаточно

Общественного обсуждения бюджета в режиме онлайн достаточно, потому что данный формат позволяет избежать неконструктивных споров и сосредоточиться на реальных вопросах. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6) высказал депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Михайлов.

«Я думаю, достаточно онлайн, потому что зачастую площадка используется совсем не для обсуждения бюджета, а чтобы вставить палки в колеса исполнительной власти, лишь бы не было никак. Нет конструктивного предложения», — отметил гость студии.

По словам Андрея Михайлова, поступили десятки вопросов от заявителей, участвующих в онлайн-обсуждениях.

«Были разные вопросы, начиная от ремонта дорог, кредитования, установки детских площадок, до знаковых вопросов с разъяснением, почему определенная статья расходов обеспечена именно этими средствами», — уточнил депутат.

Он также подчеркнул, что правительство и министерство финансов предоставляют разъяснения по всем вопросам.

«Любой человек имеет право задать вопрос как правительству, исполнительной власти, так и законодательной», — заявил Андрей Михайлов.

Проблема очных обсуждений проекта бюджета, по его словам, заключается в отсутствии системности вопросов.

«Нет системы. Если бы граждане задавали вопросы, которые были бы системными и били в одну точку, да, есть общая проблема, которую необходимо решать, которую, как вы говорите, может быть, кто-то замалчивает. Но тематика вопросов разная, ее можно распределить только по направлениям: ЖКХ, экономика, образование и медицина, но чтобы какой-то такой, знаете, Клондайк проблем, он не выявлен», - заключил депутат.

Напомним, проект областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов принят в первом чтении.