Андрей Михайлов: Общественного обсуждения бюджета онлайн достаточно

Общественного обсуждения бюджета в режиме онлайн достаточно, потому что данный формат позволяет избежать неконструктивных споров и сосредоточиться на реальных вопросах. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6) высказал депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Михайлов.
«Я думаю, достаточно онлайн, потому что зачастую площадка используется совсем не для обсуждения бюджета, а чтобы вставить палки в колеса исполнительной власти, лишь бы не было никак. Нет конструктивного предложения», — отметил гость студии.
По словам Андрея Михайлова, поступили десятки вопросов от заявителей, участвующих в онлайн-обсуждениях.
Он также подчеркнул, что правительство и министерство финансов предоставляют разъяснения по всем вопросам.
«Любой человек имеет право задать вопрос как правительству, исполнительной власти, так и законодательной», — заявил Андрей Михайлов.
Проблема очных обсуждений проекта бюджета, по его словам, заключается в отсутствии системности вопросов.
Напомним, проект областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов принят в первом чтении.