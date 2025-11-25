Общество

Педагог из Дедовичей вошла в топ-60 финалистов премии «Новая философия воспитания»

Финалисткой всероссийской детской премии «Новая философия воспитания» от Псковской области стала советник директора по воспитанию Дедовичского многопрофильного техникума Анна Демидова, сообщили в группе в сети «ВКонтакте» «Навигаторы детства I Псковская область». Специалист вошла в число 60 лучших участников.

Фото: группа в сети «ВКонтакте» «Навигаторы детства I Псковская область»

В этом году на премию поступило более 15 тысяч заявок из всей страны.

Конкурсные испытания проходят в Москве с 24 по 27 ноября. Награждение победителей состоится на международном форуме «Новая философия воспитания» с 28 по 30 ноября. Форум подведет итоги года в сфере воспитательной работы в России.

Анна Демидова отметила, что для нее большая честь и ответственность представлять Дедовичский техникум и Псковскую область на таком высоком уровне. Она рассматривает конкурс как возможность поделиться наработками в воспитании и привезти новые идеи в регион.