Общество

Главную проблему молодежной политики в Псковской области назвал Андрей Михайлов

27.11.2025 13:40|Псков

Основная проблема молодежной политики в регионе заключается в недостаточном финансировании. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6) высказал депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Михайлов.

«Общаясь с главами на местах, я слышу разные предложения, — отметил гость студии. — Казалось бы, некоторые из них ироничные и смешные, вплоть до того, что предлагают вернуть дискотеки. Но есть и действительно серьезные проблемы, которые, к сожалению, не решаются. Я думаю, что финансовая составляющая здесь играет определяющую роль».

Андрей Михайлов отметил, что многие родители жалуются на необходимость объединяться для отправки детей на соревнования. Также они вынуждены оплачивать специализированную форму, взносы за участие и другие расходы, связанные со спортивной подготовкой.

«Это показывает, что если родители заинтересованы и тянут, ребенку повезло. А те дети, чьи родители не могут или не хотят этого делать, остаются без шансов проявить себя», - заметил парламентарий.

По его мнению, главная проблема молодежной политики в регионе — «отсутствие финансирования и должного внимания к организации этих процессов». 

Напомним, парламентский час, посвящённый реализации в регионе национального проекта «Молодёжь и дети», ранее прошёл в Собрании. 

Комментариев: 0
Лента новостей
