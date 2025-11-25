Главную проблему молодежной политики в Псковской области назвал Андрей Михайлов

Основная проблема молодежной политики в регионе заключается в недостаточном финансировании. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6) высказал депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Михайлов.
Андрей Михайлов отметил, что многие родители жалуются на необходимость объединяться для отправки детей на соревнования. Также они вынуждены оплачивать специализированную форму, взносы за участие и другие расходы, связанные со спортивной подготовкой.
«Это показывает, что если родители заинтересованы и тянут, ребенку повезло. А те дети, чьи родители не могут или не хотят этого делать, остаются без шансов проявить себя», - заметил парламентарий.
По его мнению, главная проблема молодежной политики в регионе — «отсутствие финансирования и должного внимания к организации этих процессов».
Напомним, парламентский час, посвящённый реализации в регионе национального проекта «Молодёжь и дети», ранее прошёл в Собрании.