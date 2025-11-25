Общество

Андрей Турчак награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени

Бывший губернатор Псковской области, глава Республики Алтай Андрей Турчак награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, сообщили в Telegram-канале Республики Алтай.

«Указом президента РФ Владимира Путина от 18 ноября 2025 года №846 за активную общественно-политическую деятельность, вклад в социально-экономическое развитие Республики Алтай и многолетнюю добросовестную работу глава региона Андрей Турчак награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени», - говорится в сообщении.

Об этом на сессии Госсобрания – Эл Курултай рассказал спикер парламента Эжер Ялбаков. Он поздравил главу региона с высокой государственной наградой.

Напомним, 4 июня 2024 года президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Официально он вступил в должность 3 октября 2024 года.

Андрей Турчак был губернатором Псковской области с 27 февраля 2009 года по 12 октября 2017 года.