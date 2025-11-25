Общество

Доля пенсионеров достигнет четверти населения уже через десять лет

К 2035-му году доля мужчин старше 65 лет и женщин от 60 лет достигнет 24% населения — это почти 34 млн человек. К 2045-му показатель вырастет до 27%, или примерно 37 млн. Сейчас в этой возрастной группе находится около 31 млн россиян, то есть каждый пятый житель страны.

Увеличится и число людей предпенсионного возраста: сегодня их около 28%, через десять лет — около 31%, а к 2045 году — до 34%. Такие оценки приводятся в исследовании старшего научного сотрудника Института экономики РАН Вадима Потапенко «Старение населения и демографическая нагрузка на российскую пенсионную систему».

Общая численность населения, по прогнозу, сократится с нынешних 146 млн до 141 млн к середине 2030-х и до 139 млн к середине 2040-х. Причина — возрастная структура: многочисленное поколение 1970-х годов входит в пожилой возраст, а малочисленные группы, рожденные в демографический спад 1990-х, только вступили в репродуктивный период, пишут «Известия».

При этом ожидаемая продолжительность жизни будет расти: с 73 лет сегодня до 78 лет к 2035 году и до 80 лет к 2045-му. На этом фоне численность занятого населения снизится с более чем 74 млн человек до 72 млн к 2035 году и до 69 млн к 2045-му, следует из прогноза.