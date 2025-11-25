Псковcкая обл.
Общество

Гибкий график и удаленка нужны работающим матерям Пскова больше матпомощи — опрос 

28.11.2025 09:58|ПсковКомментариев: 0

В фокусе нашего внимания аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob находится сфера трудовых отношений, поэтому в преддверии Дня матери они решили поинтересоваться, каких мер поддержки от нанимателей не хватает работающим женщинам с детьми. В опросе приняли участие трудоустроенные горожанки, воспитывающие детей дошкольного возраста.

14% работающих мам заявили, что им очень не хватает возможности работать в режиме гибкого графика — сегодня это самая актуальная потребность. На втором месте с 10% голосов — финансовая поддержка: доплаты к заработку и матпомощь. Возможность перейти на удаленку или работать в гибридном режиме (хотя бы иногда, например, во время болезни детей) крайне необходима 9% женщин. Еще 9% горожанок были бы благодарны нанимателю за дополнительный выходной на неделе или добавочные дни к госотпуску.

6% опрошенных хотели бы трудиться в режиме сокращенного рабочего дня. Еще 6% мечтают, чтобы их компании взяли на себя организацию досуга подрастающего поколения: праздников, мастер-классов, развлекательных мероприятий.

У 4% женщин запрос на более человечное отношение работодателей к их потребностям, например, понимание необходимости ухода на больничные с детьми. Подарков детям на Новый год хотели бы 3%, путевок в оздоровительные лагеря и на базы отдыха — 2%.

14% женщин заявили, что их полностью устраивает существующая поддержка со стороны работодателя.

Общая картина говорит о том, что для современных работающих матерей все большее значение приобретают не прямые финансовые вливания или разовые льготы, а контроль над своим рабочим временем. Возможность трудиться удаленно, иметь дополнительный выходной или сокращенный день позволяет женщинам более эффективно совмещать карьеру и материнство.

Опрос проводили 10—25 ноября 2025 года. 

Источник: Псковская Лента Новостей
