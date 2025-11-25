Псковcкая обл.
Общество

42-я сессия Псковской гордумы: бюджет в первом чтении и председатель КСП

28.11.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Очередная 42-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась 28 ноября в Городском культурном центре. В повестку сессии были включены 16 пунктов. Среди них вопросы о принятии бюджета Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в первом чтении, об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2025 года, о прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова. Подробнее о решениях гордумы — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей. 

 

Бюджет Пскова

Первым вопросом повестки сессии стало принятие проекта бюджета города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в первом чтении.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт пояснила, что, как правило, ко второму чтению бюджет претерпевает некоторые изменения. «Бюджет в первом чтении предполагает определение основных критериев», - сказала она. 

«Прогноз доходной части бюджета города Пскова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов сформирован с учетом требований Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, изменений и дополнений к ним. Приоритетом при составлении проекта бюджета города Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Пскова в условиях внешнего санкционного давления на экономическую и финансовую системы страны», - отметила Тамара Винт.

На 2026 год доходы бюджета города Пскова прогнозируются в сумме 8 млрд 313 млн 664,8 тысячи рублей, в том числе налоговые 3 млрд 360 млн 970 тысяч рублей, неналоговые - 186 млн 382,8 тысячи рублей, безвозмездные поступления — 4 млрд 766 млн 312 тысяч рублей.
«В проекте бюджета города Пскова на 2026 год налоговые доходы составляют - 40,4%, неналоговые доходы - 2,2%, безвозмездные поступления - 57,3%. В 2026 году 73,4% поступлений от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета города должен обеспечить налог на доходы физических лиц. Бюджет города Пскова на 2026 год запланирован с дефицитом бюджета в сумме 9 млн 917,3 тысячи рублей. Размер дефицита составляет 0,4% общего годового объема доходов бюджета города Пскова, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительному нормативу», - доложила Тамара Винт. 

Бюджет планового 2027 года запланирован с профицитом в сумме 1 млн 746,8 тысячи рублей, на плановый 2028 год с профицитом в сумме 2 млн 285,5 тысячи рублей.

В соответствии с программой заимствований, верхний предел муниципального долга на 1 января 2027 устанавливается в размере 585 млн рублей.

Стоит отметить, что проектом бюджета на 2026-2028 годы предполагается финансирование муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». На эти цели планируется направить суммарно порядка 108 млн 401,8 тысячи рублей.

На финансирование муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 48 млн 558,7 тысячи рублей. На муниципальную программу «Культура и сохранение историко-культурного наследия на территории муниципального образования «Город Псков» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 млрд 341 млн 361,2 тысячи рублей.

А на финансирование муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 12 млрд 533 млн 644,9 тысячи рублей. В рамках этих средств планируется отремонтировать Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию на улице Юбилейной, 56, а также несколько детских садов.

Проектом бюджета на 2026-2028 годы учитывается финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей», запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 млрд 93 млн 401,4 тысячи рублей. В рамках данных средств будет отремонтирован детский лагерь «Нептун».

Необходимо учесть, что данные средства предусмотрены для расходования в течение трех лет.

«90% времени мы говорим о расходах. У нас на комитетах звучало предложение больше внимания уделять доходам. Мы практически не говорим о них. Своих доходов у нас всего 43%. Коллеги, предлагаю и о доходах тоже думать», - выступил депутат от «Единой России» Денис Иванов.

Тамара Винт отметила, что это предложение было рассмотрено на комитете и протокольно оформлено. «В администрацию отправлено. Будем работать», - сказала она.

Свою идею относительно бюджета высказал депутат от «Единой России» Григорий Стороненков. «У меня есть предложение проработать вопрос об увеличении финансирования территориальных общественный самоуправлений». 

Глава города Борис Елкин ответил: «Мы в этом году по факту принятых заявок изыскивали средства. Думаю, что продолжим делать также».

Депутат от КПРФ Александр Баев заявил, что не понимает, откуда такие цифры в проекте бюджета. «Я не могу поддержать данный проект», - заключил он. 

«За» принятие проекта бюджета в первом чтении проголосовал 21 депутат, воздержались от голосования двое. Против никто не голосовал.

Назначение председателя Контрольно-счетной палаты Пскова

Ирина Стаканова вновь назначена на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова, такое решение приняли депутаты в ходе тайного голосования. Все 23 депутата выразили согласие с таким решением. 

«Стаканова Ирина Павловна соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатуре председателя КСП. Все документы предоставлены», - сказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Ирина Стаканова занимала эту должность в течение предыдущих 5 лет. 

«Достойный человек. Я считаю, что единогласное голосование это подтвердило», - выразил свое мнение депутат от «Единой России» Антон Мороз.

Депутат-единоросс Юрий Бурлин также выразил уверенность в правильности назначения на эту должность Ирины Стакановой. «Есть хороший опыт, есть хорошая насмотренность, есть понимание того, что делается. Доверие есть, прежде всего, это тоже очень важно, потому что должна быть фигура, которая честная, порядочная и имеет, помимо опыта, навыки, знания по этому делу. Я считаю, что коллега будет работать дальше на этом поприще, а мы ее поддержим», - сказал он.

Уменьшение налогообложения

Также депутаты Псковской городской Думы поддержали изменение нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

В результате предложенных изменений компенсационные платежи за выброс сточных вод уменьшатся для абонентов на 10%.

Инициатива направлена, в первую очередь, на представителей бизнеса, чья система водоотведения напрямую связана с городской канализацией.

Городу новые ТОСы

Заключительными вопросами сессии стало утверждение границ трех новый территориальный общественных самоуправлений «Уютный дворик», «Льва Толстого 26» и «Наш дом». 

Фото: Псковская городская Дума

Депутаты поддержали данные инициативы. 

«Уважаемые коллеги, повестка сессии исчерпана. Объявляю 42-ую очередную сессию Псковской городской Думы закрытой», – заключил Александр Гончаренко.
Подводя итог, стоит отметить, что сегодня был рассмотрен и поддержан в первом чтении важнейший для города документ - проект бюджета Пскова. Бюджет вновь останется социально направленным. Конечно, его ждет еще ряд изменений, но главные его характеристики были определены сегодня. Также на сессии был утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2026 год и признан утратившим силу ряд решений Псковской городской Думы.

Александра Мошина

В материале использованы фото ПЛН и Псковской городской Думы 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
