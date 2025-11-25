Общество

МВД: со взломанных аккаунтов приходят внезапные просьбы одолжить деньги

Внезапные просьбы от знакомых в мессенджерах одолжить денег могут говорить о взломе аккаунта, сообщили в МВД.

«Мошенники, получив контроль над учетной записью, рассылают контактам сообщения с просьбой одолжить деньги, рассчитывая на то, что люди быстро откликнутся на просьбу знакомого человека», — указано в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что при подобных мошеннических рассылках злоумышленники используют файлы формата .apk, которые несут в себе установочные пакеты вредоносных программ. Именно через них есть возможность получить удаленный доступ к телефону, чем пользуются аферисты, пишет РИА Новости.