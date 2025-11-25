Общество

Псков стал лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса

Псков стал лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса среди городов с населением от 100 до 500 тысяч. Торжественная церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии 2025 состоялась в Москве, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Соперниками в номинации были Новороссийск, Серпухов, Коломна, Калининград и Арзамас.

Премию проводит Российская гостиничная ассоциация при поддержке Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

За последние годы в Пскове был реализован ряд проектов, способствующих развитию туристской инфраструктуры. В том числе – с привлечением средств инвесторов:

В 2025 году был открыт пятизвездочный гостиничный комплекс «Квартал Мейера»;

Новый отель Cosmos Smart строится в центре Пскова – комплекс увеличит гостиничный фонд города на 120 номеров, создаст 76 новых рабочих мест;

Парк аттракционов «Волшебная гора»;

В Пскове появился первый мультимедийный фонтан – подобного прежде не было в городе;

Прямо сейчас при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» мы реализуем новый проект «Рождество начинается здесь», который обязательно станет новым туристическим брендом области, отметил губернатор.

«Престижная премия – результат большой совместной работы команды региона, инвесторов и профессионального сообщества», - заключил Михаил Ведерников.