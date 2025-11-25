Общество

Псковичей информируют о возможности заключения договоров купли-продажи елей для новогодних праздников

Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области информирует жителей региона о возможности заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.

Заявления для заключения договора купли-продажи новогодних елей принимают лесничества.

«Обращаем особое внимание граждан на то, что заготовка елей для новогодних праздников может проводиться только в период с 15 по 31 декабря включительно. При этом договор купли-продажи может быть заключен до указанных дат», - отметили в министерстве.

Подробная информация размещена на сайте Министерства.