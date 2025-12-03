Общество

Михаил Ведерников: Для псковской земли Александр Невский – особая святыня и покровитель

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в День памяти святого благоверного князя Александра Невского подчеркнул особую связь региона с наследием великого полководца и защитника земли Русской. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

По словам Михаила Ведерникова, в Псковской области особенно чтят великого полководца и защитника земли русской. Именно здесь, на берегах Чудского озера, в 1242 году Александр Невский одержал одну из самых знаменитых побед в истории Руси, разгромив немецких рыцарей в Ледовом побоище и остановив западную экспансию на православные земли.

«Александр Невский – не только великий полководец, но и мудрый правитель, защитник веры и независимости. Сегодня он почитается и как покровитель русского воинства. Недаром главный воинский храм в Пскове освящен в его честь. Пусть святой благоверный князь защищает наших воинов и всю землю русскую от бед», – написал губернатор.