Общество

Псков и Нижневартовск договорились о сотрудничестве и взаимовыгодном партнерстве

Псков и Нижневартовск заключили соглашение, направленное на развитие взаимовыгодного партнерства. Торжественная церемония подписания прошла на площадке представительства правительства Псковской области при правительстве Российской Федерации. Подписи под документом поставили глава города Пскова Борис Елкин и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Основная цель соглашения — повышение качества жизни в городах за счет синергии их уникальных особенностей и ресурсов.

Соглашение о побратимстве и сотрудничестве закладывает основу для расширения взаимодействия по ключевым направлениям. Оно нацелено на привлечение инвестиций, развитие торгово-экономических связей и внедрение инноваций, а также предусматривает партнерство в социальной сфере: образовании, культуре, спорте, туризме и работе с молодежью.

Глава города Пскова Борис Елкин и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко уверены, что объединение усилий позволит реализовать значительный потенциал обоих муниципальных образований. Партнерство будет способствовать эффективному обмену опытом, запуску совместных проектов и динамичному развитию всех сфер городского хозяйства.