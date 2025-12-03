Общество

В гостях у книжек побывали студийцы из музея-заповедника «Михайловское»

В Студии эстетического развития детей, работающей при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в эти выходные прошло познавательное занятие «В гостях у книжки».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщает служба информации музея со ссылкой на куратора проекта, методиста и педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяну Тимошину, студийцы побывали на экскурсии в музейной научной библиотеке. Здесь они увидели красочные старинные и современные издания произведений Пушкина, а ещё узнали, что в библиотеке у каждой книги есть свой «домашний адрес» — специальный шифр, по которому её всегда можно найти на стеллаже и познакомились с удивительным прибором — обеспыливателем, бережно очищающим книги от пыли.

Потом, рассказала педагог, дети посетили выставочные залы в Научно-культурном центре музея и своими глазами убедились, что книги могут стать ценными экспонатами. Занятие завершилось просмотром доброго советского мультфильма «Гришкины книжки», который закрепил важность аккуратного отношения к печатным друзьям.

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» добавили, что детские студии здесь созданы в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы со школьниками и дошкольниками. Помимо Студии эстетического развития детей при музее, на сцене большого театрально-концертного зала музейного Научно культурного центра, активно и творчески занимается театральная студия «Лукоморье». А занятия для юных эстетов в «Михайловском» часто проводят в интерьерах выставок, полагая очень важным знакомить ребят с высокими образцами искусства — как современного, так и пушкинской поры.