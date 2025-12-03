Общество

ЗАО «ЗЭТО» на МФЭС-2025: новые ориентиры развития отечественного высоковольтного оборудования

ЗАО «ЗЭТО» принял участие в Международном форуме «Электрические сети – 2025», который проходил с 2 по 4 декабря в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве. Мероприятие объединило представителей производственных предприятий, сетевых и проектных компаний, а также научно-исследовательских организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Фото здесь и далее: ЗАО «ЗЭТО»

На стенде предприятия были представлены современные решения для энергообъектов, включая серийный образец комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 кВ. Уровень локализации изделий достигает максимальных значений и является одним из самых высоких в России.

Кроме того, в деловой программе мероприятия специалисты ЗАО «ЗЭТО» приняли участие в серии профессиональных обсуждений, посвящённых практическим сценариям использования отечественной высоковольтной аппаратуры в сетевом энергокомплексе.

«Участие в МФЭС-2025 — важная составляющая стратегии компании. Мы не только демонстрируем современные технические решения, но и получаем обратную связь от сетевых компаний. Совместные проекты, обсуждённые на форуме, помогут ускорить модернизацию сетей и повысить технологическую независимость отрасли», — отметил генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Алексей Александрович Фёдоров.

Расширение линейки отечественных высоковольтных решений остаётся приоритетом для отрасли, обеспечивая соответствие долгосрочным требованиям энергетической системы. По результатам форума подтверждён устойчивый интерес к технологическим разработкам российского производства, что формирует прочную базу для дальнейшей реализации совместных проектов, ориентированных на повышение эффективности и надёжности электросетевой инфраструктуры.