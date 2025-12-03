Антон Мороз обсудил с ветеранами актуальные вопросы развития Пскова

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз встретился с Псковским городским советом ветеранов пенсионеров войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Ветераны подняли вопросы, связанные с развитием городской инфраструктуры, поддержкой семей участников СВО, взаимодействием с молодежью и работой общественных организаций. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Антон Мороз / Telegram
Депутат поблагодарил совет ветеранов за содержательный и деловой разговор, а также заверил, что все зафиксированные в ходе встречи обращения будут взяты в проработку.