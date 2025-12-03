Общество

Делегация из Россонского района Республики Беларусь посетила Псковский округ

Делегация из Россонского района Республики Беларусь посетила с рабочим визитом Псковский муниципальный округ 8 декабря, сообщается на странице главы округа Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Гости из породненного Россонского района Республики Беларусь посетили наш муниципалитет с рабочим визитом. Вместе с коллегами – членами команды Псковского муниципального округа, - радушно встретили делегацию наших побратимов. В администрации округа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, туристической, гуманитарной и культурной областях», - сообщила Наталья Федорова.

С белорусской стороны подпись под документом поставил председатель Россонского районного исполнительного комитета Алексей Гарбуль.

«Взаимные контакты между нашими муниципалитетами были и ранее, сейчас мы закрепили их и планируем расширить. Отмечу, тот факт, что соглашение между нашими муниципалитетами подписано именно сегодня – 8 декабря, в день создания Союзного государства (1999 год), мы расцениваем, как добрый и символический знак», - добавила глава округа.

Во второй половине дня делегация посетила знаковые места Псковского края.

«Побывали в Музее истории оккупации, где посетителям представлены факты трагического для наших народов периода Великой Отечественной войны, на мемориале в Ершово мы поклонились памяти воинов-освободителей, так же посетили памятник-символ нашего района – "Александр Невский с дружиной" на горе Соколиха. Напомню, побратимами Псковского муниципального округа в Республике Беларусь являются: город Полоцк, Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, Шарковщинский, Россонский районы Витебской области, Могилевский район Могилевской области», - подытожила Наталья Федорова.