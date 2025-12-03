Общество

В управлении Росгвардии по Псковской области обсудили противодействие коррупции

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией в управлении Росгвардии по Псковской области состоялась рабочая встреча с представителем надзорного ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Гостем мероприятия стала советник юстиции Мария Игнатова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Псковской области.

В ходе встречи Мария Игнатова подробно осветила актуальные вопросы антикоррупционного законодательства.

Особое внимание было уделено действующим нормативным правовым актам в сфере противодействия коррупции, ключевым требованиям к служебному поведению государственных служащих, механизмам предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Отдельной темой обсуждения стали правила оформления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Старший прокурор детально разъяснила порядок заполнения всех разделов справки, особенности отражения различных видов доходов и имущества, типичные ошибки при составлении документов и способы их предотвращения, сроки и порядок представления сведений.

Мероприятие носило практический характер, участники могли задать спикеру интересующие их вопросы и получить квалифицированные разъяснения по сложным ситуациям.