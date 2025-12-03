Псковская молодежь представила свой регион на «Стратрезерве» в Москве

С 7 по 13 декабря в Москве проходит финальный этап Федерального форума «Стратрезерв» Всероссийской профсоюзной молодёжной программы ФНПР, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов. Псковская молодежь также принимает участие в форуме.
Фото: Псковский областной совет профсоюзов
Цель программы форума: в год 120-летия профсоюзного движения России и 35-летия ФНПР сформировать (обновить) команду молодых профсоюзных лидеров членских организаций, знающих историю, разделяющих ценности и стратегические задачи профсоюзного движения ФНПР, способных эффективно представлять профсоюзы перед молодёжной аудиторией.
Задачи:
- углубить знания об истории и эволюции профсоюзного движения России и его роли в защите трудовых прав работников;
- повысить личную эффективность молодых профсоюзных активистов через освоение практических навыков; - выявить, поддержать и признать лучших молодых профсоюзных лидеров через конкурсную программу;
- создать площадку для обмена лучшими практиками и инновационными проектами между молодежными советами из разных регионов и отраслей;
- сформировать единый план работы Молодежного совета ФНПР на следующий год, основанный на принципах стратегического планирования;
- укрепить профсоюзную культуру и чувство единства среди молодых профсоюзных активистов.
Псковскую область на форуме представляют финалисты трека «Призыв»:
- председатель Молодежного Совета СОП Псковский облсовпроф Светлана Артемьева;
- председатель Молодежного Совета Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Марина Колчева;
- и.о. председателя ППО ГБУЗ ПО «Детская областная клиническая больница» Вероника Артюнина.