Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
До нового года не трогать!
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
Работа в «Россети Северо-Запад»
Как устроить свидание мечты?
Новогодний корпоратив
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
в «СтругановЪ»
Почему такие желтые?
Из агрономов в фермеры
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
Дорогу педагогу
 
 
 
ещё Общество 03.12.2025 18:081 «Дневной дозор»: Как Псков вступил в зимний сезон? 09.12.2025 14:100 Как цифровизация изменила профессию грузчика в Псковской области, рассказали эксперты 09.12.2025 14:050 Как правильно выбрать зубную пасту, рассказали псковские стоматологи 09.12.2025 14:010 Псковская молодежь представила свой регион на «Стратрезерве» в Москве 09.12.2025 13:570 Профсоюзные санатории Псковской области представили на выставке в Москве 09.12.2025 13:500 В лазерном бое и ритм-стимуляторе соревновались участники на фестивале «КиберЕдинство» в Печорах
 
 
 
Самое популярное 04.12.2025 18:377 Наталья Ильина отправится под домашний арест 04.12.2025 11:063 Александр Сорокин станет новым министром образования Псковской области 03.12.2025 13:060 Смерть водителя стала причиной ДТП рядом с «Акваполисом» в Пскове 02.12.2025 12:460 Школа на улице Киселева в Пскове открыла свои двери для учеников 02.12.2025 08:390 Хозяйственное строение пострадало в результате падения БПЛА в Себежском округе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Опора России выступила против запрета вейпов на продажу

09.12.2025 13:22|ПсковКомментариев: 0

«Опора России» раскритиковала предлагаемый Минфином и поддержанный некоторыми регионами законопроект, разрешающий субъектам РФ запрещать продажу вейпов. В качестве альтернативы «Опора» предлагает ужесточить наказание за продажу такой продукции несовершеннолетним, снизить содержание никотина в вейпах и продолжать активно их маркировать. Вейпы гораздо быстрее оказывают негативный эффект на здоровье, чем сигареты, подтверждают врачи.

Председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов в конце ноября направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить правительству совместно с бизнес-сообществом разработать отдельный федеральный закон, позволяющий проводить в регионах эксперименты по совершенствованию госрегулирования оборота никотиносодержащей продукции. Такой проект уже подготовлен правительством РФ с учетом мнения экспертов и бизнес-сообщества и внесен в Госдуму.

Однако, как сообщает «Опора», в этот документ, призванный развивать легальный рынок, различные ведомства и депутаты пытаются внести радикальные поправки, позволяющие властям субъектов РФ самостоятельно запрещать в своих регионах продажу вейпов и жидкостей к ним.

С начала этого года идею передать регионам полномочия по регулированию рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН) начали активно лоббировать власти Нижегородской области. Теперь с такой инициативой выступает Минфин, что беспокоит бизнес-сообщество. Исходно министерство предлагало ввести с 1 сентября 2026 года лицензирование никотиносодержащей продукции как в оптовом звене, так и в рознице, о чем в июне 2025 года заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов, добавляя, что «не хотелось бы полностью запрещать продажи вейпов». Но в ноябре, как сообщало РБК, Минфин разработал поправки к законодательству, дающие регионам право запрещать продажу вейпов и никотиновых жидкостей с сентября 2026 по сентябрь 2031 года. В Минфине на днях лишь сообщили, что политика по защите населения, особенно несовершеннолетних, от курения является приоритетной.

Как считают в «Опоре», все эти «предложения, ориентированные на мгновенные простые решения, могут создать лишь иллюзию успеха», а на деле открывают «ящик Пандоры экономического сепаратизма регионов». Нет гарантий, что у регионов в дальнейшем не будут притязания на аналогичные полномочия на товары и услуги из других сфер, подчеркивают в «Опоре». Более того, запрет на уровне субъектов РФ и вовсе может оказаться фикцией, так как жители региона, где будет введен запрет, станут закупаться вейпами там, где такого моратория нет. Так, например, случилось с ограничением продажи алкоголя в Вологодской области весной 2025 года. В первое время реализация спиртного в регионе упала на 50%, но примерно на такой процент она выросла в соседних областях.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов разделяет опасения «Опоры», связанные с возможным делегированием федеральных полномочий субъектам РФ. «На уровне регионов сегодня нет необходимой финансовой, организационной и экспертной базы для принятия решения о запрете продаж тех или иных видов подакцизной продукции»— заявил “Ъ” депутат. Введение ограничений на вейпы может стать пробным шагом к децентрализации регулирования торговых правил, соглашается глава комиссии по территориальному развитию Общественной палаты России Андрей Максимов. Запрет может вызвать рост нелегальной торговли, которая уйдет в мессенджеры и начнет смыкаться с криминальными схемами, предупреждает господин Кирьянов.

В «Опоре» считают, что есть другие, более эффективные меры, включая ужесточение наказания за продажу вейпов несовершеннолетним, снижение в ЭСДН доли никотина, запрет использовать в них ароматизаторы, что привлекает подростков, а также продолжение маркировки такой продукции.

Как сообщает «Опора» президенту страны, с декабря 2023 года после введения обязательной маркировки ЭСДН система «Честный знак» зафиксировала рост легальных точек продаж такой продукции по всей России в полтора раза, до 170 тыс. Объем легальной реализации вейпов увеличился в три с половиной раза, поступления от акцизов на жидкости для ЭСДН — в десять раз за три года.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян, в свою очередь, заявила “Ъ”, что вейпы могут быстрее, чем традиционные сигареты, оказывать на здоровье негативный эффект. Однако сегодня нет достаточно научных работ, доказывающих этот тезис, а в Казахстане и Австралии, где был введен запрет на вейпы, число курильщиков заметно не снизилось, отмечают в «Опоре России».

Совокупный оборот рынка ЭСДН в России по итогам 2024 года Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий ранее оценивал в 220–240 млрд руб., пишет «КоммерсантЪ». Основатель консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов отмечает, что оборот сигарет остается значительно выше вейпов, но у продаж ЭСДН выше маржинальность — 30–40%. Для сигарет этот показатель составляет 5%, добавляет главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев.

Господин Федотов напоминает, что обсуждения ограничения торговли вейпами проходит на фоне того, что на ближайшие три года в бюджет РФ уже заложены доходы от акцизов и лицензирования табачной отрасли, оцениваемые в 3,5 трлн руб. В «Опоре» резюмируют, что запрет затронет около 150 тыс. малых и средних предпринимателей и скажется на сокращении поступлений в бюджет в виде акцизов и налогов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 58 человек
09.12.2025, 14:170 Как газификация меняет жизнь Пушкиногорского округа, рассказала Оксана Филиппова 09.12.2025, 14:130 Победитель IV фестиваля анимации и литературы: «Михайловское — это сказка» 09.12.2025, 14:120 Об участии в освобождении Изборска народного артиста Юрия Никулина рассказали в музее-заповеднике 09.12.2025, 14:100 Как цифровизация изменила профессию грузчика в Псковской области, рассказали эксперты
09.12.2025, 14:050 Как правильно выбрать зубную пасту, рассказали псковские стоматологи 09.12.2025, 14:010 Псковская молодежь представила свой регион на «Стратрезерве» в Москве 09.12.2025, 13:570 Профсоюзные санатории Псковской области представили на выставке в Москве 09.12.2025, 13:500 В лазерном бое и ритм-стимуляторе соревновались участники на фестивале «КиберЕдинство» в Печорах
09.12.2025, 13:390 В управлении Росгвардии по Псковской области обсудили противодействие коррупции 09.12.2025, 13:340 Жительница Локни добилась отмены кредитного договора, оформленного злоумышленниками 09.12.2025, 13:310 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Не гудит уже родной завод... 09.12.2025, 13:220 До +6 градусов и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 10 декабря
09.12.2025, 13:220 Опора России выступила против запрета вейпов на продажу 09.12.2025, 13:180 Гран-при IV Фестиваля «Пушкин. Михайловское» получил фильм про инопланетянина Алёшеньку 09.12.2025, 13:160 В Пскове прошел Всероссийский исторический квест «Битва за Москву» 09.12.2025, 13:130 Конкурс на лучшее новогоднее оформление стартовал в Пскове
09.12.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Оксаной Филипповой 09.12.2025, 12:550 «До Нового года не трогать!»: Сырные закуски 09.12.2025, 12:400 В Великих Луках временно отключат воду 10 декабря 09.12.2025, 12:380 В России с начала 2025 года предотвратили 273 теракта
09.12.2025, 12:320 Бывший командир псковского СОБР Росгвардии победил на всероссийских соревнованиях по дзюдо 09.12.2025, 12:290 «Подстрочник»: Оксана Филиппова о реализованных проектах Пушкиногорского округа 09.12.2025, 12:280 Тройное ДТП произошло возле Детского парка в Пскове 09.12.2025, 12:270 Угольный утюг XIX века могут увидеть гости музея-усадьбе народа сето в деревне Сигово
09.12.2025, 12:160 Суд обязал страховую компанию выплатить более 290 тысяч «Псковнефтепродукту» за ДТП на заправке 09.12.2025, 12:080 Коллектив Псковского театра драмы возложили цветы к мемориалу в Выбутах 09.12.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковские стрельцы 09.12.2025, 11:520 Молодежная секция на Рождественских чтениях прошла в Пскове
09.12.2025, 11:521 Предновогодние корпоративы в Гостинично-ресторанном комплексе «ПушкинЪ» 09.12.2025, 11:360 Петербуржец предстал перед судом за кражу с карты жительницы Псковской области 09.12.2025, 11:150 Жителей Псковской области призывают проголосовать за сетоский этнофестиваль в премии «Признание и влияние» 09.12.2025, 11:150 Выставка об истории защиты суверенитета РФ проходит в Пскове
09.12.2025, 11:060 Прокуратура выявила продажу просроченных продуктов в магазине «Палкинское» 09.12.2025, 11:010 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковские стрельцы 09.12.2025, 10:540 Очередной этап практических занятий личного состава 76-й дивизии проходит на полигоне «Завеличье» 09.12.2025, 10:420 «КАМАЗ» сгорел на трассе Р-23 «Псков» в Пустошкинском округе
09.12.2025, 10:340 Экс-гендиректору ФК «Псков» грозит до 6 лет лишения свободы 09.12.2025, 10:260 Александр Котов в День Героев Отечества: Дух героизма передаётся из поколения в поколение 09.12.2025, 10:260 Жилой дом горел в Идрице 09.12.2025, 10:060 Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца прибыл в Псков
09.12.2025, 09:540 Сотрудники СОБР оказали содействие УФСБ в задержании псковича, оправдавшего терроризм 09.12.2025, 09:450 Вечер памяти поэта Евгения Шешолина прошёл в Пскове 09.12.2025, 09:300 7% псковичей раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря - опрос 09.12.2025, 09:150 В Пскове открылась выставка детских рисунков «Святыни родной земли»
09.12.2025, 09:100 В Псковской области полицейские ликвидировали наркопритон 09.12.2025, 09:000 Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 84% 09.12.2025, 08:400 Более 16 тысяч единиц чая передал ресурсный центр Псковской области в 76-ю десантно-штурмовую дивизию 09.12.2025, 08:200 Временное отключение газа ждет великолучан в микрорайоне Лаврино и улицы Манежная сегодня
09.12.2025, 08:000 Пропавший в Острове парень в розовой куртке найден живым 09.12.2025, 07:300 Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря 09.12.2025, 07:000 Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян в запасе 08.12.2025, 22:000 Пластический хирург рассказал, можно ли в 50 лет выглядеть на 25
08.12.2025, 21:400 Делегация из Россонского района Республики Беларусь посетила Псковский округ 08.12.2025, 21:300 Фотофакт: Фигуры зверей установили возле Главпочтамта 08.12.2025, 21:200 «Деловая Россия» и Банк ВТБ заключили соглашение о взаимодействии 08.12.2025, 21:000 Режим работы псковского музея изменят в связи с принесением мощей Георгия Победоносца
08.12.2025, 20:400 Всероссийские соревнования по ММА пройдут в Великих Луках 08.12.2025, 20:200 Детскую площадку организовали силами ТОС в пушкиногорской деревне Исса 08.12.2025, 20:000 Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца прибудет в Троицкий собор завтра 08.12.2025, 19:400 В Псковском филиале университета ФСИН России прошел день открытых дверей
08.12.2025, 19:200 Дни сетоской культуры стартовали в музее-заповеднике «Изборск» 08.12.2025, 19:000 34 единицы автотранспорта уничтожили пожары в Псковской области с начала года 08.12.2025, 18:500 Рейтингомер: новый министр, Ильина под домашним арестом и Шлосберг* в СИЗО. ВИДЕО 08.12.2025, 18:400 Антон Мороз обсудил с ветеранами актуальные вопросы развития Пскова
08.12.2025, 18:270 «Дневной дозор»: Проблема парковок и подъездов к учреждениям в Пскове - есть ли решение? 08.12.2025, 18:230 Рейтингомер: новый министр, Ильина под домашним арестом и Шлосберг* в СИЗО 08.12.2025, 18:160 Единое окно для клиентов: Т1 Интеграция автоматизировала поддержку пользователей «Северсталь-инфокома» 08.12.2025, 17:550 О книжных сокровищах рассказали в музее-заповеднике «Изборск»
08.12.2025, 17:450 «Постскриптум»: Прямые линии, домашний арест экс-ректора и новый министр образования в Пскове. ВИДЕО 08.12.2025, 17:390 Законодательное решение проблемы одноименных населенных пунктов предложил Алексей Севастьянов 08.12.2025, 17:370 В Куньинском муниципальном округе вводится временный запрет на движение большегрузов 08.12.2025, 17:260 Псковская Госавтоинспекция напоминает об ответсвенности за дачу взятки
08.12.2025, 17:240 Псков борется за звание столицы Тотального диктанта 2026 года 08.12.2025, 17:220 «Газпром межрегионгаз Псков» запускает акцию «В Новый год  без долгов» 08.12.2025, 17:070 «Беседка»: Работа Единой диспетчерской службы псковского «Горводоканала». ВИДЕО 08.12.2025, 17:070 130 продуктовых наборов выдали нуждающимся семьям и пенсионерам в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru