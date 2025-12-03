Общество

Конкурс на лучшее новогоднее оформление стартовал в Пскове

Конкурс на лучшее новогоднее оформления запустили в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

Заявки могут подавать все виды магазинов, автосалонов, кафе и аптек, школ и детских садов, спортивных и культурных учреждений, отелей и хостелов. Отдельная номинация будет для псковичей, которые с душой украсят свои окна, балконы и дворы.

«Давайте вместе создадим незабываемую атмосферу праздника в каждом уголке Пскова!» - отметил Борис Елкин.

Заявки принимают с 9:00 10 декабря до 18:00 29 декабря по электронной почте: konkurs@pskovadmin.ru. Всю необходимую информацию можно найти официальном сайте города.