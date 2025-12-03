Общество

Генпрокурор Гуцан упомянул взятку Александру Грацкому в своем интервью

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан рассказал о самых необычных предметах, используемых коррупционерами в качестве взятки. Одним из предметов оказалось массажное кресло, которое дали в качестве взятки осужденному бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому.

Фото: ТАСС

«В качестве необычных могу привести примеры взяток в виде дорогого массажного кресла, винного холодильного шкафа и даже ортопедического матраса», — сообщил генпрокурор в своем первом интервью ТАСС.

По его словам, в этом нет ничего удивительного. «Предметом подкупа служит все то, что на текущий момент пользуется спросом», — добавил Александр Гуцан.

Как отметил генпрокурор в интервью, в нынешнем году число коррупционных преступлений в России превысило средний показатель за пять лет, составив более 36 тысяч. При этом средняя сумма взятки по выявленным фактам ее получения и дачи составила около 1 млн рублей.

Напомним, Александра Грацкого осудили за получение взяток от предпринимателей к 10 годам лишения свободы, в настоящее время он отбывает назначенное судом наказание в колонии строгого режима.

