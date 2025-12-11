Общество

«Дневной дозор»: Что делать с «многообещающими» чиновниками и депутатами?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что делать с чиновниками и депутатами, которые дают публичные обещания и не выполняют их?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Мы как-то уже привыкли к тому, что чиновники и депутаты периодически что-то обещают, называют конкретные даты по тем или иным решениям, будь то завершение ремонта каких-то учреждений или ввод в строй объектов социальной инфраструктуры, а потом все эти сроки чудесным образом несколько раз переносятся. И такая практика невыполнения обещаний — как на федеральном, так и на региональном уровне — стала нормой. Так, например, в Псковском районе больше 10 лет строился социальный городок (за это время сменилось два губернатора), пять лет все не могут достроить экотехнопарк (недавно назвали новые сроки ввода в эксплуатацию — до конца лета 2026 года). И, что характерно, каждый раз чиновники находят какие-то убедительные причины неисполнения своих обещаний. Так, стало «модным» в таких случаях все валить на подрядчика. В последние годы подрядные организации стали олицетворением стихийного бедствия, на которое никак нельзя повлиять.

В других странах, которые сейчас принято называть недружественными, существует институт репутации. Если чиновник что-то пообещал и не сделал — по своей ли воле, просто обманул, сказал, не подумав, или его кто-то подставил — в любом случае он уходит со своего поста, и порой бывает достаточно один раз вляпаться в нехорошую историю, и потом будет сложно восстановить доброе имя. Так работает институт общественного мнения. Он реально влияет на те или иные управленческие решения. В нашей стране, где, как известно, общественное мнение с некоторых пор не значит ровным счетом ничего, и института репутации нет, можно обещать что угодно и не выполнять. Это касается и депутатов, которые, идя на выборы, обещают одно, а потом голосуют с точностью до наоборот, и региональной исполнительной власти, и глав муниципалитетов, которые сначала что-то обещают, а потом разводят руками: «А что мы могли сделать? Нам сверху приказали». И эта тенденция уже приобретает угрожающий характер, потому что никаких механизмов влияния на нее не существует.

А раз мы не можем влиять на ситуацию через институт общественного мнения, так как его нет, и раз у нас не работает институт репутации, то, может, тогда имеет смысл ввести на законодательном уровне какую-то реальную систему наказаний, а не просто «ата-та» от вышестоящего руководства? Может, для таких вот «многообещающих» чиновников и депутатов пора уже вводить систему штрафов? «Обещал — не выполнил — плати! Профнепригоден!» Об этом — в программе «Дневной дозор».

Конечно, всем бы хотелось, чтобы обещания исполнялись и депутатами, и чиновниками, и ответственными лицами, но это лишь в идеале, отмечает депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Вопрос неисполнения обещаний, по его мнению, стоит остро, но смысла в штрафах он не видит — в органах власти и так есть система ответственности.

«Во-первых, чиновники и депутаты должны быть аккуратны в своих выражениях и не обещать то, что заведомо невозможно выполнить. С другой стороны, мы должны тоже с пониманием всегда относиться, что ситуация достаточно быстро меняется в стране, возникают дополнительные сложности, мы сталкиваемся с внешними факторами, от которых наши действия не зависят. И при всем желании зачастую обещание выполнить достаточно сложно. И здесь, конечно, граждане должны тоже вникать и понимать ситуацию, а не просто ставить перед фактом или ставить такие условия, что обещали — выполните. Всегда надо с пониманием к этому относиться и разбираться в ситуации, возможно ли было выполнить это обещание. Что касается штрафов, мне кажется, у чиновников есть система ответственности, и ее достаточно, когда им выносятся различные представления полномочными органами. А что касается депутатов, то за депутатов либо голосуют, либо не голосуют. Если излишне обещали, но ничего не выполнили и не сделали, то граждане на следующих выборах, конечно, за них и не проголосуют. Поэтому вводить какую-то отдельную систему штрафов, мне кажется, это нецелесообразно и бессмысленно».

С нецелесообразностью штрафов согласен и экс-губернатор Псковской области, бывший депутат Государственной Думы Евгений Михайлов. Чтобы эту систему вводить, надо, чтобы кто-то за всеми обещаниями и их выполнением следил. Лучшая «система штрафов», по его мнению, — выборы.

«Депутатов выбирают. Это же выборная должность, поэтому, если есть нормальный выбор, то любое невыполненное обещание является большой проблемой, и на следующих выборах конкуренты используют это как аргумент. Действительно, сложно объяснить, почему ты что-то обещал и что-то не сделал. Так что выборы — это очень хорошее средство. Это связано и с чиновниками, потому что чиновники в демократических странах назначаются кем-то. Предположим, какой-то чиновник работал, пообещал, а потом этого не получилось, то отвечает за него правящая на тот момент партия. Нет последствий от этого невыполнимого обещания в виде падения своего рейтинга, ухудшения репутации. Там зависит от обещания, от значимости, насколько это раскрутят, какие были реальные обстоятельства. Существуют объективные обстоятельства, которые даже трудно предвидеть. Но и есть те, кто для красного словца, для популярности дает обещания, которые не собирались выполнять. Всякое бывает. Система штрафов — это выборы. Если будешь много обещать и не выполнять, то конкуренты доведут до сведения, население это тоже запомнит. Это дорого обойдётся».

Некоторые недобросовестные чиновники и депутаты всегда найдут, за что «спрятаться», оправдываясь за невыполненные обещания, отмечает экс-мэр города Пскова Александр Прокофьев. Помочь в этой ситуации мог бы какой-то контролирующий орган, который будет отслеживать выполнение тех или иных обещаний. Также Александр Прокофьев вспомнил положительный опыт своей работы мэром, когда вместо управляющих компаний были управления микрорайонами — во многом именно с их помощью многое из обещанного удавалось выполнить.

«Депутат всегда прячется за принятое коллективное решение Думы, которое не позволяет выделить финансирование на его планы-чаяния. А он был бы рад застроить и построить, и привезти, и сделать, но не хватает денег, администрация виновата, Дума пошла на поводу, Дума понимает, при рассмотрении финансирования по бюджету, эти строки урезаны. Урезано финансирование, другие вообще выпадают. Есть за что спрятаться. Чиновники, бывает, тоже отыщут причины: там не получилось, потому что планируемый дом стал давать трещины раньше, что явилось неожиданностью, пришлось перебросить. Только до выборов нового мэра, что касается исполнительной власти. Нужны инициативные группы. Я опять вспоминаю с тоской. Мы в своё время образовали управление микрорайонов, а не управляющие компании, и этот управляющий микрорайоном у нас был микромэром. Он следил, смотрел. Добавили в штат единицу «работника с населением». Это было очень важно, великолепно работали. Если бы такой человек был бы, который квалифицирован, он бы мог следить, сплотить вокруг себя группу добровольных помощников, откликался на жалобы, формулировал претензии. Управляющие компании этим не занимаются, а с управления микрорайона я бы в свое время спросил».

Экс-заместитель председателя Псковского областного Собрания, член КПРФ Геннадий Бубнов, экс-депутат с огромным стажем, повидал на своем веку разных чиновников, депутатов и управленцев. С ностальгией он вспоминает советские времена, когда они ответственно относились к каждому своему слову и поступку. Да и сама система не позволяла им «дать маху». Сегодня же чиновники и депутаты уже не те: многие дают заведомо неисполнимые обещания или недостаточно хорошо работают для их исполнения, констатирует Геннадий Бубнов. В этом плане, по его мнению, должны сильнее «шуметь» общественные организации. Но, возможно, будет иметь действие и система штрафов.

«Любой чиновник ничего не должен забывать. Если он пришёл к людям и что-то пообещал, но тут же забыл, это значит уже, он не на своём месте, и никто меня в этом не убедит. Но есть вопросы, которые не зависят от него. Я 60 лет был депутатом партии в разных должностях. Если не знаешь, не обещай, а если пообещал, то сделай. Раньше, если мы заказ приняли по области, я был первым заместителем председателя облисполкома, 400 заказов в области, попробуй директор завода не выполнит этот заказ, его с работы уберут из партии. А теперь пришёл, пообещал, что Дом культуры построит, например, в Бежаницах, так фундамент и стоит. А были депутаты, которые давали слово, что они обеспечат этот наказ. Все наказы, которые мне давались, например, как депутату, выполнил с точки зрения Собрания депутатов. Чиновники, которые отвечают за исполнение, должны нести ответственность за свою работу. Неясно, помогут ли штрафы, но если они будут эффективны, то, возможно, стоит повысить их размер».

Всем чиновникам и депутатам, которые работают в публичном поле и общаются с населением, нужно всерьез задумываться, какие обещания они дают и насколько они выполнимы, убежден депутат Псковской городской Думы Антон Мороз. По его мнению, давать обещания и их исполнять — главная ответственность любого депутата и чиновника. Между тем вопрос, как влиять на тех, кто этого не делает, депутат считает достаточно сложным. В то же время он высказался за административную ответственность.

«Формально влиять на исполнение обещаний, данных в публичном поле, достаточно сложно. Но в то же время нужно оценивать каждого чиновника по его работе, и эту оценку через инструменты "Единой России", партии, от которой он в данной ситуации выступает, либо иной иной партии, от которой он избирался, ставить на контроль непосредственно партийных органов и спрашивать с депутата за исполнение тех обещаний, которые он дал. Естественно, забывать про обещания, которые были даны, и не исполнять их - это крайне неконструктивная позиция со стороны депутата, порочащая репутацию не только его самого, но и партии, от которой он избран. Касательно административной ответственности за неисполнение обещаний, система штрафов, наверное, была бы актуальна, если бы такую меру ввели. Это заставило бы чиновников и депутатов крайне аккуратно относиться к тем словам, которые они произносят. Особенно при общении с населением, поэтому я поддерживаю административную ответственность за невыполнение обещаний и считаю, что она в какой-то мере может повлиять на разумность таких обещаний, даваемых депутатам в процессе выборных компаний».

Чтобы как-то повлиять на «многообещающих» чиновников и депутатов, надо перестроить систему всех ветвей власти, включая исполнительную, законодательную и судебную. А начать с изменения системы выборов, считает автор музыкального блога «Поэт и правдоруб» радио ПЛН FM Николай Рассадин. На его взгляд, когда люди идут в депутаты по партийным спискам, а не по одномандатным округам как самовыдвиженцы или кандидаты от какой-то партии, это на порядок снижает их ответственность — «ну прошел я по спискам, и что вы мне сделаете?». Поэтому Николай Рассадин считает справедливым отменить смешанную систему выборов и избирать депутатов только по округам.

«Нужно чётко прописать и отработать, апробировать систему отзыва депутата. То есть сегодня эта система вообще не работает. У нас депутат лишается мандата, только если он совершил какое-то серьёзное преступление, и прокуратура выходит с тем, чтобы этого человека лишить депутатского мандата. Я не помню ни одного случая, чтобы депутата отозвали избиратели, а это очень важно. Тут как раз и идёт пересечение с предложением об институте репутации. Если нет у тебя репутации, не исполнил ты то, что обещал избирателям, будь любезен, покинь, пожалуйста, это место и не занимай его попусту. С чиновниками всё сложнее — это система исполнительной власти, у нас она вертикальная, о которой уже 1000 лет говорит президент. Чиновники чувствуют себя абсолютно безнаказанными, безответственными. Они могут говорить всё что угодно и при этом не нести никакой ответственности за свои слова. На моей памяти были такие случаи, что кто-нибудь из чиновников скажет уж совсем откровенную глупость или даже подлость, и тогда там к нему применяют какие-то методы, но это уже по линии вертикали власти, но народ к этому никакого отношения не имеет. Всё это отдано на откуп вышестоящим руководящим органам. Поэтому что будет, что нам делать, я не знаю. Мне кажется, что надо в корне менять систему управления государством, законодательную, исполнительную, судебную».

Проблема невыполнения обещаний — это результат многолетнего отрицательного отбора во власти, убеждена депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман: здоровой конкуренции нет, реального механизма влияния граждан на власть — тоже нет, а, впрочем, как и реальных последствий за невыполнение обещаний. Поэтому ситуация с годами только усугубляется. Кроме того, следует принимать во внимание, что обещания могут не выполняться не только из-за нежелания депутата или чиновника, но и в силу других причин: ситуативного изменения законодательства, нехватки финансов, отсутствия реальных возможностей, принадлежности депутата не к партии парламентского большинства. Каким образом решить проблему невыполненных обещаний? Развивать гражданское общество и его ответственность за то, что должны реализовывать чиновники и депутаты, убеждена Татьяна Пасман.

«В нашей стране, мне кажется, с одной стороны, естественно, должна заработать сама система свободных и честных выборов, поскольку это основной механизм, когда общество может влиять на избранников, и если у человека, которого избрали, слова расходятся с делом, то в следующий раз его просто не изберут. Кроме того, естественно, чтобы эти выборы проходили как следует и чтобы сам выбор был осмысленным, нужно развивать гражданское общество, а это уже задача государства. Контроль гражданского общества, которое позволит разобраться в причинах и вынести справедливый вердикт о том, должен ли тот или иной чиновник или депутат продолжать работать на своём месте. Но для этого нужно гражданское общество формировать, то есть создавать условия для его появления и работы. Не обрубать его инициативы отказами проведения референдумов, например, по местным вопросам, формальной организацией общественных слушаний, что я вот вижу регулярно. И вообще восприятием его представителей как детей неразумных и мешающих занятым людям выполнять свои очень важные дела. И для отзыва депутата или некомпетентного непрофессионального чиновника тоже должен быть чёткий и понятный людям алгоритм. То есть они должны понимать, какие шаги общество может совершить, чтобы эта процедура пошла. Чтобы на смену одному непрофессионалу или карьеристу не пришёл такой же. У нас вроде как есть механизм лишения мандата, но, к сожалению, сегодня он реализуется только как инструмент репрессивной политики режима, а не выражение воли народа».

Не отрицает проблему и председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, экс-депутат Государственной Думы Сергей Вострецов. Чиновники часто дают обещания, а потом не могут нормально объяснить людям, почему их исполнение откладывается. Но особенно, по наблюдениям Сергея Вострецова, любят давать обещания представители фракций, которые не имеют парламентского большинства. Они часто кидают в воздух обещания, заведомо понимая, что не смогут их выполнить. Сергей Вострецов предложил несколько решений этой проблемы и, в частности, высказался за введение не только административной, но и уголовной ответственности.

«С одной стороны, вроде демократия — это хорошо. Или либерализм, преобладание разных мнений, а с другой стороны, ответственность-то кто несёт? Поэтому в принципе не надо дурачить людей. Либо надо создавать единую партию, как КПСС, которая будет нести ответственность за всё. Либо каждый депутат, давая свои обещания, должен или их выполнить, или объяснить народу, почему они не были выполнены, с чёткими указаниями ответственных и причин, а не с размытыми формулировками. То же самое губернатор или назначенный глава муниципалитета. Он должен представить чёткую программу развития, которую должны видеть не только руководители назначающие его, но и желательно жители районов и муниципалитетов, которые он представляет. Они должны быть публично открыты, и если они не исполнены, тогда он должен объяснить, почему они не исполнены, с чётким названием конкретных ответственных лиц, почему это не удалось сделать. Если у тебя мозгов нету, это одна история. Тогда мы никогда врагов не найдём, если мы не будем называть конкретные персоналии. Поэтому для того, чтобы отвечать, надо начинать говорить правду. Мы же говорим — справедливость. За неё и сражаются наши ребята, к ней призывает президент наш. Но чтобы эта справедливость наступила, надо начать ставить конкретные задачи, и за невыполнение задач должна наступать конкретная ответственность. Первый раз, может быть, не справился — административная и недопущение к исполнению обязанностей, то есть запрет на выдвижение, запрет на назначение. А если это принесет ущерб государству, и серьезный - то это и уголовная ответственность должна быть».

Никто из наших собеседников сегодня не бил себя пяткой в грудь и не доказывал, что проблемы неисполнения обещаний представителями исполнительной и законодательной власти не существует. Все ее видят, предлагают варианты решения, в том числе допускают, что система штрафов в этом плане могла бы помочь, но четкой уверенности в том, что это сработает, сегодня не прозвучало.

Татьяна Иванова