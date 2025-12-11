Псковcкая обл.
Общество

Как ритейл и покупатели переживают новогодний бум, рассказали псковичам

11.12.2025 17:01|ПсковКомментариев: 0

Новый год — любимый праздник россиян, но для ритейла это время круглосуточной работы. К пиковым нагрузкам готовятся не только маркетплейсы, но и логистические операторы, частные перевозчики и курьеры. По данным «Авито Услуг», спрос на складскую логистику и фулфилмент к концу года традиционно растет на 20%, а подготовка начинается еще летом. Понимание того, как работает ритейл в новогодний период — это отличный способ делать выгодные покупки и избежать извечной предпраздничной суеты и стресса. 

Миф о декабрьских скидках: когда покупать выгодно

Главная ошибка потребителей — ждать «чуда» в последнюю неделю декабря. Цикл скидок давно сместился: теперь это марафон из ноябрьских распродаж (11.11, Черная пятница) и ранних декабрьских акций. Ритейлеры специально размывают спрос, чтобы снизить нагрузку на логистику в канун праздника.

Как не попасться на маркетинговые уловки: 

  1. Следите за динамикой. Используйте сервисы-агрегаторы для проверки истории цен. Резкий скачок стоимости в начале декабря может быть сигналом к скорому «снижению» до обычной цены под видом скидки. 

  2. Пользуйтесь закрытыми распродажами. Подписка на рассылки брендов дает доступ к ранним скидкам и персональным промокодам. 

  3. Ловите хиты. Популярные игрушки и лимитированные гаджеты исчезают первыми. Функции «Предзаказ» и «Уведомить о наличии» страхуют от дефицита. Для продавцов это инструмент прогнозирования, а для покупателя — гарантия получения товара, даже если цена новой партии вырастет.

Изнанка праздника: почему ритейл начинает Новый год летом

Пока покупатели в августе выбирают купальники, байеры уже заказывают новогодние елки. Логистический цикл стартует за 4–6 месяцев, чтобы избежать коллапса на таможне. Главный риск здесь — прогнозирование: недооценка тренда (например, внезапной моды на конкретную игрушку из соцсетей) ведет к дефициту, а переоценка — к убыточным распродажам в январе.

Логистика на пределе 

Чтобы справиться с валом заказов, компании масштабируют мощности: арендуют временные склады и подключают фулфилмент-операторов. Это ускоряет доставку, но усложняет управление запасами.

«Подготовка к Новому году — самый активный период для логистики. Наши данные показывают, что бизнес начинает усиливать процессы уже к концу лета. В этот период бизнес активно готовит товары к отгрузке фулфилмент-операторам и на склады маркетплейсов, распределяя запасы по регионам, чтобы обеспечить максимально быструю доставку покупателям в период распродаж. К концу года интерес к услугам фулфилмента увеличивается в среднем на 18-20% по сравнению с летними месяцами. Мы видим, что компании стремятся автоматизировать и делегировать ключевые этапы логистики профессиональным операторам, чтобы своевременно обработать возросший объем заказов и избежать ошибок, — отмечает Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» в «Авито Услугах».

Битва за «последнюю милю» 

Логистические компании стремятся к автоматизации, но из-за дороговизны процессов все равно сталкиваются с необходимостью дополнительных человеческих ресурсов в пиковые периоды. В ноябре начинается массовый наем временного персонала: штатные курьеры не справляются с пиком 20–31 декабря, а при сложных погодных условиях и предновогодних пробок - даже при отсутствии пика заказов - нагрузка на курьеров/перевозчиков возрастает, а значит, растет и цена на доставку может расти цена.

«В декабре критически возрастает нагрузка именно на “последнюю милю” — доставку до двери. В это время происходит кратный рост спроса на услуги коммерческих грузоперевозок и курьеров. Чтобы выполнить обещание доставить подарки вовремя, ритейлеры переходят на гибридную модель: усиливают штатные автопарки привлеченными водителями и экспедиторами. Это единственный способ справиться с ажиотажем последней недели декабря, не сорвав сроки», — добавляет Евгения Лазарева с «Авито Услуг».

Если новогодние праздники — это время спокойного и размеренного отдыха, то предновогодняя суета — это настоящий спринт. Продавцы готовятся к нему сильно заранее, а вот обычные люди часто откладывают все на последний момент. Грамотный подход важен не только при организации продаж, но и при совершении покупок. Это значительно упростит предновогодние закупки как для людей, так и для бизнеса.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Рейтинг@Mail.ru