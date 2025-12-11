Общество

Yota подарит юным россиянам сим-карту вместе с первым паспортом

В МФЦ Ленинградской области стартовал пилотный проект, в рамках которого подростки вместе с первым паспортом будут получать сим-карты Yota. В течение первых трёх месяцев они смогут воспользоваться выгодными и объёмными пакетами мобильного интернета и минут, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Мегафон».

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Согласно исследованиям, сегодня 96% тинейджеров от 12 до 17 лет ежедневно пользуются интернетом и имеют собственный смартфон, проводя время в основном в соцсетях и мессенджерах. Поэтому Yota предлагает подросткам, получающим паспорт, тариф с большим объёмом трафика: в течение первых трёх месяцев они будут получать по 50 Гб интернета и 2 000 минут, а общая стоимость услуг за весь период составит всего 499 рублей. После тестового периода пользователи смогут сами подобрать для себя пакеты и опции оператора в конструкторе тарифов.

«Первый паспорт — это новый этап взросления, через который в прошлом году прошли около 20 тысяч подростков Ленинградской области. Мы услышали их желание стать более самостоятельными, поэтому вместе с паспортом молодые люди получают сим-карту — простой инструмент, который позволит самому выбрать свой формат общения и развлечений. Сейчас к сим-карте привязаны все основные профили — банковские аккаунты, мессенджеры и соцсети. Это буквально делает её вторым “диджитал-паспортом” человека», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Первый такого рода проект на рынке создан в рамках соглашения между Yota и МФЦ Ленинградской области. В ближайшее время он охватит многофункциональные центры в Санкт-Петербурге, а впоследствии — во всех регионах страны.

Совместный проект с МФЦ также реализует «МегаФон». Партнёрская программа позволяет действующим и новым абонентам приобрести сим-карты оператора на площадках многофункциональных центров и, таким образом, существенно сократить временные затраты на оформление договора. Начиная с июня география предоставления этой услуги расширялась, в том числе за счёт территорий Северо-Западного федерального округа. Купить сим-карту «МегаФона» можно в сети МФЦ Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Калининградской областей и в республиках Коми и Карелия.