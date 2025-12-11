Застройщику выдано предостережение за гору песка на улице Советской в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
В адрес ПЛН поступил интерактив от жителя Пскова, в котором говорилось, что напротив Первой музыкальной школы строители высыпали гору песка так, что она мешала движению автомобилей.
Контрольное управление администрации города Пскова на основании имеющихся материалов провело «мониторинг безопасности», по результатам которого в адрес застройщика, осуществляющего строительные работы по адресу: Псков, улица Советская, 29Г, направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. Застройщику указали на недопущение складирования и хранения строительных материалов в неустановленных местах.
Исполнение предостережения находится на контроле.