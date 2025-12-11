Общество

Духовный компас

О формировании личности в контексте вызовов времени — от вредоносного контента в соцсетях до соблазнов коррупции — говорили на открытии регионального этапа Рождественских чтений в Пскове 9 декабря. Также наградили педагогов и священнослужителей, занятых на ниве просвещения. И заодно познакомились с новым руководителем регионального министерства образования. Журналисты Псковской Ленты Новостей — с подробностями торжества в областной филармонии.

Основа суверенитета

Колокольным звоном из динамиков и молитвой «Царю небесный», которой у православных принято начинать важные дела, открылся в Пскове 9 декабря региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений. В 1993 году чтения выросли из конференции православных педагогов столицы, а теперь на протяжении года такие этапы проходят по всей стране, чтобы в январские дни завершиться в столице под председательством патриарха Кирилла. Церковно-общественный форум становится местом обсуждения важных вопросов образования, традиций, культурно-нравственного развития и веры, которые могут повлиять на формирование личности и общества. Чтения вносят свой вклад в развитие интеллектуального и духовного суверенитета страны.

Рождественская тема по-особенному звучит в этом году с началом продвижения концепции «Псков - город Рождества». Например, вот такая елка, увенчанная Вифлиемской звездой, зажглась на днях в Детском парке.

В Псковской епархии, кроме заседания секций, в эти дни проходит православная книжная выставка-форум «Радость слова» с презентацией трудов патриарха Кирилла, показ фильма «Голгофа патриарха Тихона» к 100-летию с момента его кончины, презентация международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелёва «Лето Господне». Открылся региональный этап в День героев Отечества, символическим мостиком к светской дате стало принесение частицы мощей Георгия Победоносца, ковчег с утра встретили верующие в кафедральном Троицком соборе Пскова.

Официальное открытие регионального этапа чтений прошло в Большом концертном зале областной филармонии. С экрана собравшимся показали фрагмент речи патриарха Кирилла, произнесенной в начале года с трибуны Совета Федерации:

«Никого не будем осуждать, но когда все духовно-нравственные ценности попираются в странах, считающих себя передовыми, когда разрушаются нравственные основы бытия, семейной жизни, отношений поколений и полов, Россия идет по особому, альтернативному пути цивилизационного развития. Все то, что сейчас считается нормой, то, что поддерживается законодательством, но идет вразрез с Божиими заповедями, нравственной природой человека, то, что разрушает его природу — нравственную, духовную и даже физическую, — есть сигнал нежизнеспособности цивилизации».

Со словами предстоятеля напрямую перекликается тема чтений нынешнего года «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Какие ответы на эти вызовы готово дать современное православное сообщество, эксперты обсудили во время пленарного заседания. И даже немножко поспорили, несмотря на общность взглядов по ключевым вопросам.

Но сначала собравшихся от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова приветствовала его первый зам Вера Емельянова. Она подчеркнула, что чтения собирают единомышленников, стремящихся решать общие задачи.

«Тема этого года особенно актуальна. В эпоху цифровых технологий, информационных войн и глобальных перемен вопросы нравственного выбора, внутреннего ориентира и духовного воспитания становятся все более важными и значимыми», - сказала Вера Емельянова.

Поднявшийся на сцену вслед за ней митрополит Псковский и Порховский Матфей выразил уверенность, что совместная работа представителей церкви, государства, общественных институтов, людей от мира науки и культуры, педагогического сообщества принесет полезные плоды.

«В эпоху перемен человек сталкивается с потоками информации и быстрыми технологическими сдвигами, новыми вызовами и соблазнами. В этом многоголосье так легко потерять не только ориентиры, но и ощущение корней, целеполагание, способность различать добро и зло, - констатировал владыка. - Задача Рождественских чтений — помочь человеку вновь обрести духовный компас, которым всегда была и остается в сокровищница нашей русской культуры, а в христианском понимании — достоинство личности в подлинной традиции отечественного просвещения».

Те, кто ежедневно занимаются настройкой этого компаса, получили награды. Владыка вручил архиерейские грамоты, а врио министра образования области Александр Сорокин — благодарности от своего ведомства.

Архиерейские грамоты получили:

Виктория Воскресенская, педагог из Гуманитарного лицея Пскова,

Ирина Чернявская из областной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова,

Марина Манойлова, профессор из института гуманитарных наук ПсковГУ,

Ольга Петрикова, методист из детского сада №1 в Пскове.

Благодарностями регионального министерства образования отмечены:

игумен Августин, первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии,

протоиерей Роман Ледин, руководитель отдела катехизации и религиозного образования Псковской епархии,

протоиерей Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора,

Игорь Герасимов, замдиректора Псковского областного колледжа искусств,

Ирина Герасимова, доцент кафедры философии и теологии ПсковГУ,

Любовь Чичикова, учитель начальных классов псковской гимназии №28,

Татьяна Зимарская, учитель музыки и дополнительного образования псковский гимназии №28.

Для Александра Сорокина участие в открытии чтений стало публичным дебютом на псковской земле — новый руководитель регионального минобра прибыл в регион из Хабаровска на прошлой неделе. С учетом большого числа педагогов в зале, можно сказать, что состоялось представление министра профессиональному сообществу.

«Благодарен вам за активную жизненную позицию и вклад в воспитание подрастающего поколения, - обратился он сначала к награжденным, а потом и ко всему залу. - Именно воспитание является основой сегодняшнего суверенитета Российской Федерации. Вы прививаете те самые ценности, которые позволяли нашему народу выстоять в любой самый тяжелый момент истории. Рождественские чтения превратились в площадку для профессионального обмена мнениями, в место, где люди откровенно говорят о проблемах нашей страны и о том, как нам жить сейчас и как жить дальше».

Вот это-то и стали обсуждать во время начавшейся дальше панельной дискуссии.

Что не делать?

Какого человека воспитывает современное общество? Ответ на этот вопрос спикеры, усевшиеся на сцене в белые кресла, искали с подачи модератора — Михаила Васильева, председателя Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018». Каждый из них внес свою часть ответа на этот вопрос на основе личного и профессионального опыта.

Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель издательского совета Русской православной церкви, цитировал Стива Джобса, упоминал young adult литературу для подростков и делился впечатлениями от поездки в Штаты. Говорил о простых вещах понятное, но оттого не менее важное.

«Что посеяно в душе молодого человека, то и вырастет. Проблема современных детей в одиночестве, - считает митрополит. - Родители мало общаются с детьми, спросят только, как дела, и услышат, что нормально. Вот и все, после этого ребенок в свою комнату и в соцсети, а там, сами знаете, что. В школе, если педагог вместе с учениками сходит в музей или съездит в монастырь, то дети чувствуют внимание, а общность мыслей объединяет и помогает сформироваться. Что привито в детстве, то сказывается и дальше в жизни».

В качестве примера он привел историю встречи Леонида Брежнева и патриарха Пимена. За несколько дней до своей кончины генсек, лидер официально атеистического государства вспоминал, как в детстве выучил «Отче наш».

«Хребтом нашей страны является православие — ствол веры, на котором растут молодые побеги», - убежден владыка.

Один из авторов 75-томной «Православной энциклопедии» и специальный корреспондент телеканала «Спас» Александр Егоровцев — между прочим, четырежды отец — также остановился на вопросе воспитания в школе:

«Чтобы выжить, родителям в многодетной семье приходится много трудиться, потому что зарплата та же самая, только ртов больше. Измученный родитель приползает с работы вечером, и только может спросить: "Ты уроки сделал?" А больше всего времени дети проводят в школе и за домашними заданиями».

«Из подвигов должно складываться воспитание, а псковская земля вся пропитана подвигом», - вернул собравшихся к дате Дня героев Отечества писатель Виктор Николаев, ветеран-афганец.

Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев напомнил про еще одну дату — День борьбы с коррупцией. И остановился на важности формирования ценности самоограничения.

«Современная парадигма образования предполагает обучать делать что-то, а обучать не делать — такая проблема только назревает. Мы на входе в университет имеем уже человека сформированного, со структурой ценностей, паттернами поведения, привычками. Как приучить ребенка после восемнадцати лет ограничивать себя в своих желаниях? Это сложный вызов перед системой образования. Если человек не умеет себя ограничивать, возникают ситуации, связанные с увеличением уровня преступности», - сказал Сергей Николаев.

Конкретных имен руководитель опорного вуза не назвал. Но многие, конечно, вспомнили о его предшественнице на посту ректора Наталье Ильиной, чье имя не пропадает из заголовков новостей. Несколькими днями ранее ее, арестованную весной по обвинению в коррупции, отпустили из СИЗО под домашний арест, следствие еще продолжается.

В этот же день генпрокурор Александр Гуцан (до недавнего времени — полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе) в интервью ТАСС говорил о том же самом — о псковской коррупции. В качестве примера необычной взятки он привел дело Александра Грацкого, экс-начальника управления городского хозяйства, осужденного на 10 лет, в его деле фигурировал, в том числе, «подарок» в виде массажного кресла.

Так что вопросы в филармонии подняли самые насущные и поняли, что простых ответов на них не существует.

Завершили открытие регионального этапа Рождественских чтений демонстрацией видеоролика, подготовленного к 9 мая: в кадре хор духовенства Псковской епархии исполняет «День Победы» на фоне знаковых местных достопримечательностей, связанных со страницами воинской славы псковской земли. Весной этот клип вызвал взрывную реакцию в соцсетях. И теперь зал, конечно, встал.

«Рождественские чтения – это уникальный мост между церковью, государством и обществом, между теорией и практикой воспитания, - после завершения торжественной части поделился со своими подписчиками в соцсетях глава Пскова Борис Елкин. - В эти дни пройдут пленарные заседания, тематические секции и круглые столы, где эксперты, педагоги, общественные деятели и духовенство будут вместе искать ответы на сложные вопросы современного воспитания, разрабатывать практические методики и программы духовно-нравственного развития молодежи».

Уже на следующий день, пока в Псковской области шли заседания секций Рождественских чтений, несколько псковских педагогов в Москве встретились с патриархом Кириллом и министром просвещения Сергеем Кравцовым в храме Христа Спасителя, где для диалога собрали учителей со всей страны. Говорили все о том же — о формировании ценностей в среде юных россиян, что свидетельствует о важности для всего общества вопросов, затронутых в Пскове.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой