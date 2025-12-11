Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
До нового года не трогать!
РКО и эквайринг в ПСБ
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
ESG-активность на Некрасова
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Тридцать мастеров и одна ёлка
в «СтругановЪ»
Почему такие желтые?
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Работа в «Россети Северо-Запад»
Новогодний корпоратив
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Господин Рейтингомер
Город Рождества
Дорогу педагогу
 
 
 
ещё Общество 11.12.2025 13:590 Тала Нещадимова: Устойчивого снежного покрова к Новому году пока не ожидается 11.12.2025 18:170 Т2 обновляет тарифную линейку 11.12.2025 18:100 Духовный компас 11.12.2025 17:580 «Псковские тепловые сети» встретили студентов политехнического колледжа 11.12.2025 17:510 «Три мудреца»: Оттепель отменяется? ВИДЕО 11.12.2025 17:410 «Гонконгский» вирус гриппа доминирует в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 04.12.2025 18:378 Наталья Ильина отправится под домашний арест 04.12.2025 11:063 Александр Сорокин станет новым министром образования Псковской области 05.12.2025 14:544 Сбитая на улице Рокоссовского женщина скончалась в реанимации 05.12.2025 22:025 Льва Шлосберга* взяли под стражу в зале суда. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.12.2025 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Духовный компас

11.12.2025 18:10|ПсковКомментариев: 0

О формировании личности в контексте вызовов времени — от вредоносного контента в соцсетях до соблазнов коррупции — говорили на открытии регионального этапа Рождественских чтений в Пскове 9 декабря. Также наградили педагогов и священнослужителей, занятых на ниве просвещения. И заодно познакомились с новым руководителем регионального министерства образования. Журналисты Псковской Ленты Новостей — с подробностями торжества в областной филармонии.

 

Основа суверенитета

Колокольным звоном из динамиков и молитвой «Царю небесный», которой у православных принято начинать важные дела, открылся в Пскове 9 декабря региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений. В 1993 году чтения выросли из конференции православных педагогов столицы, а теперь на протяжении года такие этапы проходят по всей стране, чтобы в январские дни завершиться в столице под председательством патриарха Кирилла. Церковно-общественный форум становится местом обсуждения важных вопросов образования, традиций, культурно-нравственного развития и веры, которые могут повлиять на формирование личности и общества. Чтения вносят свой вклад в развитие интеллектуального и духовного суверенитета страны.

Рождественская тема по-особенному звучит в этом году с началом продвижения концепции «Псков - город Рождества». Например, вот такая елка, увенчанная Вифлиемской звездой, зажглась на днях в Детском парке.

В Псковской епархии, кроме заседания секций, в эти дни проходит православная книжная выставка-форум «Радость слова» с презентацией трудов патриарха Кирилла, показ фильма «Голгофа патриарха Тихона» к 100-летию с момента его кончины, презентация международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелёва «Лето Господне». Открылся региональный этап в День героев Отечества, символическим мостиком к светской дате стало принесение частицы мощей Георгия Победоносца, ковчег с утра встретили верующие в кафедральном Троицком соборе Пскова.

Официальное открытие регионального этапа чтений прошло в Большом концертном зале областной филармонии. С экрана собравшимся показали фрагмент речи патриарха Кирилла, произнесенной в начале года с трибуны Совета Федерации:

«Никого не будем осуждать, но когда все духовно-нравственные ценности попираются в странах, считающих себя передовыми, когда разрушаются нравственные основы бытия, семейной жизни, отношений поколений и полов, Россия идет по особому, альтернативному пути цивилизационного развития. Все то, что сейчас считается нормой, то, что поддерживается законодательством, но идет вразрез с Божиими заповедями, нравственной природой человека, то, что разрушает его природу — нравственную, духовную и даже физическую, — есть сигнал нежизнеспособности цивилизации».

Со словами предстоятеля напрямую перекликается тема чтений нынешнего года «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Какие ответы на эти вызовы готово дать современное православное сообщество, эксперты обсудили во время пленарного заседания. И даже немножко поспорили, несмотря на общность взглядов по ключевым вопросам.

Но сначала собравшихся от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова приветствовала его первый зам Вера Емельянова. Она подчеркнула, что чтения собирают единомышленников, стремящихся решать общие задачи.

«Тема этого года особенно актуальна. В эпоху цифровых технологий, информационных войн и глобальных перемен вопросы нравственного выбора, внутреннего ориентира и духовного воспитания становятся все более важными и значимыми», - сказала Вера Емельянова.

Поднявшийся на сцену вслед за ней митрополит Псковский и Порховский Матфей выразил уверенность, что совместная работа представителей церкви, государства, общественных институтов, людей от мира науки и культуры, педагогического сообщества принесет полезные плоды.

«В эпоху перемен человек сталкивается с потоками информации и быстрыми технологическими сдвигами, новыми вызовами и соблазнами. В этом многоголосье так легко потерять не только ориентиры, но и ощущение корней, целеполагание, способность различать добро и зло, - констатировал владыка. - Задача Рождественских чтений — помочь человеку вновь обрести духовный компас, которым всегда была и остается в сокровищница нашей русской культуры, а в христианском понимании — достоинство личности в подлинной традиции отечественного просвещения».

Те, кто ежедневно занимаются настройкой этого компаса, получили награды. Владыка вручил архиерейские грамоты, а врио министра образования области Александр Сорокин — благодарности от своего ведомства.

Архиерейские грамоты получили:
Виктория Воскресенская, педагог из Гуманитарного лицея Пскова,
Ирина Чернявская из областной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова,
Марина Манойлова, профессор из института гуманитарных наук ПсковГУ,
Ольга Петрикова, методист из детского сада №1 в Пскове.
 
Благодарностями регионального министерства образования отмечены:
игумен Августин, первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии,
протоиерей Роман Ледин, руководитель отдела катехизации и религиозного образования Псковской епархии,
протоиерей Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора,
Игорь Герасимов, замдиректора Псковского областного колледжа искусств,
Ирина Герасимова, доцент кафедры философии и теологии ПсковГУ,
Любовь Чичикова, учитель начальных классов псковской гимназии №28,
Татьяна Зимарская, учитель музыки и дополнительного образования псковский гимназии №28.

Для Александра Сорокина участие в открытии чтений стало публичным дебютом на псковской земле — новый руководитель регионального минобра прибыл в регион из Хабаровска на прошлой неделе. С учетом большого числа педагогов в зале, можно сказать, что состоялось представление министра профессиональному сообществу.

«Благодарен вам за активную жизненную позицию и вклад в воспитание подрастающего поколения, - обратился он сначала к награжденным, а потом и ко всему залу. - Именно воспитание является основой сегодняшнего суверенитета Российской Федерации. Вы прививаете те самые ценности, которые позволяли нашему народу выстоять в любой самый тяжелый момент истории. Рождественские чтения превратились в площадку для профессионального обмена мнениями, в место, где люди откровенно говорят о проблемах нашей страны и о том, как нам жить сейчас и как жить дальше».

Вот это-то и стали обсуждать во время начавшейся дальше панельной дискуссии.

Что не делать?

Какого человека воспитывает современное общество? Ответ на этот вопрос спикеры, усевшиеся на сцене в белые кресла, искали с подачи модератора — Михаила Васильева, председателя Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018». Каждый из них внес свою часть ответа на этот вопрос на основе личного и профессионального опыта.

Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель издательского совета Русской православной церкви, цитировал Стива Джобса, упоминал young adult литературу для подростков и делился впечатлениями от поездки в Штаты. Говорил о простых вещах понятное, но оттого не менее важное.

«Что посеяно в душе молодого человека, то и вырастет. Проблема современных детей в одиночестве, - считает митрополит. - Родители мало общаются с детьми, спросят только, как дела, и услышат, что нормально. Вот и все, после этого ребенок в свою комнату и в соцсети, а там, сами знаете, что. В школе, если педагог вместе с учениками сходит в музей или съездит в монастырь, то дети чувствуют внимание, а общность мыслей объединяет и помогает сформироваться. Что привито в детстве, то сказывается и дальше в жизни».

В качестве примера он привел историю встречи Леонида Брежнева и патриарха Пимена. За несколько дней до своей кончины генсек, лидер официально атеистического государства вспоминал, как в детстве выучил «Отче наш».

«Хребтом нашей страны является православие — ствол веры, на котором растут молодые побеги», - убежден владыка.
Один из авторов 75-томной «Православной энциклопедии» и специальный корреспондент телеканала «Спас» Александр Егоровцев — между прочим, четырежды отец — также остановился на вопросе воспитания в школе:

«Чтобы выжить, родителям в многодетной семье приходится много трудиться, потому что зарплата та же самая, только ртов больше. Измученный родитель приползает с работы вечером, и только может спросить: "Ты уроки сделал?" А больше всего времени дети проводят в школе и за домашними заданиями».

«Из подвигов должно складываться воспитание, а псковская земля вся пропитана подвигом», - вернул собравшихся к дате Дня героев Отечества писатель Виктор Николаев, ветеран-афганец.

Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев напомнил про еще одну дату — День борьбы с коррупцией. И остановился на важности формирования ценности самоограничения.

«Современная парадигма образования предполагает обучать делать что-то, а обучать не делать — такая проблема только назревает. Мы на входе в университет имеем уже человека сформированного, со структурой ценностей, паттернами поведения, привычками. Как приучить ребенка после восемнадцати лет ограничивать себя в своих желаниях? Это сложный вызов перед системой образования. Если человек не умеет себя ограничивать, возникают ситуации, связанные с увеличением уровня преступности», - сказал Сергей Николаев.

Конкретных имен руководитель опорного вуза не назвал. Но многие, конечно, вспомнили о его предшественнице на посту ректора Наталье Ильиной, чье имя не пропадает из заголовков новостей. Несколькими днями ранее ее, арестованную весной по обвинению в коррупции, отпустили из СИЗО под домашний арест, следствие еще продолжается.

В этот же день генпрокурор Александр Гуцан (до недавнего времени — полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе) в интервью ТАСС говорил о том же самом — о псковской коррупции. В качестве примера необычной взятки он привел дело Александра Грацкого, экс-начальника управления городского хозяйства, осужденного на 10 лет, в его деле фигурировал, в том числе, «подарок» в виде массажного кресла.

Так что вопросы в филармонии подняли самые насущные и поняли, что простых ответов на них не существует.
Завершили открытие регионального этапа Рождественских чтений демонстрацией видеоролика, подготовленного к 9 мая: в кадре хор духовенства Псковской епархии исполняет «День Победы» на фоне знаковых местных достопримечательностей, связанных со страницами воинской славы псковской земли. Весной этот клип вызвал взрывную реакцию в соцсетях. И теперь зал, конечно, встал.

«Рождественские чтения – это уникальный мост между церковью, государством и обществом, между теорией и практикой воспитания, - после завершения торжественной части поделился со своими подписчиками в соцсетях глава Пскова Борис Елкин. - В эти дни пройдут пленарные заседания, тематические секции и круглые столы, где эксперты, педагоги, общественные деятели и духовенство будут вместе искать ответы на сложные вопросы современного воспитания, разрабатывать практические методики и программы духовно-нравственного развития молодежи».

Уже на следующий день, пока в Псковской области шли заседания секций Рождественских чтений, несколько псковских педагогов в Москве встретились с патриархом Кириллом и министром просвещения Сергеем Кравцовым в храме Христа Спасителя, где для диалога собрали учителей со всей страны. Говорили все о том же — о формировании ценностей в среде юных россиян, что свидетельствует о важности для всего общества вопросов, затронутых в Пскове.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 179 человек
11.12.2025, 19:200 Псковский музей подвёл итоги инклюзивной акции «Музей для всех» 11.12.2025, 19:050 Скорость движения ограничат на четырёх участках трассы «Р-23» Псков 12 декабря 11.12.2025, 18:400 Акварельные картинки по мотивам «Азбуки» Бенуа представили в Вечаше 11.12.2025, 18:290 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Кроха-фест» в Пскове
11.12.2025, 18:200 Пробка образовалась на улице Инженерной в Пскове из-за ДТП. ВИДЕО 11.12.2025, 18:170 Т2 обновляет тарифную линейку 11.12.2025, 18:120 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен протоиерею Олегу Тэору 11.12.2025, 18:100 Духовный компас
11.12.2025, 18:000 «Вместе с нами Владивосток и Псков» – министр культуры об открытии выставки Марка Шагала 11.12.2025, 17:580 «Псковские тепловые сети» встретили студентов политехнического колледжа 11.12.2025, 17:550 Великолучанин попал под суд за использование поддельного водительского удостоверения 11.12.2025, 17:530 Россияне планируют в 2026 году увеличивать сбережения – опрос
11.12.2025, 17:510 «Три мудреца»: Оттепель отменяется? ВИДЕО 11.12.2025, 17:510 Прялка — спутница жизни: в Изборске сохраняют традиции древнего ремесла 11.12.2025, 17:490 Псковичей предупредили об изменении реквизита «КПП получателя» при уплате налогов 11.12.2025, 17:460 Псковский суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве
11.12.2025, 17:410 «Гонконгский» вирус гриппа доминирует в Псковской области 11.12.2025, 17:350 «Беседка»: Второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской». ВИДЕО 11.12.2025, 17:260 Выставка павловопосадских платков открылась в Куньинском округе 11.12.2025, 17:190 Застройщику выдано предостережение за гору песка на улице Советской в Пскове
11.12.2025, 17:150 Великолукская делегация приняла участие в собрании Олимпийского комитета РФ 11.12.2025, 17:130 Квоту на отлов собак в 2025 году в Псковской области увеличили до 490 голов 11.12.2025, 17:070 Звонок не проходит: чем новые ограничения в интернете обернутся для россиян 11.12.2025, 17:060 Во второй день заезда «Дружина Довмонта» в Печорах состоялись соревнования по самбо
11.12.2025, 17:010 Как ритейл и покупатели переживают новогодний бум, рассказали псковичам 11.12.2025, 16:590 Сервис «Планирование и рождение ребенка» запустили на «Госуслугах» 11.12.2025, 16:580 В Пскове провели комплекс мероприятий в честь юбилея Московской высшей школы милиции СССР 11.12.2025, 16:530 Открыта регистрация на Детско-родительский форум в Пскове
11.12.2025, 16:520 Рекомендации по имплантации зубов дали псковские стоматологи 11.12.2025, 16:410 Областной суд оставил приговор убившему жену псковичу без изменений  11.12.2025, 16:380 СОБЫТИЕ: Дом участника СВО в псковских Логозовичах подключили к газу 11.12.2025, 16:360 Дайте людям праздник!
11.12.2025, 16:240 Часть участников программы «Герои земли Псковской» уже определились с местом работы  11.12.2025, 16:180 В Палкино 42-летний рецидивист предстанет перед судом за хранение наркотиков 11.12.2025, 16:110 О жизни и труде врача Псковской губернии рассказали в музее-заповеднике «Изборск» 11.12.2025, 15:560 «Сказано — сделано»: еще в один дом в Логозовичах «пришел» газ
11.12.2025, 15:540 «Беседка»: Фестиваль «Кроха-фест» в Пскове 11.12.2025, 15:480 Одиннадцатая областная зимняя спартакиада среди детей-инвалидов прошла в Пушкинских Горах 11.12.2025, 15:440 ТОСы установили детские и спортивные площадки во дворах Пскова 11.12.2025, 15:380 Встречайте новинку! Плавленые сыры в новом объеме 
11.12.2025, 15:051 Отбор в программу «Герои земли Псковской» был достаточно жестким — Ирина Иванова 11.12.2025, 14:580 Самозанятым псковичам разъяснили порядок страхования для получения больничных 11.12.2025, 14:490 В псковском ЖК Smart начали выдавать акты приема-передачи квартир 11.12.2025, 14:420 Страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января — Путин
11.12.2025, 14:340 Бесплатно не по карману 11.12.2025, 14:280 Продолжается приём заявок на конкурс «Подарок для изборской ёлки» 11.12.2025, 14:250 Две тонны моющих средств передали псковские таможенники в Бобровский дом-интернат 11.12.2025, 14:150 Пскович ударил одноклассника по голове бутылкой водки
11.12.2025, 14:020 Yota подарит юным россиянам сим-карту вместе с первым паспортом 11.12.2025, 13:590 Тала Нещадимова: Устойчивого снежного покрова к Новому году пока не ожидается 11.12.2025, 13:580 Ирина Иванова подвела предварительные итоги первого модуля программы «Герои земли Псковской» 11.12.2025, 13:510 В Псковской области отремонтированы дороги, ведущие к образовательным учреждениям
11.12.2025, 13:370 Долги неоплативших налоги псковичей растут с каждым днем  11.12.2025, 13:290 Тайну межевого камня раскрыли в музее-заповеднике «Изборск» 11.12.2025, 13:250 Персонализированный мангал от псковского производителя — идея подарка на Новый год 11.12.2025, 13:170 Пожар в хозяйственной постройке произошел в псковской деревне Теребушино
11.12.2025, 13:090 Как правильно ухаживать за съёмными зубными протезами, рассказали псковские стоматологи 11.12.2025, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Оттепель отменяется? 11.12.2025, 13:010 При взрыве в пермском университете погибли мужчина и 8-летняя девочка 11.12.2025, 12:570 Группа «АнимациЯ» выступит сегодня в Пскове в честь своего 25-летия
11.12.2025, 12:561 Нету интернету 11.12.2025, 12:440 Жалобу на заключение Льва Шлосберга* под стражу рассмотрят 12 декабря 11.12.2025, 12:390 Суд признал жительницу Дно виновной в убийстве мужа 11.12.2025, 12:350 Рецепт идеального вечера: музыка и грузинская кухня в GURAVI
11.12.2025, 12:340 Псковские и великолукские кадеты представили регион на Кремлевском балу 11.12.2025, 12:300 В псковском Доме молодежи прошел кинопоказ, приуроченный ко Дню Героев Отечества 11.12.2025, 12:220 Жителя Великих Лук оштрафовали за отказ пустить в дом пристава 11.12.2025, 12:160 До -5 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 12 декабря
11.12.2025, 12:150 «Зумер» стало словом 2025 года по мнению филологов 11.12.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о втором образовательном модуле программы «Герои земли Псковской» 11.12.2025, 12:000 Дом участника СВО в псковских Логозовичах подключили к газу 11.12.2025, 11:580 Антон Мороз: Мы последовательно работаем над улучшением ситуации с уличным освещением
11.12.2025, 11:480 Ночной «Рождественский пробег» организуют в Пскове 11.12.2025, 11:450 Автомобиль Volvo ХС90 горел в деревне Кузнецовка Себежского округа 11.12.2025, 11:390 Объекты музея-заповедника «Изборск» можно посетить по единому билету 11.12.2025, 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru