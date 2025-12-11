Псковcкая обл.
Общество

«Магия этой ночи»: полярное сияние вновь наблюдали в Псковской области

13.12.2025 12:36|ПсковКомментариев: 0

Северное сияние наблюдали в Псковской области в ночь на 13 декабря, фотографии размещены в группе «Астров Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Олеся Трофимова 

В частности, снимки сияния были сделаны в Себеже. 

 

Также необычное природное явление наблюдали в Псковском округе. Фотограф Михаил Прохоренко опубликовал таймлапс.  

«Магия полярного сияния этой ночи. Снято в Завеличенской волости», - уточнил он. 

Полярное сияние возникает, когда верхние слои атмосферы атакуют заряженные частицы, движущиеся к планете по силовым линиям геомагнитного поля. Частицы попадают в атмосферу из плазменного слоя (околоземное космическое пространство). Проекция этого слоя вдоль геомагнитных линий имеет форму колец. Они охватывают северный и южный магнитные полюса.

Когда заряженные частицы сталкиваются с верхней частью атмосферы, они возбуждают атому и молекулы газов, входящих в ее состав. Атомы начинают излучать свет, который получил название «полярное сияние».

Красивое свечение обычно наблюдают в высоких широтах в зонах вокруг магнитных полюсов планеты.

Источник: Псковская Лента Новостей
