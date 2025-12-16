Общество

ПЛН-25. Вихри двадцатых

В год своего 25-летия Псковская Лента Новостей публикует серию материалов о том, как в эту четверть века менялась наша жизнь, и какое отражение происходившие в обществе процессы находили на страницах ПЛН. В предыдущих статьях мы рассказали о первых двадцати годах в жизни ведущего регионального интернет-СМИ (2000-2005, 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020). Сегодня, в заключительной публикации цикла, в центре нашего внимания - 2020-2025 годы.

По законам военного времени

«Пятая пятилетка» ПЛН не похожа ни на один из предыдущих этапов в истории первого псковского интернет-СМИ - точно так же, как в целом этот тяжелый период в жизни страны отличается от всех предшествующих десятилетий. 2020-е проходят под знаком продолжающейся специальной военной операции и гибридной войны, как сейчас принято обозначать конфликт, в котором, с одной стороны, коллективный Запад, а с другой - наша страна. Естественно, внешнеполитические события серьезно отражаются на внутренней политике: те процессы, которые до этого на протяжении многих лет протекали у нас постепенно и «эволюционно», с 2022-го резко ускорились. Это выразилось в очень многих моментах: от ужесточения законодательства до кардинального изменения общественно-политического климата, который стал куда более суровым, чем прежде. Многое из того, что раньше было привычным, стало неприемлемо и даже преступно. Как говорится, на войне как на войне - есть только свои и чужие, никакого плюрализма и критики властей. Любой, отваживающийся на высказывание собственного мнения по сколько-нибудь важным вопросам - будь то политик, общественный деятель, журналист или кто-то другой - безусловно рискует.

Роль средств массовой информации, большинство из которых превратились в орудия пропаганды, а также общая картина медиапространства стали за последние годы совершенно иными.

Если раньше у нас существовал широкий спектр СМИ, выражавших различные позиции и оценки, то в последние годы всё поляризовалось. С одной стороны - государственная пропаганда, убеждающая, что всё идет по плану и беспокоиться не о чем. С другой стороны (а теперь уже вернее сказать: по другую сторону государственной границы) - те, кто публично выступает «против», прежде всего, это уехавшие из страны журналисты, блогеры, бывшие российские политики и общественные деятели.

«Мы сейчас живём в очень сложные для средств массовой информации времена, - констатирует положение дел Максим Костиков, директор медиахолдинга «Гражданская пресса», в который входит ПЛН. - Окна Овертона постоянно сужаются, красные линии кочуют непонятно куда. То, что вчера было нормой, сегодня уже предосудительно. То, что вчера было сомнительно, сегодня уже уголовно наказуемо. И это развивается по крайне печальному сценарию. Мы себе не можем позволить того, что могут позволить пропагандисты. Этим рот заткнуть, этих просто нахваливать. Мы так не можем. Мы должны создавать ту самую картину мира, ту самую полицентричную историю».

Для Псковской Ленты Новостей, во все годы своего существования дорожившей собственной позицией, дававшей слово представителям различных политических сил и неизменно выступавшей свободной площадкой для обсуждения даже самых острых проблем, этот период стал очень непростым. К тому же традиционным средствам массовой информации приходится отвечать и на другие актуальные вызовы, а их на самом деле великое множество. Давайте попробуем проанализировать, что же изменилось за эти пять лет.

1. Внесены многочисленные изменения в законодательство, в том числе связанные с работой СМИ. Введено огромное количество ограничений, и не только по политической тематике, но и по другим вопросам, касающимся жизни людей, - будь то взаимоотношения полов, образование, искусство и литература, социальные сети, развлечения и досуг, а также многое другое.

Для журналистов работа теперь - это ходьба по минному полю: не уследил за пополнением реестра иноагентов и упомянул кого-то без приведения статуса - штраф, ориентировался по какому-то вопросу на позицию одной контролирующей организации, а другая считает иначе - предупреждение, и это уж не говоря про более серьезные вопросы, связанные с общей редакционной политикой.

2. За последние годы появилось немало тем-табу, о которых никто не говорит и не пишет. Так происходит, потому что поднимать эти вопросы в публичной плоскости очень опасно. Тут никому не дано предугадать, как слово наше отзовется. Фактически введена неофициальная цензура.

3. Плюрализма мнений, который существовал в российском обществе и СМИ почти сорок лет, с конца 1980-х, - больше нет. Принцип, согласно которому в связанных с какой-либо проблемой или явлением публикациях должно быть два мнения, перестал быть основополагающим и доминирующим.

4. Изменилось отношение власти к средствам массовой информации – они перестали быть партнерами. Диалога нет - только монолог. Абсолютное большинство чиновников предпочитает со СМИ не общаться - причем, даже с лояльными - теми самыми пропагандистами, потому что любое публичное высказывание потенциально может привести к негативным последствиям.

5. Общество окончательно разочаровалось в СМИ как институте влияния, потому что этот механизм не работает. Если раньше люди обращались в редакции, чтобы решить свои проблемы, то теперь большинство абсолютно не верит в то, что это поможет, даже в том случае, если журналист напишет о проблеме.

6. Произошла деградация общественной и медийной критики. Даже в советское время она присутствовала, пусть и не по политическим вопросам. Теперь любая критика крамольна, отваживающийся на нее должен быть готов, что его могут записать не просто в оппозиционеры, а в экстремисты и террористы. Принцип «Не надо раскачивать лодку» распространен на все области потенциальной критики, от ям на дорогах до очередей в поликлинике.

7. Государство жестко регламентирует деятельность СМИ, регулярно вводит новые ограничения и требования. Помимо прочего, в последние годы произошло изменение на рекламном рынке, где с одной стороны государство, пытаясь всё жестко зарегламентировать, ввело обязательную регистрацию в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР) и новый налог на доходы от рекламы в интернете (всё это, разумеется, совсем не облегчает и без того сложную жизнь рекламщиков и средств массовой информации в целом), а с другой - СМИ приходится выдерживать острую конкуренцию за рекламодателей с новыми медиа, социальными сетями и т.д. К тому же объемы рекламных бюджетов (в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации, когда «денег нет, но вы держитесь») сокращаются, и значительная их часть перетекает в те самые новые медиа.

В последнее время СМИ приходится работать в условиях ограничения мобильного интернета. Власти объясняют принятое решение обеспечением безопасности граждан, но для масс-медиа это проблема, так как мобильный интернет является серьезным источником ретрансляции информации.

8. За последние годы значительно ухудшилась ситуация с профессиональными журналистскими кадрами. В наше время профессия журналиста стала опасной, непрестижной, малооплачиваемой. Как следствие, перед редакциями сейчас остро стоит проблема кадрового дефицита. Квалифицированные сотрудники теперь на вес золота, найти их непросто, тем более в таком небольшом и небогатом регионе, как Псковская область, откуда молодежь уезжает в крупные мегаполисы.

9. В связи с тем, что уехавшие за границу прозападные пропагандисты активно пытаются маскироваться в интернете под независимые СМИ, и их деятельность вызывает раздражение у власти, негатив переносится на легальные СМИ. Проще говоря, самим таким релокантам всё равно, их де-факто никто достать не может (они плевать хотели на ограничения), а «прилетает» - работающим в России редакциям.

10. Акцентированная поддержка, в том числе финансовая, со стороны государства оказывается почти исключительно госСМИ как рупорам пропаганды. А независимым СМИ приходится работать в условиях противодействия со стороны властей - вот и в первой половине 2020-х в Псковской области чиновники и госмедиаменеджеры, с одной стороны, без особого успеха пытались перенастроить работу рупоров власти - СМИ государственного медиахолдинга, а с другой - не прекращали попыток вставить палки в колеса лидера - доминирующего на региональном медиарынке холдинга «Гражданская пресса». Впрочем, все эти попытки закончились безрезультатно.

Как известно, бесконечно можно смотреть на три вещи - как горит огонь, как течет вода и как госмедиаменеджеры наступают на одни и те же грабли, убеждая себя и начальство в том, что голимая пропаганда может быть популярна.

Полная картина жизни, как и было сказано

Как в стремительно меняющихся условиях новой политической реальности жить традиционным СМИ? Выбор невелик - либо становиться теми самыми пропагандистами, либо идти своим путем и сохранять собственную позицию. Для Псковской Ленты Новостей возможен только второй путь.

«Да, тяжело. Да, опасно. Но - как это ни пафосно прозвучит - надо сохранять верность профессии и работать в интересах людей - наших читателей, слушателей, зрителей. Надо быть честными. Нельзя обходить острые темы и лакировать действительность. Нельзя, как в известном кинофильме, тут помню, тут не помню - это мы видим, а это предпочитаем не замечать», - говорит главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

А раз так, редакция, несмотря ни на что, продолжает предоставлять читателям, радиослушателям ПЛН FM и зрителям канала интернет-телевидения «ПЛН-ТВ» всю заслуживающую их внимания информацию, оперативно и достоверно рассказывает обо всех значимых событиях, в том числе тяжелых и даже трагических.

С начала проведения специальной военной операции редакция стремилась найти баланс - с одной стороны, насколько это возможно, полно информировать аудиторию о происходящем, а с другой - не повышать уровень тревожности в обществе и в любой ситуации не нагнетать панику в условиях, когда информационный поток изменился до неузнаваемости и ежедневно включает в себя сводки с фронта, сообщения о прилетах БПЛА в регионы, новости о поддержке семей погибших и т.д. Поводов испытывать беспокойство у людей, к сожалению, теперь немало - начиная со ставшего бесконечным потока новостей на тему беспрецедентно обострившихся отношений России с коллективным Западом и введения многочисленных антироссийских экономических санкций, что так или иначе отражается на кошельке каждого, и заканчивая событиями, которые разворачивались совсем рядом, в буквальном смысле на наших глазах - таких, например, как первая со времен Великой Отечественной атака беспилотников на Псков в августе 2023-го. К слову, как признавались многие, о ночном происшествии они узнавали из двух источников - страницы губернатора в социальных сетях и публикаций ПЛН.

Любая уважающая себя редакция должна отвечать на актуальные общественные запросы, шагать в ногу со временем, не стоять на месте, развиваться. Вот и ПЛН свою пятую пятилетку прожила, с одной стороны, отвечая на вызовы времени, развиваясь и превратившись в большой конгломерат медиа, а с другой - сохраняя верность основополагающим принципам журналистики.

Шагая в ногу со временем, ПЛН сохраняла верность принципам независимой журналистики и стремилась выдержать высокие профессиональные стандарты, независимо от того, какие темы освещались - будь то приезд в Псковскую область на открытие памятника дружине Александра Невского в сентябре 2021-го президента России Владимира Путина, избирательные кампании, мероприятия созданного в 2023-м отряда содействия обороне «Дружина» или, скажем, изменения в общественно-политической жизни (этот период, напомним, ознаменовался отъездом из региона одних из самых влиятельных общественно-политических деятелей - экс-губернатора, бывшего сенатора от Псковской области Андрея Турчака и митрополита Тихона).

Как и прежде мы представляем читателям полную картину жизни, оперативно информируем о новостях, публикуем обзоры общественно-политической жизни, материалы на проблемные социально-экономические темы и даем разные точки зрения. Всё это можно видеть не только на ленте Псковской Ленты Новостей, но и в нашем телеграм-канале, а также в программах радио ПЛН FM, где ежедневно в создаваемой журналистами Татьяной Ивановой и Александрой Братчиковой программе «Дневной дозор» и других передачах звучат самые разные, порой диаметрально противоположные, мнения экспертов по актуальным темам общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни. Отметим, что текстовые версии выпусков радиопрограмм публикуются на сайте ПЛН, что вкупе с другими примерами наглядно демонстрирует тесную взаимосвязь СМИ, входящих в медиахолдинг «Гражданская пресса».

Во все времена в редакцию ПЛН, наш пресс-центр и радиостудию ПЛН FM приходят политики, общественные лидеры, деятели культуры и искусства, гости Псковской области, представители самых разных политических сил и носители различных взглядов.

Ежегодно в рамках проекта «Обратный отсчет» на интервью к нам приходит губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сплав молодости и опыта

За последние годы ПЛН стала более сложным объединением различных подразделений и площадок, где всё переплетено, взаимосвязано, работает в едином режиме и ритме. Это стало очередным этапом в развитии первого регионального интернет-СМИ. Если в 2000-м всё начиналось с информационного агентства со штатом всего в пару сотрудников, а затем трансформировалось в полноценный интернет-портал, где читатель уже мог найти всё (от короткого информационного сообщения до крупных аналитических материалов и интерактивных форм), то ПЛН образца 2020-х - это уже целый конгломерат масс-медиа.

В его составе сайт, представительство в социальных сетях, радио, интернет-телевидение, телеграм-канал, который благодаря работе в режиме нон-стоп журналистов Константина Калиниченко и Ксении Журавковой обрел лидерство и значительно опережает конкурентов - «телеги» других СМИ по ключевым показателям: числу подписчиков, индексу цитирования, ежедневному и суммарному охвату аудитории и т.д.

В этом объединении медиа всё взаимосвязано - как внутри редакции ПЛН, так и с другими подразделениями холдинга «Гражданская пресса».

Переформатирование работы потребовало более серьезного подхода к медиапланированию, которым ныне занимаются экс-выпускающий редактор ПЛН Марина Кулешова и один из наиболее профессиональных псковских медиаменеджеров Олег Добрынин, ранее многие годы возглавлявший управление информационной политики администрации региона. В составе различных подразделений ежедневно, фактически в режиме 24/7, работают десятки сотрудников - корреспондентов, обозревателей, редакторов, SMM-специалистов, рекламистов и других.

С одной стороны, ПЛН удалось сохранить костяк коллектива в лице опытных журналистов (Юлия Магера, Светлана Синцова и др.) и медиаменеджеров, с другой - пришла талантливая молодежь. Состав редакции значительно обновился - и тут следует напомнить, что с молодыми сотрудниками мы знакомили читателей в модных ныне рилсах в рамках проекта «Редакция в лицах» (Ксения Иванова, Александра Мошина, Андрей Николаев, Олесия Кривченкова, Анастасия Емельянова, Ксения Журавкова и другие).

Говорите, ПЛН забронзовела и почивает на лаврах? Да ничего подобного! Вот вам ветер перемен и новая кровь - молодые авторы, говорящие на одном языке с миллениалами и зумерами. Они как рыба в воде ощущают себя в мире современных технологий - и, попомните эти слова, еще скажут свое громкое слово в региональной журналистике.

Дальнейшее развитие в 2020-е получили популярные проекты радиостанции ПЛН FM и канала интернет-телевидения ПЛН-ТВ, который обрел популярность благодаря работе руководителя данного направления Артема Татаренко, режиссера Дмитрия Иванова и оператора Максима Петрова.

Наряду с уже существующими радиопрограммами - визитными карточками канала ПЛН FM («Постскриптум», «Сообразим на троих», «Гонки по вертикали», «Резонер» и др.) в эфире появились многие новые - такие, например, как «Три мудреца», «Хайпожоры», «Прессинг», «Кузница» с известным псковским журналистом Любовью Кузнецовой, «Ежедневник», в которой зрителям дарят приятный бонус - прогноз погоды и обаятельную улыбку Александры Ивановой. Авторами и ведущими программ становятся как штатные сотрудники, так и приглашенные персоны: например, на волнах радио ведет свой оригинальный музыкальный блог «Поэт и правдоруб» бард, общественный деятель Николай Рассадин, а в состав соведущих проекта «Сообразим на троих» в 2024-м влился депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук Андрей Маковский.

Значительное внимание команда ПЛН уделяла общественно значимым темам в рамках специальных проектов - таких, как «Разговоры о важных» и «Гении земли Псковской» (реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив), «Люди труда», «Пастырь» и «Семейные ценности» (поддержаны министерством цифрового развития). Особо отметим целую серию историко-просветительских проектов, реализуемых при поддержке правительства Псковской области, в сотрудничестве с региональным отделением Российского военно-исторического общества, в партнерстве с АНО всестороннего развития молодежи «Сила юности» и при активном содействии Псковского государственного музея-заповедника: «Летопись воинской славы Псковской земли», «Потягнем за Отечество!», «Улицы Героев».

Легко ли быть лидером?

Несмотря на все вызовы и сложности этого периода, ПЛН идет вперед, находит решения даже самых непростых задач, развивается, расширяя направления своей деятельности и читательскую аудиторию. В качестве подтверждения приведем несколько конкретных цифр, характеризующих работу Псковской Ленты Новостей в последние годы (все данные публикуются на основе независимых интернет-счетчиков):

* 28 миллионов просмотров страниц сайта в год.

* Более 7 миллионов уникальных посетителей в год.

* Порядка 500 тысяч уникальных посетителей в месяц. В 2025 году в отдельные месяцы этот показатель превышал отметку в 1 миллион 100 тысяч уникальных посетителей.

За последние годы работа журналистов ПЛН была неоднократно отмечена наградами престижных профессиональных конкурсов и благодарностями от федеральных органов власти, силовых структур, правительства региона, Псковского областного Собрания депутатов, органов местного самоуправления, общественных организаций и т.д. Отметим лишь некоторые из престижных наград. В 2023 году обозреватель ПЛН Светлана Синцова стала победителем Национальной премии «Моя Земля - Россия». По итогам 2024 года обозреватель Ульяна Лаблюк заняла третье место во всероссийском конкурсе «На страже порядка». В 2024-м специальный корреспондент ПЛН FM Любовь Кузнецова и выпускающий редактор радиостанции Татьяна Иванова были удостоены Почетной грамоты губернатора и Благодарственного письма от правительства Псковской области. В этом же году фотокорреспондент ПЛН Анна Тягунова стала победителем международного медиапроекта «Мгновения поиска», а заместитель главреда - выпускающий редактор Псковской Ленты Новостей Ксения Иванова и старший обозреватель Юлия Магера были отмечены благодарностями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Совсем недавно, в рамках празднования 25-летия ПЛН, группа сотрудников медиахолдинга получила благодарности комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а ранее главный редактор ПЛН Александр Савенко стал дипломантом всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение года и вошел в число победителей конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности в отечественных СМИ. Награду журналисту в Москве вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников своими указами удостоил директора «Гражданской прессы» и главного редактора ПЛН почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области». Таким образом губернатор отметил их профессионализм и вклад в развитие масс-медиа.

Поздравляя в этом году коллектив редакции с 25-летием, Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская Лента Новостей - одно из тех СМИ, которые определяют медийный ландшафт нашего региона. «Публикация в Псковской Ленте Новостей - это во многом лакмусовая бумажка, что вопросу нужно уделять больше внимания. И это важный, возможно, ключевой показатель эффективности СМИ», - заключил глава региона.

С такими результатами, сохраняя статус лидера Псковская Лента Новостей подошла к своему 25-летию. В честь мини-юбилея редакция организовала ряд ярких массовых праздников для земляков, проводила акции и конкурсы, вручала призы и подарки читателям.

Центральным событием празднования стал торжественный вечер, проведенный в оригинальном формате медиабрифинга. Впервые за многие годы кому-то удалось собрать в одном месте весь «псковский бомонд» - представителей разных поколений политиков, общественников, деятелей культуры и других сфер.

Поздравить первое региональное интернет-СМИ с 25-летием пришли руководители органов государственной власти и местного самоуправления, депутаты различного уровня, председатели региональных отделений партий и общественных движений, крупные бизнесмены и другие лидеры общественного мнения. Все они, а также многие другие персоны на протяжение многих месяцев на наших страницах высказывались о роли и значении ПЛН в жизни региона. И, конечно, звучали напутствия - не останавливаться на достигнутом, сохранять статус лидера и доверие читательской аудитории, а если меняться - то только к лучшему.

В рамках этих пожеланий наших многочисленных друзей и партнеров уже через несколько дней - 25.12.25 - Псковская Лента Новостей представит новую версию сайта. Он станет еще более функциональным, современным и удобным для читателей.

Завершая серию публикаций, мы, конечно же, ставим не точку - многоточие. История первого регионального интернет-СМИ продолжается. Каждый день приносит что-то новое и делает окружающий нас мир иным. Меняется всё в наш век перемен - строчка из некогда популярной песни сегодня не то что не потеряла актуальности, а наполняется новым смыслом. Удастся ли Псковской Ленте Новостей, которая по утверждениям многих, стала за четверть века уникальным явлением в общественно-политической и социокультурной жизни региона, и дальше сохранять лидерство? Было бы верхом самонадеянности безапелляционно заявить, что мы уверены в этом - и только так (и никак иначе) может быть. Но, разумеется, нам очень хотелось бы, чтобы и в век новых медиа первое региональное интернет-СМИ оставалось востребовано как внутри региона, так и за его пределами, а наши публикации были созвучны мыслям сотен тысяч людей - нашей читательской аудитории. Именно для вас мы работаем и представляем «полную картину жизни», как это сформулировано в девизе ПЛН. Скажем честно: несмотря на все сложности, нам очень нравится то, чем мы занимаемся – и здесь, кажется, впервые за многие-многие годы мы хотели бы публично выразить благодарность учредителю ПЛН - экс-губернатору Псковской области Михаилу Кузнецову за то, что доверяет профессионалам и дает возможность журналистам работать, а не превращаться в пропагандистов, и таким образом он реально поддерживает СМИ. Как и прежде мы будем стремиться оправдывать доверие читателей и партнеров, оперативно и достоверно информировать вас о происходящих событиях, объективно анализировать важнейшие процессы, соответствовать вашим ожиданиям и, как принято говорить, идти в ногу со временем - но, используя возможности искусственного интеллекта, думать будем, разумеется, своей головой. Сказать по правде, иного выбора у нас просто нет - статус лидера ко всему этому обязывает. Так что, друзья, будем и дальше вместе! Еще раз с нашим общим праздником - 25-летием ПЛН!

Искренне ваша Псковская Лента Новостей

Иллюстрации: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области. Кроме того, использованы изображения, сгенерированные нейросетями: так искусственный интеллект представляет сотрудников ПЛН и условия, в которых они работают. * Иллюстрации содержат изображения логотипов Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).