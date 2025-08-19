Псковcкая обл.
Общество

«Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова

19.08.2025 14:23|ПсковКомментариев: 0

В 2025 году Псковская Лента Новостей отмечает свое 25-летие. В честь этого мы решили рассказать о людях, которые делают ПЛН такой, какая она есть, в нашей новой рубрике «Редакция в лицах». Героиня первого выпуска — выпускающий редактор Псковской Ленты Новостей Ксения Иванова. 

Напомним, в честь своего 25-летия редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

04.07.2025 12:260 ПЛН-25. Три кита успеха

18.06.2025 16:500 Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 67 человек
