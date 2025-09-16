Общество

Максим Костиков: Из 50 лет моей жизни 25 посвящены ПЛН

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию выпуска программы «ПЛН в лицах». Проект приурочен к 25-летию Псковской Ленты Новостей и рассказывает о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание.

На этот раз гостем стал директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков, который сегодня празднует 50-летний юбилей.

Он рассказал, как пришел на Псковскую Ленту Новостей, и что значит ПЛН в его жизни. Кроме того, ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о роли медиа в общественно-политический жизни региона.

- Доброго дня, уважаемые радиослушатели, в эфире ПЛН FM. Продолжаем серию встреч в студии: «ПЛН в лицах», и сегодня у нас в гостях человек, который у большинства тех, кто представляет себе, что такое Псковская Лента Новостей, ассоциируется именно с ПЛН, это директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Эдуардович Костиков. Доброго дня, Максим.

- Салют, друзья.

- Максим, в нашей студии уже побывало много людей, в разные годы сотрудничавших с ПЛН, и все они так или иначе рассказывали о том, что в их жизни значит ПЛН. Наш разговор я хотел бы начать с этого вопроса.

- 20 сентября мне исполняется 50 лет, 25 из которых так или иначе связаны с ПЛН. Поэтому могу с полной ответственностью заявить, что ПЛН - это моя жизнь, моя миссия, мой ребенок. И пусть не я его родил, но воспитал, поставил на ноги и дал путевку в жизнь… Поэтому все неудачи и проблемы этого детища, все его успехи и достижения я воспринимаю как свои. И, когда вижу косяки, нелепые ошибки, расстраиваюсь, когда вижу качественные материалы и яркие проекты, радуюсь. Еще раз повторюсь, я не создавал ПЛН, мне не принадлежит Псковская Лента Новостей, но я никогда не воспринимал себя как наемного менеджера, как человека, временно занимающегося этим проектом. Я видел всю историю развития ПЛН с первых неуверенных шагов и до сегодняшнего момента, когда портал стал не просто ведущим региональным СМИ, а центром притяжения внимания десятков тысяч людей.

Максим Костиков родился 20 сентября 1975 года в городе Пскове. В 1997 году с отличием окончил исторический факультет Псковского государственного пединститута им. С.М. Кирова. Работает в сфере средств массовой информации Псковской области почти 25 лет. В конце 2004 года был назначен руководителем комитета по СМИ и печати администрации Псковской области, а после его реорганизации возглавил Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области. С 2009 года работает директором ООО «Гражданская пресса».

- Прекрасно, что ты пришел сегодня в нашу студию. Я именно с тобой хотел поговорить об истоках, вспомнить, с чего все начиналось, потому что не так много осталось в составе ветеранов, которые помнят первые годы жизни ПЛН. Сразу отмечу, что ты тогда не работал на Псковской Ленте Новостей, но хорошо помнишь эту историю. Скажи, пожалуйста, а с чего начиналась Псковская Лента Новостей как идея, как проект? Кто, может быть, был родоначальником этой идеи, и, собственно, как она начала работать?

- На свете существуют вещи, которые должны появиться в нужное время в нужном месте. Потому что для этого сформировались условия. Иоганн Гутенберг придумал печатный станок именно в тот момент, когда наступила Эпоха Ренессанса. А ПЛН появилась тогда, когда в Псковской области был максимальный расцвет общественно-политической жизни, со всеми вытекающими последствиями. Это было бурное время политических баталий, начинался новый электоральный цикл - борьба за губернаторский пост, наверное, самые жесткие выборы, которые вообще были в истории Псковской области. И было несколько политических центров влияния - предвыборных штабов, каждый из которых наращивал какие-то медийные активы.

СМИ росли как грибы после дождя, в конце 90-х - начале 2000-х годов в Псковской области их было больше сотни. И это были серьезные, многотысячные издания, о которых сегодня уже все забыли. Были и известные газеты, с огромным штатом, с мощным бэкграундом - «Псковская правда», которая несколько лет тому назад отметила столетие и умерла. Никто не заметил. Сто лет газета просуществовала, а ее бах! И нет. Или «Новости Пскова». Рупор демократической общественности 90-х. Была очень влиятельная, популярная газета. Я могу с гордостью сказать, что свои первые журналистские материалы я писал для нее еще году в 1995-м. За ней очереди стояли в ларьки «Роспечать». Сейчас все это кажется каким-то архаизмом.

- Предания старины глубокой.

- Абсолютно верно, сегодня это все выглядит как легендарное сказание. Яркое насыщенное политическое время породило медийный бум. Создавались новые проекты, запускались газеты многотысячными тиражами. «Народная газета» - 250 тысяч экземпляров, «Так надо!» - 300 тысяч, была газета «Панорама», создавались телевизионные студии ТИВИКОМ, МКТВ, у всех политических группировок были свои медиапроекты. Все хотели получить контроль над областным и городским телевидением, никто и не думал что-то мутить в такой мало понятной штуке как Интернет, далеко не все псковские политики и бизнесмены на рубеже веков вообще умели им пользоваться.

Однако в 2000 году жил в Пскове один очень умный и креативный человек, Андрей Анатольевич Морозов, он был известен как эффективный политконсультант и медиаменеджер, горжусь, что многие годы поработал под его руководством. Морозов, как человек продвинутый, всегда с интересом изучал чужой, в том числе зарубежный опыт, он познакомился в московской тусовке с рядом федеральных медиапроектов, которые стартовали тогда в сети Интернет, Polit.ru, Regions. Были уже и первые опыты создания региональных информационных порталов. Эта идея запала ему в душу, и он решил создать первое информационное агентство в Интернете Псковской области. Так наш регион оказался одним из пионеров создания медиа в Интернете, родилась Псковская Лента Новостей.

Смотрите также Кто придумал ПЛН?

- А как ты познакомился с Псковской Лентой Новостей?

- В начале сентября 2000 года я пришел в одну из редакций во время избирательной кампании. Тогда во все редакциях и избирательных штабах стояли факсы. И вот из этого факса вылезла бумажка, на которой было написано три буквы - ПЛН, информационное агентство «Псковская Лента Новостей». И там были какие-то новости. Две или три. Никакой еще странички ПЛН как таковой в Интернете не существовало. Точно такие же материалы по подписке приходили из «Интерфакса» или от «Росбалта» Это было сразу после регистрации СМИ. Параллельно разрабатывался сайт ПЛН, он как раз к концу 2000 года и появился. Никакого особого ажиотажа это событие не произвело, можно сказать, его особо и не заметили в дыму губернаторской баталии. Тем более, что большинство журналистов, политиков, общественных деятелей в те времена крайне скептически относились не только к ПЛН, а вообще к Интернету. В том числе и я.

Помню, Валентин Логинов, бывший декан исторического факультета Псковского государственного педагогического института, тогда он был директором одного из исследовательских институтов, как-то сказал мне, что Интернет – это как забор, на котором любой может что-то неприличное написать. Соответственно, такое было отношение. Известный псковский журналист Юрий Моисеенко, к сожалению, уже от нас ушедший, который долгие годы работал на ПЛН обозревателем, когда ему в 2003 предложили возглавить ПЛН, сказал, что это все несерьезно. Он, старый газетчик, привык чувствовать запах типографской краски, когда берешь свежую газету, открываешь ее, видишь свою фамилию под материалом. Поэтому 25 лет тому назад никто серьезно не воспринимал этот проект, как никто не верил в интернет-медиа. Но время показало, что скептики были посрамлены. Андрей Морозов верно прочувствовал, что за этим будущее. Это быстро поняли и конкуренты. Уже через год появился клон. По сути дела, это был украденный проект ПЛН, реализованный при областной власти под названием ПАИ. И с тех пор они так и пошли - один впереди, другой догоняет.

- Почему ПЛН, несмотря на господдержку конкурента, удалось вырвать и сохранить лидерство?

- В начале 2000-х конкуренция была очень острой, несмотря на то, что интернет-аудитория была небольшой, но она все время росла. Первые годы, насколько помню, шли ноздря в ноздрю, но потом, году примерно в 2007-2008, клон сильно отстал и так в «догоняющих» продолжает свое существование.

Почему удалось? Есть ряд объективных и субъективных факторов, ПЛН появилась во время еще открытых возможностей, в период максимальной свободы СМИ. Медиа были сильно защищены законом о СМИ, от которого сегодня осталось одно название. Зона Интернета вообще была, по большому счету, Диким Западом, фактически законом не регулируемым, твори, что хочешь. В этом были, конечно, как свои плюсы, так и минусы, некоторые издания превращались в откровенные «помойки». Но благодаря свободе именно тогда ПЛН заработала ядро своей аудитории.

Кроме того, ПЛН как бизнес-проект старалась четко соответствовать времени. Произошла первая цифровая или компьютерная революция, когда у всех появились персональные компьютеры. Этот момент нужно было поймать и стать первыми. Потом произошла вторая революция, когда у всех в руках появились смартфоны. Зародились социальные сети. Нужно было интегрировать эту опцию. Очень важно было отслеживать, что интересно региональному бизнесу, как развивается интернет-реклама. Не о «хотелках чиновников» думать, не рефлексировать, что там скажет «княгиня Марья Алексеевна» из Дома Советов, а анализировать, что важно для аудитории. Много таких моментов, когда нужно было чувствовать конъюнктуру времени.

Большим плюсом для ПЛН стало то, что это медиа никогда не принадлежало государству, а было бизнес-проектом. Не устаю повторять вот уже 20 лет, что весь мировой опыт доказал, что госСМИ - это крайне неэффективные медиа, собственно, как и любой государственный бизнес. Нашим чиновникам это объяснять бесполезно, они все время наступают на одни и те же грабли. В России институт частных СМИ (я не люблю слова «независимых», потому что независимые СМИ - это от которых вообще ничего не зависит) как таковой не сложился. Нет у нас такой культуры. Мы не в Англии живем, где газеты с XVII века существуют под одним и тем же названием. Нет преемственности. У нас эпоха свободных СМИ в России была очень короткая: в начале XX века, после Первой русской революции, пока снова цензуру не ввели, уже во время Первой мировой войны, буквально меньше 10 лет, и второй известный период – это конец 80-х - начало 2000-х, тут еще 10 с лишним лет. За этот период времени, конечно же, четкого института СМИ с доверием, с репутацией, с уважением общества не сложилось. Но тем не менее ПЛН удалось, в отличие от многих других проектов, выжить. В очень непростые времена.

- Кстати, о временах, можно выделить, наверное, несколько периодов в истории Псковской Ленты Новостей. От зарождения до сегодняшнего. Как бы ты распределил эти периоды?

- Что касается периодизации, то об этом лучше почитать статьи главреда ПЛН Александра Савенко, он там все разложил по полочкам.

Смотрите также ПЛН-25. Миллениум

Смотрите также ПЛН-25. Три кита успеха

Смотрите также ПЛН-25. Вызовы для лидера

Мне бы хотелось больше про тенденции. Первая пятилетка, когда ПЛН была чисто политическим инструментом, предвыборным проектом. Она поддерживала одну из политических команд в борьбе за власть и выступала как оппозиционное СМИ. Если бы ПЛН сохранила четко эту свою роль, то не дожила бы до нынешних времен, потому что много таких было медиа, все они сгинули, как любой предвыборный проект. Нужно было трансформироваться, нужно было идти вместе со временем, при этом не прогибаться под любую конъюнктуру, потому что здесь была опасность попасть в другую крайность, как это мы видим на примере Псковского агентства информации, превратиться даже не просто в рупор власти, а в обслуживающий персонал, в сервисную службу, в медиахолуйство. Эта опасность существовала, особенно где-то на рубеже 2005-2010 годов, когда в регионе сменилась власть.

Но тут нужно сказать слава благодарности нашему учредителю Михаилу Кузнецову, он никогда, в отличие от других псковских политиков, бизнесменов, не пытался рулить этим СМИ. Он никогда не вмешивался в редакционную политику. Он никогда не говорил: «Вот этих шлепать, этих хвалить, и вообще, вы все делаете неправильно, я лучше знаю, потому что у меня денег больше». Мы видели массу примеров, когда псковские бизнесмены и политики года до 2015-го увлекались созданием СМИ. Сколько таких было проектов! Бодро начинали, вкладывали деньги, либо выкупали готовые, но потом все летело в тартарары… Потому что очередной депутат-бизнесмен пытался всех учить, как нужно управлять СМИ. Надо отдать должное Кузнецову, он этого никогда не делал.

Во многом благодаря этому ПЛН удалось сохранить свое лицо, пройти между Сциллой и Харибдой, не впасть ни в одну из крайностей. Мы же видим, как стремительно изменился наш политический и медиа-мир за четверть века, как вдруг монохромной стала картинка, как все СМИ поделились на два лагеря пропагандистов, тех, кто за, и тех, кто против, на провластных и оппозиционных. Если начало 2000-х годов - это полицентризм, это плюрализм мнений, это масса разных политических партий, движений, куча региональных политических лидеров, то уже во второй половине «холмы сменились на равнины», как любит говорить Александр Михайлович Савенко, наш главный редактор. Уже слова великого Вольтера о том, что «я с вами абсолютно не согласен, но готов умереть за ваше право высказывать свою точку зрения», перестали быть нормой. А потом стали крамолой.

В этом плане ПЛН смогла сохранить на долгое время свою миссию. Стать площадкой разных мнений, разных идей, разных людей, перекрестком, своего рода Вечевой площадью, античным форумом, на котором люди могли бы обмениваться своими мнениями, спорить, дискутировать. У нас же на протяжении двух десятилетий выступали люди совершенно противоположных взглядов. В качестве комментаторов, в качестве блогеров, в качестве журналистов. Тут вам и лидер псковского «Яблока», яркий публицист, других таких сегодня нет, Лев Шлосберг* (признан иноагентом), тут вам и Роман Романов, руководитель управления внутренней политики, а сейчас руководитель Высшей партийной школы «Единой России». Тут и пропагандист Александр Машкарин, тут и журналисты бывшей «Псковской губернии», признанные ныне иноагентами, также превратившиеся в пропагандистов, но с другой стороны. Разные люди с разными мнениями. Тут и ультраправый поэт и общественный деятель, журналист из Великих Лук, господин Канавщиков с достаточно, я бы сказал, реакционными политическими взглядами, тут вам и сторонник либертарианства Николай Рассадин. Серьёзная дискуссия между ними часто происходила, полемика между различными нашими авторами. Я уж не говорю о том, что политики всех мастей, всех партий у нас постоянно тусовались как на страницах, так и в пресс-центре, и в радиостудии. Именно ПЛН удалось сохранить формат очных и заочных дебатов в СМИ, делать политику публичной. И не только политику, а проблемы региональной экономики, одни только споры вокруг ОЭЗ «Моглино» чего стоят, вопросы урбанистики, социокультурного развития региона. В это самое время в других, особенно государственных СМИ, установился иной порядок, что существует только одно мнение, и оно всегда правильное. У госмедиахолдинга это мнение чиновников и депутатов от партии власти, в оппозиционных изданиях - их партийных лидеров. Кстати, в этом плане я совершенно согласен с признанным Минюстом иноагентом господином Венедиктовым*, который в свое время запрещал журналистам своей радиостанции быть членами политических партий. Я считаю, что журналисты не должны быть политически ангажированы. Ну, или по крайней мере не должны быть максимально связаны с теми или иными политическими институтами – партиями, движениями, органами власти и так далее.

ПЛН удалось создать такую площадку в регионе, где люди с разными взглядами и идеями могли общаться между собой и главное - с обществом. Это улица с многосторонним движением, коммуникационная труба, которая создает полифонию. В этом, собственно, наверное, главный секрет ПЛН.

- Интересная мысль. Ты упомянул о том, что учредитель Михаил Кузнецов никогда не вмешивался в редакционную политику ПЛН. А как часто тебе за время твоей многолетней работы здесь в качестве руководителя поступают звонки от людей из «высоких кабинетов» с просьбой что-то убрать, что-то подкорректировать, где-то прикрыть глаза?

- Дорогой друг, ты же прекрасно знаешь, что чем дольше существует ПЛН, тем таких звонков, угроз, требований, претензий становится все больше. И в последние годы этот рост в геометрической прогрессии идет. На рубеже веков, когда появилась ПЛН, это вообще было невозможно. Более того, когда были какие-то попытки бывшего председателя комитета по СМИ Александра Сотника что-то кому-то указывать, это просто высмеивалось публично. И писалось сразу же по этому поводу заявление в прокуратуру. И, надо отдать должное, что прокуратура в те годы очень четко действовала. Любые попытки ограничения СМИ в правах жестко пресекались прокуратурой, и чиновники получали, как минимум, предупреждение. В нынешние времена каждый мелкий клерк из любой администрации, который получил четвертинку чиновничьего стола, видит себя, как минимум, Великим Моголом и готов указывать нам, как нам дышать, как нам петь, как нам писать, как нам читать. Такие времена. Времена не выбирают. Успех ПЛН в том, что мы смогли выжить в любые времена. В отличие от многих других. Поэтому важно сохранить Псковскую Ленту Новостей, сохранить тот потенциал, который был создан, ту площадку, которая пусть и в менее свободной форме существует сегодня. Мне бы не хотелось, чтобы ПЛН исчезла, как исчезли многие другие издания. Завтра, условно говоря, закроется госмедиахолдинг, поменяется власть или сократят бюджетное финансирование. Никто даже этого не заметит, как мне кажется. Потому что там уже все давно «разложилось на плесень и липовый мед». Оно есть, а его нет. А вот ПЛН - это все-таки штука живая, как мне кажется, я не хотел бы тут нахваливать себя, но, мне кажется, волею судьбы, отчасти благодаря какому-то уникальному пересечению субъективных и объективных факторов, это стало явлением социокультурной и общественно-политической жизни региона. Это медиа, которое в любом случае стало явлением. Не просто СМИ, не просто какой-то там информационный листок, это все-таки явление для жизни региона на четверть века. Вот, собственно говоря, наверное, главный итог и загубить его из-за такой глупости, как недовольство отдельных чиновников, было бы непоправимой ошибкой… Такого подарка мы им не сделаем!

- В свое время на Псковской Ленте Новостей работала пара человек, которые в данный момент покинули Россию, находятся за ее пределами, достаточно активно ведут антироссийскую риторику и при этом всегда, при малейшем удобном, а часто неудобном случае любят упоминать, что, дескать, провластное СМИ Псковская Лента Новостей, ангажированное СМИ, медиа, получающее госфинансирование. И все время как будто бы именно Псковская Лента Новостей вызывает у них гораздо большую изжогу, по моим личным ощущениям, чем, например, любые СМИ госхолдинга, где уж, понятно, как раз находятся госпропагандисты. Почему, на твой взгляд, настолько эти люди испытывают какую-то идиосинкразию по отношению к Псковской Ленте Новостей?

- Я, честно говоря, не анализировал степень желчи, которая исходит из одного угла или из другого. Дело здесь скорее в том, что, еще раз повторяю, нам: и мне, и Александру Михайловичу Савенко, и всей редакции - удалось в эти годы сохранить в той степени, насколько это было возможно, площадку, на которой могут высказываться люди различных политических взглядов. Люди, связанные с властью, связанные с оппозицией, представители совершенно противоположных течений. И, естественно, любым пропагандистам, а пропагандисты всегда одинаковы, неважно, госпропагандисты или забугорные пропагандисты, точно так же все - черное и белое. Только госпропагандисты рассказывают, как благодаря очередному губернатору у нас все прекрасно, все цветет и благоухает, жизнь наладилась, здравоохранение лучше, чем в Швейцарии, образование лучше, чем в Англии, и вообще полный paradise. Ну а те, естественно, утверждают, что здесь все дерьмом поросло, все умирают от голода, и, в общем-то тоталитарный режим, кругом концлагеря, стоят гильотины через каждые 20 метров, малолетних детей сажают на кол.

Одни рисуют одну картинку, другие рисуют другую картинку. И, естественно, в этом противостоянии мы здесь инородное тело, и это раздражает и одних, и других. Это бесит тех, кто рисует черным и белым. Вот и все. В спектре много цветов, есть другие оттенки, а не только черное и белое. И мы портим, размываем эту черно-белую модель. На самом деле, я всегда отмечаю, когда смотрю этих госпропагандистов на федеральных каналах, или когда смотрел раньше в «Ютубе» всех этих русофобов, у них одно и то же лицо, у них одна и та же риторика, у них одни и те же аргументы. Они с пеной у рта доказывают одно и то же. Просто поменяйте плюс на минус. Переверните это зеркало. Реверс и аверс одной медали.

Мы же стараемся давать различные точки зрения. Поэтому «Полная картина жизни» - это слоган ПЛН, кстати, придуманный не мной. Его придумал тот же Андрей Морозов, надо отдать ему должное, уже спустя лет 10 существования ПЛН. Это был какой-то очередной ребрендинг, и он этот тезис сформулировал. Как мне кажется, он четкий для понимания роли и миссии Псковской Ленты Новостей. Поэтому мы всегда и раздражаем вот этих «друзей» с разных сторон.

- Если говорить о роли Псковской Ленты Новостей в общественно-политической жизни региона, то это получается: раздражать и одних, и вторых?

- В какой-то степени да. Нас всегда ругала оппозиция за то, что мы сотрудничаем с властью. Нас всегда ругала власть за то, мы сотрудничаем с оппозицией. Нам всегда предъявляли за то, что к нам приходит губернатор. Власти нам говорили: «А почему к вам приходит несистемная оппозиция? Почему у вас тот, этот, пятый, десятый?» Увы, это так, это наш крест, мы с этим идём. Нас ругают и одни, нас ругают и вторые. Но при этом и одни, и вторые нас слушают, одни и вторые нас читают, одни и вторые к нам приходят. Такова наша миссия, ещё раз повторюсь.

И что я ещё бы хотел отметить. Мы сейчас живём в очень сложные для средств массовой информации времена. Новая политическая реальность. Окна Овертона постоянно сужаются, красные линии кочуют непонятно куда. То, что вчера было нормой, сегодня уже предосудительно. То, что вчера было сомнительно, сегодня уже уголовно наказуемо. И это развивается по крайне печальному сценарию. Для пропагандистов это мёд, им это в кайф, им это хорошо, им это нравится, потому что они находятся в состоянии информационной войны. В этом плане, конечно, нам сложнее. Как пел другой иноагент Борис Гребенщиков*: «Мы стояли слишком гордо, мы платим втройне». Потому что мы себе не можем позволить того, что могут позволить пропагандисты. Этим рот заткнуть, этих просто нахваливать. Мы так не можем. Мы должны создавать ту самую картину мира, ту самую полицентричную историю.

- В год 25-летия как ты видишь будущее ПЛН? Удастся ли отметить 50-летие? Есть ли на это шанс? Ну и в принципе, какие перспективы?

- Страшные вопросы ты задаешь, Олег Владимирович. Мне вот будет 50 лет. Из них 25 лет, как я уже сказал, связаны с ПЛН. Думать про то, будет ли 50? Сказать, что я об этом мечтаю, я не могу. У любого проекта, неважно, газета китайских коммунистов «Жэньминь жибао» или лондонская Time, отмерен свой срок. Когда-то газета «Новости Пскова», про которую я сегодня уже упоминал, была прямо «топ». Все были от нее в восторге. Даже люди, которые приезжали из-за пределов региона. Но это осталось в 90-х. Прошло время. Нет этой газеты. Более того, многие люди, которые когда-то работали в ней, потом превратились в непонятно что, а многие ушли из жизни или из профессии.

Сейчас время очень не простое для настоящих СМИ, еще раз на этом акцентирую. Надеюсь, Псковскую Ленту Новостей ждет новый этап на следующем витке нашей общественно-политической истории. ПЛН, в любом случае, за эти 25 лет стала явлением, я тут уже повторяюсь. Возможно, ей удастся трансформироваться на следующем этапе. Понимаешь, мы смотрели во время праздника ПЛН фильм, который сделали из слайдов с 15-летия, отмечавшегося 10 лет тому назад. Уже и нет той редакции, нет тех политиков, нет тех общественных деятелей. Кого-то нет уже в жизни. Кто-то выпал из обоймы. Все меняется. Огромное количество журналистов прошло через ПЛН. О многих я жалею. Но, как говорил Боб Марли, «моя группа - это те, кто берут инструменты и встают играть рядом». Шоу должно продолжаться. Приходят новые генерации, приходят новые политики, приходят новые общественные деятели, надеюсь, придут новые журналисты, появятся какие-то новые проекты. Кто мог предположить 20 лет тому, что новости у каждого будут в кармане, и в любой момент ты можешь посмотреть в режиме онлайн, что происходит в городе, области, стране и во всем мире?! Это вам не еженедельная газета «Вече». Кто мог ожидать 15 лет назад бум соцсетей? 10 лет тому назад никто не думал о бурном развитии Telegram. А кто мог ожидать 5 лет назад, что будет запрет иностранных медиа, соцсетей и ограничение мобильного интернета? Это все было немыслимо с одной стороны. Но, с другой стороны, было очень много вещей, про которые пресса могла писать свободно, открыто и печатать фотографии, и обсуждать, кого угодно, а сегодня это невозможно со всех сторон. Все течет, все изменяется, как говорил Гераклит из Эфеса. Нельзя войти в одну и ту же воду дважды. Дай Бог Псковской Ленте Новостей, чтобы она смогла найти свое русло в этой бурной реке нашей жизни еще на четверть века вперед.

- На этом прекрасном пожелании, к сожалению, сегодня время нашего эфира подходит к концу. В гостях в программе «ПЛН в лицах» был Максим Эдуардович Костиков, главный руководитель, директор медиахолдинга «Гражданская пресса», в который входит Псковская Лента Новостей. Спасибо, Максим, что нашел время прийти в эту студию, повспоминать, как это было, немного поностальгировать.

- Ветеранские посиделки.

- Надеюсь, что нашим радиослушителям, многие из которых тоже помнят историю этого города, этого региона, с которой связана история Псковской Ленты Новостей, было интересно. Спасибо вам, что были с нами. Оставайтесь с нами. Это главное, для чего мы работаем. Давайте чаще встречаться и на ПЛН, и в эфире ПЛН FM. Мы всегда с вами.

*признаны Минюстом РФ иноагентами