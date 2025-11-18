Общество

«Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Анастасия Емельянова

В 2025 году Псковская Лента Новостей отмечает свое 25-летие. В честь этого мы решили рассказать о людях, которые делают ПЛН такой, какая она есть, в рубрике «Редакция в лицах». Героиня девятого выпуска — корреспондент Псковской Ленты Новостей Анастасия Емельянова.

Напомним, в честь своего 25-летия редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

