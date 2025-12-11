Общество

Новогоднее представление прошло на новой сцене Двора Постникова в Пскове

В Псковском музее премьера – интерактивный спектакль «Когда украшают ёлки» прошел на сцене обновленного Детского музейного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Дети и их родители отправились в новогоднее путешествие по мотивам псковской народной сказки. На увлекательном пути их поджидали загадки, эстафеты, интересные задания и много танцев. И вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети водили хороводы и украсили ёлку сладостями, которые затем не забыли съесть», - отметили представители музея.

У всех желающих есть возможность попасть на эту программу 5 и 10 января в 12:00 в Палатах у Сокольей башни.

Запись на мероприятие по телефону: +78112331390 (доб. 1).

Напомним, открытие обновленного Детского музейного центра состоялось 12 декабря.