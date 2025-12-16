Общество

Конкурс воспоминаний запускает ПЛН в честь обновления сайта

Новый конкурс «Ностальгия по ПЛН» запускает редакция Псковской Ленты Новостей в честь обновления своего сайта, которое запланировано на 25.12.25.

Конкурс посвящен первым воспоминанием наших читателей, связанным с Псковской Лентой Новостей. Участникам нужно составить небольшой рассказ о том, как они впервые познакомились с интернет-порталом. Ваши родители или друзья читали Псковскую Ленту Новостей? Вы услышали о ПЛН от коллег? Наткнулись на новости в Сети? Узнали о нашем СМИ, лично общаясь с журналистами? Или, может быть, у вас есть забавная история, связанная с ПЛН? Присылайте свои рассказы в комментарии, редакция выберет лучшие и вручит трем авторам подарки!

В качестве призов мы подготовили фирменный мерч с логотипом ПЛН. Кроме того, победитель получит возможность дать эксклюзивное интервью, которое будет размещено на обновленном сайте.

Итоги подведем 24 декабря.

Напомним, с 25.12.25 новая версия ресурса предложит пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.

Обновление затронет не только визуальный облик портала — мы существенно усовершенствовали функционал, выведя его на качественно новый уровень. Главная цель — сделать сайт адаптивным, чтобы он корректно отображался на разных устройствах с различными характеристиками: компьютерах, ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах.