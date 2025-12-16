Общество

Стала известна локация будущего социального центра «Добродомик» в Пскове. Помещение, предоставленное администрацией города, расположено в самом центре, недалеко от отделения Социального фонда России. Такой выбор стратегически верным и максимально удобным для будущих подопечных назвал депутат Псковской городской Думы по округу №3, член Попечительского совета благотворительного фонда «Добродомик» Антон Мороз в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

«Мы размещаемся в центре, прямо около Социального фонда. Это большой плюс, потому что контингент, те люди, которые его посещают – это, в принципе, наши подопечные. Место абсолютно проходное, в хорошем смысле этого слова», – пояснил депутат.

Как отметил Антон Мороз, администрация города Пскова предоставила «замечательное помещение», которое уже обладает важной инфраструктурой: «Оно оборудовано всеми необходимыми входными группами, пандусами, находится на первом этаже».

Это пространство позволит организовать не просто столовую, но и полноценный консультационный центр.

«Помещение предрасполагает к организации не просто места для кормления, но и обладает площадями для проведения таких дополнительных "плюсов" в нашей работе, как консультация по различным вопросам», – добавил Антон Мороз.

Сейчас команда проекта завершает подготовительный этап, а после проектирования начнутся административные процедуры. «Я думаю, что мы быстро пройдем административные процедуры, и в начале года, как уже было сказано, выйдем в люди», – с оптимизмом резюмировал депутат.

Таким образом, будущий центр помощи пожилым людям займёт удобное и символичное место в сердце города, что сделает его легко доступным для тех, кто больше всего нуждается в поддержке и общении.