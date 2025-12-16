Общество

Авторы памятника «Александр Невский с дружиной» в Самолве стали лауреатами премии правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области культуры за 2025 год, торжественная церемония проходит во вторник в Доме правительства РФ. В числе лауреатов — члены Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и Виталий Шанов. Они награждены за создание мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского округа.

Премии правительства Российской Федерации в области культуры присуждаются ежегодно, начиная с 2005 года. Согласно постановлению правительства от 1 февраля 2022 года, всего вручается семь премий по 3 миллиона рублей каждая, пишет РИА Новости. Помимо денежного вознаграждения премия включает в себя диплом и почетный знак лауреата премии.

Напомним, мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве открыли осенью 2021 года. Специально для участия в торжественном мероприятии в регион прилетал президент России Владимир Путин.