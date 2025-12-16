Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Работа в «Россети Северо-Запад»
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
ESG-активность на Некрасова
РКО и эквайринг в ПСБ
Атлас здоровья ЛОНГРИД
До нового года не трогать!
Почему такие желтые?
Господин Рейтингомер
в «СтругановЪ»
Новогодний корпоратив
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Тридцать мастеров и одна ёлка
Город Рождества
Из агрономов в фермеры
 
 
 
ещё Общество 16.12.2025 09:000 ПЛН-25. Вихри двадцатых 16.12.2025 16:240 Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов 16.12.2025 16:200 Иван Белугин: ТОС — это наша опора 16.12.2025 16:130 МТС запустила для псковичей новогоднюю акцию на смартфоны TECNO 16.12.2025 16:040 Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников 16.12.2025 16:010 В Пскове «Добродомик» получит поддержку от церкви и местного бизнеса
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 09.12.2025 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей 11.12.2025 12:563 Нету интернету 10.12.2025 15:210 Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Авторы памятника «Александр Невский с дружиной» в Самолве стали лауреатами премии правительства РФ

16.12.2025 15:04|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области культуры за 2025 год, торжественная церемония проходит во вторник в Доме правительства РФ. В числе лауреатов — члены Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и Виталий Шанов. Они награждены за создание мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского округа. 

Премии правительства Российской Федерации в области культуры присуждаются ежегодно, начиная с 2005 года. Согласно постановлению правительства от 1 февраля 2022 года, всего вручается семь премий по 3 миллиона рублей каждая, пишет РИА Новости. Помимо денежного вознаграждения премия включает в себя диплом и почетный знак лауреата премии.

Напомним, мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве открыли осенью 2021 года. Специально для участия в торжественном мероприятии в регион прилетал президент России Владимир Путин. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 84 человека
16.12.2025, 16:350 «Дневной дозор»: Отражается ли «эффект Долиной» на рынке недвижимости Пскова?  16.12.2025, 16:240 Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов 16.12.2025, 16:230 В Изборске можно увидеть вымпел имени Юрия Гагарина 16.12.2025, 16:220 Покупательница квартиры Долиной потребовала принудительно выселить артистку из жилья
16.12.2025, 16:200 Иван Белугин: ТОС — это наша опора 16.12.2025, 16:130 МТС запустила для псковичей новогоднюю акцию на смартфоны TECNO 16.12.2025, 16:080 «Гонки по вертикали»: суд, бюджет и «нервная стабильность» 16.12.2025, 16:040 Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
16.12.2025, 16:010 В Пскове «Добродомик» получит поддержку от церкви и местного бизнеса 16.12.2025, 15:540 «Музеи России — духовный щит Отечества»: объявлены темы Февральских чтений-2026 в «Михайловском» 16.12.2025, 15:520 Владимир Папорт озвучит результаты работы Госавтоинспекции Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM 16.12.2025, 15:500 «Крокодил» в Изборске: музей хранит номера легендарного сатирического журнала
16.12.2025, 15:480 МВД: Гаджет можно заразить, просмотрев фото от контакта в телефоне 16.12.2025, 15:310 «Школа финансов»: Ответы на важные вопросы о работе карт UnionPay 16.12.2025, 15:260 Трагедия в Горках-2: как понять подростка и защитить детей? 16.12.2025, 15:220 «Добродомик» планируют открыть в нескольких городах Псковской области
16.12.2025, 15:130 Актрису из сериала «Счастливы вместе» оштрафовали за хулиганство 16.12.2025, 15:120 Неизвестный оформил займ на жителя Пыталовского округа под ставку в 292%  16.12.2025, 15:040 Авторы памятника «Александр Невский с дружиной» в Самолве стали лауреатами премии правительства РФ 16.12.2025, 14:460 Конкурс воспоминаний запускает ПЛН в честь обновления сайта
16.12.2025, 14:420 Т1: К 2030 году для 80% разработчиков потребуется переподготовка в области генеративного ИИ 16.12.2025, 14:410 Фотофакт: Новогоднюю инсталляцию установили в Летнем саду в Пскове 16.12.2025, 14:400 Не просто обед, а целый мир: благотворительное кафе для пожилых в Пскове откроется в 2026 году 16.12.2025, 14:320 До +4 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 17 декабря
16.12.2025, 14:160 Как развивалось радиовещание в СССР, рассказали в музее-заповеднике «Изборск» 16.12.2025, 14:110 Ремонт дороги Иванцево — Миритиницы запланирован на следующий год — Иван Белугин 16.12.2025, 14:030 Акцию на плавленые сыры запустили «Молочные продукты Пушкиногорья» 16.12.2025, 13:560 В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика
16.12.2025, 13:510 Антон Мороз: «Добродомик» — одна из лучших благотворительных идей в России 16.12.2025, 13:370 Губернатор обсудил с медиками расширение мер поддержки работников здравоохранения 16.12.2025, 13:210 Новый документ о постановке на учет будет выдаваться псковским налогоплательщикам 16.12.2025, 13:170 Псковский гуманитарный лицей закрывается на карантин до 23 декабря
16.12.2025, 13:160 «Добродомик»: как личная трагедия и случайный дедушка привели к созданию сети бесплатных кафе для пожилых 16.12.2025, 13:120 Почему у птиц не мёрзнут лапы зимой: научные факты от музея‑заповедника «Изборск» 16.12.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Добродомик» приходит в Псков 16.12.2025, 12:520 Владелец печорского «Форелевого хутора» заявил о кадровых проблемах в экотуризме
16.12.2025, 12:470 Жизнь и ноготочки 16.12.2025, 12:420 В Локнянском округе обновили четверть тепловых сетей за два года 16.12.2025, 12:350 Повторно севшему за руль пьяным дедовичанину назначили 200 часов обязательных работ 16.12.2025, 12:210 Итоговую таблицу поправок к бюджету Псковской области одобрила согласительная комиссия
16.12.2025, 12:150 Новый год в стиле элегантности: ресторан «Аристократ» приглашает на корпоративные праздники 16.12.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Иваном Белугиным 16.12.2025, 12:010 Владелец «Велино» разъяснил различия между кемпингом и глэмпингом 16.12.2025, 11:540 Квиз «Ума палата в Палатах» проведет Псковский музей-заповедник
16.12.2025, 11:530 В Госдуме ответили, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год 16.12.2025, 11:480 «Беседка»: Благотворительный фонд «Добродомик» приходит в Псков 16.12.2025, 11:411 Дмитрий Волхонов: «Псков — город Рождества» — это зонтичный бренд 16.12.2025, 11:300 Великолучанина осудили за кражу денег у собутыльника ради онлайн-казино
16.12.2025, 11:140 Подросток с ножом устроил нападение на школу в Подмосковье 16.12.2025, 11:080 «Заброшку» на улице Больничной консервируют в Великих Луках  16.12.2025, 11:070 «Обратный отсчет»: Итоги 2025 года для Локнянского муниципального округа 16.12.2025, 11:050 Торжественное открытие главной городской ели прошло в Пскове. ВИДЕО
16.12.2025, 10:540 Алексей Севастьянов призвал тщательнее проработать в бюджете расчет школьного питания  16.12.2025, 10:490 Последний шанс: успейте провести корпоративный вечер в «СтругановЪ» 16.12.2025, 10:360 Жилой дом горел в порховской деревне Пруссы 16.12.2025, 10:140 Проблемный участок дороги подсыпали на улице Майской в Пскове
16.12.2025, 10:030 Новогодняя ярмарка мастеров откроется в Великих Луках 19 декабря 16.12.2025, 10:000 Время итогов: каким был 2025 год для социальной сферы Великих Лук 16.12.2025, 09:500 Спецназ оказал силовую поддержку при задержании жителя Плюссы по подозрению в убийстве 16.12.2025, 09:460 В Великих Луках сожгли около 50 кг наркотиков
16.12.2025, 09:150 В Стругокрасненском округе продолжаются поиски пенсионера с инвалидностью по слуху 16.12.2025, 09:000 ПЛН-25. Вихри двадцатых 16.12.2025, 09:000 Псковичи рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки в этом году 16.12.2025, 08:400 К 65‑летию полёта Гагарина выпустят VR‑игру о первом космонавте
16.12.2025, 08:200 Число принятых в гражданство России лиц сократилось на треть 16.12.2025, 08:000 Выезд из России могут запретить из-за долга в десять тысяч рублей 16.12.2025, 07:300 ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России 16.12.2025, 07:000 День покорения вершин отмечают 16 декабря
15.12.2025, 22:330 В Пскове женщина попала в больницу после наезда автомобиля 15.12.2025, 22:180 Губернатор провёл бюджетные консультации с парламентской оппозицией в областном Собрании 15.12.2025, 22:000 Почему многие решаются на ринопластику к Новому году, ответил хирург 15.12.2025, 21:330 Школа креативных индустрий Пскова получила два диплома на всероссийском конкурсе
15.12.2025, 21:200 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте. ВИДЕО 15.12.2025, 21:010 Об увеличении финансирования на поддержку ТОС, учителей и медиков договорились депутаты-единороссы на встрече с губернатором 15.12.2025, 20:370 Будущий памятник детям войны презентовали в Пскове 15.12.2025, 20:200 Как в начале XX века в Изборске появился свой любительский театр, рассказали в музее
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru