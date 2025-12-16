Общество

Каждое второе предприятие общепита в России уходит от проверок качества еды

Каждое второе новое кафе или ресторан в России начинает работу без уведомления Роспотребнадзора о начале деятельности и тем самым фактически уходит от контроля качества питания. В Москве доля таких заведений составляет 60,1%, в Санкт-Петербурге — 53,3%, в Краснодарском крае — 68,2%, в Нижегородской области — 67,2%, в Новосибирской области — 68,6%, в Татарстане — 52,7%, в Ростовской области — 67,8%. К такому выводу пришли в организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), аналитики которой провели исследование рынка общепита на основе больших данных официальных государственных информационных систем.

Речь идет о сопоставлении информации Единого государственного реестра юрлиц, Единого государственного реестра ИП с Единым реестром уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Результаты исследования (есть у «Известий») показали, что, имея регистрацию в первых двух системах, компании и предприниматели не указаны в последней.

«В соответствии с действующим законодательством, предприниматель обязан направить уведомление о начале деятельности. В нем указывается фактическое место работы и подтверждается, что его объект общепита отвечает установленным требованиям: помещение, оборудование и условия работы соответствуют санитарным нормам и правилам, а работники прошли медосмотр и оформили санитарные книжки», — сообщают общественники в своем обращении в Госдуму.

При этом в документе они подчеркивают, что процедура подачи такого уведомления проста: форму можно заполнить и направить через портал «Госуслуги» без личного посещения какого-либо ведомства. Непредоставление этих сведений, хотя и влечет ответственность по КоАП, также может указывать на недостаточную квалификацию владельца бизнеса и повышенные риски для безопасности потребителей, считают в ОПИ.

В числе нарушений, которые могут допускать такие «серые» бизнесмены, общественники называют производство нелегальной, некачественной и потенциально опасной пищевой продукции, привлечение неоформленного персонала, неприменение контрольно-кассовой техники, уклонение от уплаты налогов и другие.

В Госдуме уже заявили о готовности ужесточить регулирование в сфере общепита. При этом представители бизнеса допускают, что речь идет о небольших точках формата стритфуда, а не о крупных компаниях, которые дорожат своей репутацией.